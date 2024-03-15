İTO Başkanı: Yabancı yatırımcılar Türkiye\'ye olan inancını seçimlerden sonra daha da pekiştirecek

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Yabancı yatırımcının Türkiye'nin uyguladığı dezenflasyon programının süreceğine olan inancı seçimlerin ardından daha da pekişecektir ve diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından da not artışları gelecektir" dedi.
İTO'dan yapılan açıklamaya göre, Avdagiç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın konuk olduğu İTO'nun Mart ayı Meclis toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Avdagiç, Bakan Yerlikaya'nın İstanbul'da iken hayata geçirdiği, 'İş dünyası üretip kazandıkça İstanbul kazanacak' ilkesini, bu kez Türkiye için uyguladığına şahit olduklarını kaydetti. Avdagiç, "Bakanımızın İstanbul Valisi olduğu dönemde şehrimizin asayişine verdiği önem de bu bakımdan çok ciddi bir örnekti. Şimdi bu örneği, Türkiye çapında uyguluyor. Asayişi temin eden, örgütlü yapılara göz açtırmayan, sınırlarımızı güvende tutan operasyonları takdirle izliyoruz" dedi.
Avdagiç, konuşmasında İçişleri Bakanlığı'na yönelik olarak İTO'nun meslek komitelerinden ve üyelerinden ulaşan 5 temel konuya da dikkati çekti. Avdagiç, şunları söyledi: "Biliyorsunuz, ulaşım en çok tüccarı ilgilendiren konu. Biz, İTO olarak, Ulaşım Koordinasyon Merkezi UKOME'de asli üye olarak temsil edilmenin çok önemli olduğuna inanıyoruz. İkincisi, Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde yetkinin tek bakanlıkta toplanması gerektiğinin altını çiziyoruz. Böylesine hassas bir konuda çok başlılık önlenmeli. Aynı şekilde okul taşıtları ile personel servis araçlarının birlikte değerlendirilmesi ve okul servis aracı yaşlarının personel servis araçlarınınki ile aynı olması hususunun dikkate alınmasını talep ediyoruz. Dördüncü olarak, kiralama yöntemi ile çalınan araçların 'emniyeti suistimal' suçundan değil 'organize suç/nitelikli dolandırıcılık' kapsamında değerlendirilerek KABİS ile entegre bir 'kara liste' oluşturulmasına ilişkin Bakanlıkça yürütülen çalışmaların ivedilikle sonuçlandırılmasını bekliyoruz. Öte yandan üyelerimiz AB'ye uygun olarak, motor numaralarının trafik tescilde aranılan bir zorunluluk olmaktan çıkarılması ile ticari kayıpların önlenmesi amacıyla motor yenileme ve motor değişim işlemlerinin kolaylaştırılmasının sağlanmasını talep ediyor."
"Türkiye, enflasyonla mücadelede tarihi bir dönüm noktasından geçiyor"
Konuşmasında İstanbul iş dünyasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 12 yıl aranın ardından geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin kredi notunun artırıldığını hatırlattı. Avdagiç, "Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'B'den 'B+'ya yükseltti, not görünümünü de 'durağan'dan 'pozitif'e çevirdi. Türkiye, enflasyonla mücadelede tarihi bir dönüm noktasından geçiyor. Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'in de ifade ettiği gibi, 'Dezenflasyon, zaman ve kararlılık gerektiriyor'. Fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar iş dünyası olarak sabırla ve azimle desteğimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.
Avdagiç, genelde ekonomi yönetiminin ve özelde Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı ve finansal istikrar için kararlılıkla uyguladığı dezenflasyonist politikaların üretim ve ihracat tarafında baskı oluşturduğunu ve fedakarlıklar gerektirdiğini bildiklerini söyledi.
Şekib Avdagiç, "Ancak şunu da biliyoruz ki, bugün bu fedakarlıklara katlanmazsak, enflasyonu düşürmemiz çok zor. Enflasyonla mücadelede, kamu ve özel tüm kesimler üzerimize düşeni eksiksiz yapmak zorundayız. Enflasyonun kalıcı olarak tek haneye indirilmesi zor ama imkansız değildir. Öncelikle hepimizin buna inanması gerekiyor. Türkiye nasıl ki, enflasyonu 2002'deki yüzde 45 seviyesinden 2004'te yüzde 10'a ve sonra da yüzde 10'un altına indirdiyse, bugünkü yüksek enflasyonun da iki yıl içinde hedeflendiği şekilde tek haneye indirilmesi mümkündür" dedi.
