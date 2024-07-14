İTO Başkanı Avdagiç: Yeni ihanet girişimlerine karşı birlikte çalışmalıyız

Ekonomi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Yeni ihanet girişim ve şebekelerinin filizlenmeden köklerinin kazınması, her ferdimizin millet ve vatan sevdasına tutulup bu sevdayla çalışmasına bağlıdır" dedi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Avdagiç, "Yeni ihanet girişim ve şebekelerinin filizlenmeden köklerinin kazınması, her ferdimizin millet ve vatan sevdasına tutulup bu sevdayla çalışmasına bağlıdır" ifadesini kullandı.

FETÖ hain darbe girişiminin üzerinden tam 8 yıl geçtiğini hatırlatan Avdagiç, "Bu mayası bozuk şebeke, 17-25 Aralık yargı darbesiyle erişemediği menfur hedefine, 15 Temmuz 2016 gecesi Kahraman Ordumuz içine sızmış hain uzantıları aracılığıyla ulaşmaya tevessül etti. Ama Türk halkı o gece, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ve öncülüğünde sokaklara ve meydanlara çıkıp yek vücut olarak bu ihanet örgütüne geçit vermedi. Vatanın bütünlüğüne, ülkenin bölünmezliğine, milletin birliğine ve bağımsızlığına uzanan bu karanlık ruhları ve yapılanmalarını darmadağın etti" dedi.

Şekib Avdagiç, 15 Temmuz gecesi Türk halkının 1915'te yazdığı Çanakkale Destanı ve 1922'de tüm varıyla gerçekleştirdiği Milli Mücadele destanı gibi eşsiz ve önemi gelecek nesillerce daha bariz idrak edilecek çağdaş bir destan yazdığını söyledi.

Avdagiç, şöyle devam etti: "Milletimiz 9 Eylül 1922'de mandacı zihniyetin kuklalarını Adalar Denizi'nin sularına döktüğü gibi, 15 Temmuz 2016'da da onların yeni versiyonlarını tarihin çöplüğüne süpürdü. 8 yıldır Türk halkı bu destanı evlatlarına okuyor, çocuklarına ezberletiyor, gençlerimizi emperyalist devletlerin yerli işbirlikçilerine karşı daima uyanık olacak şekilde yetiştiriyoruz. Ama iş dünyası olarak biz şunu biliyoruz ki, yeni 15 Temmuz kalkışmalarının ve bu ihanet şebekelerinin türemesine engel olacak başlıca unsur; ekonomide, ticarette, bilimde, teknolojide, sanayide, velhasıl her alanda ülkemizin tek başına ve daha da güçlü şekilde ayakta durma kabiliyetine sahip olmasıdır."

İTO Başkanı Avdagiç, her gencimizin mutlaka ülkesi için bir değer üretmesi, her bilim adamımızın ülkesi için bir icat ve teknoloji geliştirmesi; her emekçimizin alın teriyle kutsanmış nitelikli üretim yapması, her tüccarımızın ülkesi için yeni pazarlar fethetmesi, her siyasetçimizin milletimizi yükseltme şuuruyla çalışması gerektiğini ifade etti.

"Devletimiz hain FETÖ terör örgütü kuklasının yeniden filizlenmemesi için 8 yıldır kararlılıkla mücadele ediyor"

Avdagiç, mesajının devamında şunları kaydetti:

"Yeni ihanet girişim ve şebekelerinin filizlenmeden köklerinin kazınması, her ferdimizin millet ve vatan sevdasına tutulup bu sevdayla çalışmasına bağlıdır.

Devletimiz her türlü kutsal değeri hiçe sayıp kuklacılarına hizmet eden hain FETÖ terör örgütü kuklasının yeniden filizlenmemesi için 8 yıldır kararlılıkla mücadele ediyor. Bu mücadelede İstanbul iş dünyası olarak Devletimizin yanındayız. Nasıl 15 Temmuz gecesi, o zaman başkanlığını yürüttüğüm İstanbul Ticaret Odası Meclisi üyelerimizle sokaklara çıkıp bu hainlere gereken cevabı verdiysek;

Nasıl 16 Temmuz günü Meclisimizi toplayıp bu hainlere hadlerini bildiren iş dünyasının en geniş kapsamlı ilk bildirisini yayınlayan kurum olduysak;

Nasıl Temmuz gecesini, bu ülkenin şehit kanlarıyla sulanmış topraklarının ihanet, delalet ve zillet içindeki emperyalizm uzantılarına teslim edilmeyeceğinin tescillendiği bir geceye dönüştürdüysek;

8 yıldır da bu bilincin diri kalması, hainlerin unutulmaması, Milletimizin aynı milli birlik ve kardeşlik duygusu içinde kenetlenip darbecilere, bağımsızlık ve özgürlük düşmanı çağdaş mandacılara karşı uyanık olması için çabalıyoruz. O gece hiç tereddüt etmeden, 'bir gül bahçesine koşarcasına' ölümün "güzel kucağına" atılan 251 şehidimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum. Onlar, hainleri "vatanın harim-i ismetinde boğdular." Onlar bu milletin bir ana kucağı gibi olan sinesinde ebedi istirahatgahlarında huzur içindeler.

Onlar ülkemizin istiklalini ve hürriyetini savunmanın, görevini hakkıyla yerine getirmenin ebedi saadeti içindeler.

Şimdi onların 15 Temmuz gecesi başlattığı Demokrasi ve Milli Birlik ruhunu yaşatma görevi bizimle sürüyor.

Biz de 8 yıldır haykırdığımız gibi yine haykırıyoruz, bu kez milletine ihanet eden ve edeceklere, "bayrak" şairimiz Arif Nihat Asya'nın dizeleriyle sesleniyoruz:

Şehitler tepesi boş değil,

Toprağını kahramanlar bekliyor!" - İSTANBUL