İzmir'de Suya Yüzde 43,47 Zam Kararı Alındı - Son Dakika
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İzmir'de Suya Yüzde 43,47 Zam Kararı Alındı

İzmir'de Suya Yüzde 43,47 Zam Kararı Alındı

10.07.2023 20:25

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, ağustos ayından geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına yüzde 43,47 zam yapılmasını kararlaştırdı. İZSU Genel Müdürlüğü Olağan Genel Kurulu'nda alınan kararla, geçen yıl başlatılan şebeke suyu tarifesinin Üretici Fiyat Endeksi'ne göre aylık belirlenmesi uygulamasına son verildi ve yılda iki artış yapılması kararlaştırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, ağustos ayından geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına yüzde 43,47 zam yapılmasını kararlaştırdı.

AĞUSTOS AYINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

İZSU Genel Müdürlüğü Olağan Genel Kurulu, Kültürpark Fuar Alanı'nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında yapıldı. Toplantıda, ağustos ayından geçerli olmak üzere suya yüzde 43,47 zam yapılması önerisi oy çokluğu ile kabul edildi.

YILDA İKİ ARTIŞ YAPILABİLECEK

İzmir'de geçen yıl 1 Nisan'da başlatılan, şebeke suyu tarifesinin Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre aylık belirlenmesi uygulamasına, Sayıştay tarafından, maliyet artışlarının aylara bölünerek tarifelere yansıtılmasının uygun bulunmaması nedeniyle son verilmişti.

Sayıştay'ın talebi doğrultusunda, genel kurul kararıyla yılda iki artış yapılabileceği belirtilmişti.

Kaynak: AA
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İzmir'de Suya Yüzde 43,47 Zam Kararı Alındı - Son Dakika


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