"Rakamlar, cari açıktaki düşüş eğiliminin süreceğine işaret ediyor"
İTO Başkanı Avdagiç, iç talebin yanı sıra dış dengede de tablonun olumluya döndüğünü kaydetti. Avdagiç, "Küresel ekonomideki zayıf seyre rağmen yılın ilk iki ayında ihracatımız yüzde 8,5 artarken, ithalat hacmi yüzde 15,5 daraldı. Böylece 2024 yılının iki aylık dış ticaret açığı da 26 milyar dolar seviyesinden yüzde 50 düşüşle 13 milyar dolara geriledi. Şubat itibariyle son 12 aylık ihracat ise yüzde 1,6 artarak 260 milyar dolara dayandı. Bu rakamlar, cari açıktaki düşüş eğiliminin süreceğine işaret ediyor" değerlendirmesinde bulundu.
Şekib Avdagiç, Kasım 2023'te 50 milyar dolar sınırının altına inen ve aralıkta 45 milyar dolar bandına düşen 12 aylık cari açığın, önünüzdeki aylarda 40 milyar doların da altına inmesini beklediklerini vurgulayarak, "Cari açığın azalması, döviz talebini aşağı çekerken, dış kırılganlıkların da azalmasına yol açacaktır. Yaz aylarıyla birlikte turizm geliriyle beraber Türkiye'nin yeniden cari fazla verir konuma ulaşacağını öngörüyoruz" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Ekonomi › İTO Başkanı: Yabancı yatırımcılar Türkiye'ye olan inancını seçimlerden sonra daha da pekiştirecek - Son Dakika
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 yükselişle 8.901,86 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,34 puan ve yüzde 0,21 değer kazanarak 8.901,86 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,09 ve holding endeksi yüzde 0,20 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,31 ile turizm olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 0,82 ile bilişim oldu. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de tüketici ve üretici enflasyonlarının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceği endişesiyle risk iştahının güç kaybettiğini ifade etti. Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanımı, New York Fed imalat sanayi endeksi ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.800 ve 8.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Bursa'da et ve et ürünleri satışlarında yaşanan fahiş fiyat artışı sebebiyle vatandaşlar, et alırken tereddüt etmeye başladı. Mehmet Körpe, kendi çiftliğinde beslediği hayvanları aracı olmadan kendi kasabasında satarak fahiş fiyat artışının önüne geçiyor. Vatandaşlar, Körpe Et ve Et Ürünleri'nde kaliteli eti uygun fiyata temin edebiliyor.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, tarım ve hayvancılık alanında yapacakları projeleri açıkladı. Yeni sulama tesisleri, hayvancılık eğitim merkezi ve işleme tesisleri gibi projelerle tarımsal üretimi ve katma değeri artırmayı hedeflediklerini belirtti.
Dolar 32,2080 liradan, euro ise 35,0330 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 32,2080 liradan, euro ise 35,0330 liradan alınıp satılıyor. Önceki kapanışta dolar 32,12 liradan, euro ise 35,02 liradan satılmıştı.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay bir seyirle 9.869,25 puandan başladı. Analistler, küresel pay piyasalarında risk iştahının güç kaybetmesiyle ilgili endişelerin devam ettiğini belirtti.
Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın'da faaliyet gösteren bin 498 arıcıya 2023 Yılı Arılı Kovan Desteklemesi kapsamında toplam 14 milyon 840 bin 600 TL ödeme yapılacak. Ödemeler, 15 Mart Cuma günü saat 18.00'den itibaren arıcıların hesaplarına yatırılacak.
Ramazan ayında yardıma muhtaç ailelerin yüzünü güldürmek için zekat vermek isteyen vatandaşlardan günde 50'ye yakın çağrı alan Hatay'da sarraflık yapan Ahmet Güney, Zekat Hesaplama Hattı kurdu.
Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Gamze Nur Müjdeci, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü raporuna göre dünyada her yıl 1.3 milyar ton gıda israf edildiğini belirtti. Müjdeci, gıda israfının sadece ekonomik bir sorun olmadığını, aynı zamanda ahlaki bir sorun olduğunu vurgulayarak, israfın önlenmesine dikkat çekti. Ayrıca, atıkların katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi ve döngüsel ekonomiye geçiş konusunda çalışmalar yaptıklarını açıkladı.
ABD'de tüketici ve üretici enflasyonlarının beklentilerin üzerinde gelmesi, Fed'in faiz indirimlerine başlama ihtimalini zayıflattı. Küresel piyasalarda risk iştahı azalırken, para politikalarına yönelik belirsizlikler artıyor. Fed'in faiz kararı ve Powell'ın açıklamaları yakından takip edilecek.
İstanbul serbest piyasada dolar 32,2080 liradan, avro 35,0330 liradan güne başladı. Doların alış fiyatı 32,2060 lira, satış fiyatı ise 32,2080 lira olarak belirlendi. Avronun alış fiyatı 35,0310 lira, satış fiyatı ise 35,0330 lira olarak belirlendi. Önceki gün doların satış fiyatı 32,1250 lira, avronun satış fiyatı ise 35,0210 lira idi.
Sizin düşünceleriniz neler ?