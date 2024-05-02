İzmir'de 3,2 Ton Yasaklı Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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Ekonomi

İzmir'de 3,2 Ton Yasaklı Madde Ele Geçirildi

İzmir\'de 3,2 Ton Yasaklı Madde Ele Geçirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda, Türkiye'de yasak olan 3,2 ton klorpirifos ele geçirildi. Bakanlık, Avrupa Birliği'nin uyarı sistemi üzerine denetimleri yoğunlaştırdı. İzmir'deki operasyonda, yasaklı maddeye ek olarak 18 bin 137 bitki koruma ürününe de el konuldu.

02.05.2024 15:55
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Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince İzmir'de gerçekleşen operasyonda, Türkiye'de imalatı, satışı ve kullanımı yasak olan yaklaşık 3,2 ton klorpirifos ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, son aylarda Avrupa Birliği'nin (AB) oluşturduğu Gıda ve Yem İçin Hızlı Uyarı Sistemi'nden (RASFF) bildirimlerin artması üzerine Bakanlık ekipleri denetimlerini yoğunlaştırdı.

Yapılan incelemelerde Türkiye'de satışı yasak olan ürünlerden kaynaklı RASFF bildirimleri için Bakanlık Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekipleri ülke genelinde detaylı çalışma başlattı.

Ekipler, meyve ve sebze ihracatının yoğun olduğu Akdeniz ve Ege bölgelerini dikkate aldı. İzmir'de Tire Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, Karateke Mahallesi'ndeki bir depoda ithalatı, imalatı ve kullanımı yasak olan klorpirifos methyl maddesini içeren beşer litrelik ambalajda 552 adet ve birer litrelik ambalajda 520 adet bitki koruma ürünü ele geçirdi.

Geçen yıl Türkiye'ye iade edilen narenciyelerin yaklaşık yüzde 50'sinin söz konusu yasaklı maddeden kaynaklandı

Yapılan incelemede yasaklı maddenin yakalandığı deponun Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ve Depolanması Hakkında Yönetmelik kapsamında izninin de bulunmadığı tespit edildi.

Ayrıca ele geçirilen yasaklı madde dışında, depoda bulunan 69 farklı ticari isim altında ruhsatlı olarak satışı yapılan 18 bin 137 bitki koruma ürününe de el konuldu. İş yeri sahibi hakkında da işlem başlatıldı.

Yasaklı madde satanlar sıkı takipte

Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehdit eden bitki koruma ürünlerinin kullanımının engellenmesi amacıyla tarladan itibaren yerinde denetimlerini aralıksız sürdürürken yasaklı madde ithalatı, üretimi ve satışının önlenmesine yönelik de sıkı bir piyasa takip mekanizması devreye sokuldu.

Bu takip mekanizmasının meyvelerini almaya başlayan Bakanlık, bir süre önce de İzmir'de bitki koruma ilacı olarak satışa hazırlanan dimethoate isimli 20 ton yasaklı madde ele geçirmişti. Piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan bu ürünlerin de Antalya'da satışa sunulacağı belirlenmişti.

Gerek vatandaşların sağlığının gözetilmesi gerekse Türkiye'nin ihraç edilen tarım ürünlerinin uluslararası alandaki itibarının korunması için bu tür denetim ve takip faaliyetlerinin artarak süreceği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İzmir'de 3,2 Ton Yasaklı Madde Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 3,2 Ton Yasaklı Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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