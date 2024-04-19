İTO Başkanı: Yapısal reformlar ekonomimize taze güç verecektir

Ekonomi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ekonomik programın başarısı ve kalıcı tek haneli düşük enflasyon için yapısal reformların yakında gerçekleştirileceğine inandığını belirterek, "Özellikle vergileme, sanayinin rekabetçi dönüşümü, üretken finansman sistemi ve yatırım ortamının güçlendirilmesi başta olmak üzere yapılacak yapısal reformlar ekonomimize taze güç verecektir." dedi.

Avdagiç, İTO'nun nisan ayı meclis toplantısındaki konuşmasında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası gerek ekonomi yönetiminin gerekse de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları önemli bulduklarını ifade etti.

Enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgusunun hem iç hem de dış piyasalar açısından hedefli mesajlar olduğunu kaydeden Avdagiç, "Bu mesajlar amacına ulaştı. Orta Vadeli Program'ın hedeflerine bağlılık ve yapısal reformlara vurgu da piyasaların güvenini pekiştirmesi açısından önemli bir işlev gördü." değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, 31 Mart seçimlerinin ardından siyasetin önünü gördüğüne dikkati çekerek, "Özel sektör de bundan sonraki dönem için en az siyaset kadar önünü görmek istiyor. Çünkü önünü göremeyen adımını atamaz. Aynı şekilde pusulası olmayan da açık denize yelken açamaz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ekonomisinde özel sektör için de yeni bir süreç başladığını anlatan Avdagiç, "Belediye seçimlerini geride bıraktık ve seçim sonrası, dış dünyada yakından takip ettiğimiz gelişmeler dışında, tüm eforumuzu ve dikkatimizi ekonomiye vermiş durumdayız. En azından biz iş dünyası olarak bunu arzuluyoruz. Üçüncü çeyrekle birlikte enflasyondaki yavaşlamanın belirginleşmeye başlayacağını tahmin ediyoruz. Dış ticaret açığındaki daralma mart ayında da devam etti." diye konuştu.

Osmanlı dönemi devlet adamı ve tarihçi Ahmet Cevdet Paşa'nın bir sözüne atıfta bulunan Avdagiç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ahmet Cevdet Paşa, Osmanlı İmparatorluğu'nun sanayileşmede niçin başarılı olamadığını analiz ederken der ki 'Bir ıslahat düşüncesinin, bir sanayileşme hamlesinin başarılı olabilmesi için üç unsur gereklidir; ilim, irade ve kudret. Yani ne yapılacağını bilmek, onu yapma kararlılığını göstermek ve onu yapabilme gücüne sahip olmak. Bu üç unsur bir iktidarda ya da bir yöneticide toplandığında, o kişi ıslahatı başarıyla yapar, eğer biri eksik kalırsa o iş aksar' diyor.

Türkiye o devirden bu devire, bu üç unsuru bir araya getirmekte hep güçlük çekti. Şimdi bu üç unsura sahibiz, o yüzden Türkiye ekonomisi için güzel bir başlangıç daha olacağına inanıyoruz. Çünkü gerek kamu, gerek özel sektör ve gerekse millet olarak ne yapacağımızı biliyoruz. Bunu yapmayı istiyoruz ve bunu yapacak güce sahibiz. Ekonomik programı bu bilinç ve kararlılıkla hükümetin uygulamasını istiyoruz."

"Tüm toplumdan fedakarlık isterken, kamu birimlerinin bunun dışında kalması düşünülemez"

İTO Başkanı Avdagiç, kamunun harcama tasarrufuna dikkati çekerek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bütçe disiplininden taviz verilmeyeceği, kamunun tasarruf yapacağı ve ek bütçe kullandırılmayacağı açıklamasını önemsediklerini dile getirdi.

Tüm toplumdan fedakarlık isterken, kamu birimlerinin bunun dışında kalmasının düşünülemeyeceğini vurgulayan Avdagiç, "Eminim ki kısa zaman içinde Türkiye, bu fedakarlıklarının karşılığını alacak, refahı tüm ülkeye yayacaktır." ifadesini kullandı.

Avdagiç, konuşmasında İsrail'in Gazze katliamıyla başlattığı sorunun giderek büyüdüğünü belirterek, "Maalesef ki İsrail'in vahşeti, insanlığın vicdanını artık kanatmıyor, deyim yerindeyse yok ediyor." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin bu aşamada çok ciddi bir karar alarak bazı malların İsrail'e satışına kısıtlama getirdiğini hatırlatan Avdagiç, şu değerlendirmelerini paylaştı:

"İTO olarak, 6 aydır İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı katliamını ve Filistinli masum insanlar ile çocukları açlığa mahkum etmesini sonlandırma çabalarının karşılıksız kalması üzerine Türkiye'nin İsrail'e karşı yürürlüğe koyduğu ihracat kısıtlamasını önemli bir adım olarak görüyor ve destekliyoruz. Biz insanlığın öldüğü yerde ticaretin yaşamasının mümkün olamayacağına inanıyoruz. Türkiye'nin bu tavrının kalıcı ateşkes ve kesintisiz insani yardım için tüm ülkelerin ortak hareketine vesile olmasını diliyoruz."