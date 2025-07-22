İTO\'da "Kıbrıs Sevdası" kitabının güncellenmiş ikinci baskısı tanıtıldı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yayımlanan "Kıbrıs Sevdası: Ateşi Hiç Sönmeyen Ülkünün Peşinde Geçen Ömürler" adlı kitabın güncellenmiş ikinci baskısının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla gerçekleştirilen tanıtım toplantısı, İTO Başkanı Şekib Avdagiç'in ev sahipliğinde, İTO'nun Eminönü Merkez Binası'nda düzenlendi.

Toplantıda konuşan Avdagiç, söz konusu kitabın daha önce yayımlandığını hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın çok güzel bir eseri var, bu eseri daha evvel yayınlamıştık. Sonra kendilerinin katkılarıyla ilave verdikleri bilgileri dikkate alarak geliştirdik. Hem metin olarak geliştirdik hem görsel açıdan geliştirdik ve çok daha etkili bir kitap ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

KKTC'nin özgür havasının Kıbrıs'tan sonra en iyi, iki kıtanın birleştiği Boğaziçi'nde hissedildiğini dile getiren Avdagiç, şunları kaydetti:

"Odamız kurulduğu zaman Basra'dan Tırnava'ya, Selanik'ten Beyrut'a kadar bulunan bir coğrafyada ekonominin ve ticaretin bütün işlevlerini, kurallarını, kaidelerini yazan bir kurumdu. Bu sorumluluk alanımızda o zaman Kıbrıs da geliyordu. 1882'den 2025'e kadar Kıbrıs'a yönelik mesuliyetlerimizden ve vazifelerimizden hiç vazgeçmedik. Ne biz ne bizden evvel görev yapan değerli büyüklerimiz. Bilhassa Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan döneminde bunu daha da güçlendirdik."

"Törenin sembolik bir anlamı da var"

Avdagiç, hem İTO hem de Türk Hava Yolları (THY) gibi görev aldıkları diğer kurumlar ve iştirakler olsun, bulundukları her yerde, KKTC için sürekli yeni hamlelerin içinde olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini anlattı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın nehir söyleşi kitabının genişletilmiş ikinci baskısının lansmanını gerçekleştirdiklerini aktaran Avdagiç, şu ifadeleri kullandı:

" Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51'inci yıldönümünün iki gün sonrasına rastlayan, İTO'da bu töreni yapmamızın sembolik bir anlamı da var. Biz böylece hiçbir gücün Kuzey Kıbrıs'tan bizleri koparamayacağını, aramızda ebedi ve daimi bir bağın tesis edilmiş olduğunu bir kez daha dosta, düşmana gösteriyoruz ama esas gerekçemiz, kitabın adı. Kapakta kitabın ismi şöyle ifade ediliyor: Kıbrıs Sevdası, Ateşi Hiç Sönmeyen Ülkünün Peşinde Geçen Ömürler, Ersin Tatar… Bu ismin birinci kısmında açıkça deklare ediliyor ki, kaderi Türkiye ile birlikte yazılan Kıbrıs, bizim için bitmez, tükenmez bir sevdadır. Bu sevdanın tohumları 1571'de atılmıştır, ilelebet de kalbimizden sökülemeyecektir. İkinci kısımda da şu ifade ediliyor: Kıbrıs bizim için ateşi hiç sönmeyen bir ülküdür. Bu öyle bir ateştir ki hem kendini hem de geleceği aydınlatıyor. Üçüncü bölümde ise Kıbrıs sevdasının, ateşi hiç sönmeyen ülküsünün günümüzdeki bayraktarlığını yapan Ersin Tatar olduğu vurgulanıyor. Gerçekten de Tatar, Dr. Fazıl Küçük'ten Rauf Denktaş'a ve bugüne kadar uzanan mücadele zincirinin son halkası. Biz inanıyoruz ki, bu üç olgu, bu üç gerçek, daima hatırlanmalı ve aynı zamanda hatırlatılmalıdır. O zaman bugünün ve yarının gençleri de idrak edecektir ki, Kuzey Kıbrıs, Türkiye'nin kilididir, Kuzey Kıbrıs aynı zamanda Akdeniz'in anahtarıdır. Türkiye'de Kıbrıs'ın bekasının teminatıdır."

Kıbrıs'ta verilen Türklük mücadelesi, Cumhurbaşkanı Tatar'ın anlatımıyla aktarılıyor

Avdagiç, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın kitapta kendi hayatı üzerinden kutlu ölüm-kalım mücadelesini anlatmakla kalmayıp aynı zamanda Kıbrıs'ı unutmak ve unutturmak isteyenlerin zihinlerine 14'lük çivi gibi olan puntolarla bu gerçeği mıhladığını kaydetti.

Nehir söyleşi kitabı, gazeteci-yazar Nazlı Berivan Ak'ın KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la yaptığı kapsamlı röportajlara dayanıyor.

Kitap, genişletilmiş yeni bölümlerin ve fotoğrafların eklendiği baskısıyla Kıbrıs Türk halkının tarihi mücadelesini, dönüm noktalarını ve önemli şahsiyetlerini de içeren belgesel nitelikli bir eser olarak dikkati çekiyor.

Fotoğrafçılığa genç yaşlardan itibaren ilgi duyan Tatar'ın kendi çektiği fotoğraflarının da yer aldığı kitapta, Kıbrıs'ın yakın tarihine ışık tutan arşiv görüntüleri ve belgeler yer alıyor. Kitapta, Kıbrıs'ta verilen Türklük mücadelesi, Cumhurbaşkanı Tatar'ın anlatımıyla aktarılıyor.