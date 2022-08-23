İzmir'de Türk ve Alman vatandaşlarına yönelik sosyal güvenlik toplantıları düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de Türk ve Alman vatandaşlarına yönelik sosyal güvenlik toplantıları düzenlenecek

23.08.2022 12:12
İzmir'de Türk ve Alman vatandaşlarına yönelik sosyal güvenlik toplantıları düzenlenecek

İzmir'de, Türk ve Alman vatandaşlarını sosyal güvenlik hakları konusunda bilgilendirmeye yönelik Türkiye-Almanya Danışma Günleri düzenlenecek.

İzmir'de, Türk ve Alman vatandaşlarını sosyal güvenlik hakları konusunda bilgilendirmeye yönelik Türkiye- Almanya Danışma Günleri düzenlenecek.

SGK İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Alman Emeklilik Sigortası iş birliğiyle 20-22 Eylül 2022 tarihleri arasında SGK Gaziemir ve Karabağlar Merkez Müdürlüğü hizmet binalarında sosyal güvenlik haklarına ilişkin bilgilendirme yapılacak.

Toplantılara, İzmir, Uşak, Aydın ve Manisa illerinde ikamet eden Türk ve Alman vatandaşları ile bu kişilerin aile bireyleri katılabilecek.

Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'nin öngördüğü sosyal güvenlik haklarına ve yurt dışında geçen sürelerin borçlanma yoluyla değerlendirilmesine ilişkin sorular, Türk ve Alman uzmanlarla birebir yapılacak görüşmelerle cevaplandırılacak.

Ücretsiz olarak Türkçe ve Almanca danışma hizmetinden yararlanmak isteyenler ise 0312 432 12 26 veya 0312 432 12 29 numaralı telefonlardan randevu alabilecek.

Başvuru sahiplerinin danışma gününe kimlik, sigorta sicil numarası, tahsis numarası, Almanya'da bulunduğu esnadaki ikamet ve çalışma yerlerine ait belgeleriyle gelmeleri istendi.

Açıklamada 1 Kasım 1965 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesine göre Almanya'da çalışan Türk vatandaşları ile ailelerinin sosyal güvenlik haklarını Türkiye'de de kullanma hakkına sahip olduğu hatırlatıldı.

………….. SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Danışma Günlerinin yapılacağı yer:

SGK Gaziemir ve Karabağlar Merkez Müdürlüğü Hizmet Binası,

Cumhuriyet Bulvarı No: 14 Kat: 2

Konak/İZMİR

Tarih: Gün : Saat:

20/09/2022 Salı 10: 30 – 17: 00

21/09/2022 Çarşamba 09: 30 – 17: 00

22/09/2022 Perşembe 09: 30 – 16: 30

YORUMLAR
500
Denizli'de 9 gün önce trafik kazasında yaralanan kişi, hastanede öldü Denizli'de 9 gün önce trafik kazasında yaralanan kişi, hastanede öldü Almanya'da bir kişi kılıç benzeri cisimle insanlara saldırdı Almanya'da bir kişi kılıç benzeri cisimle insanlara saldırdı Almanya, Rusya'yı Ukrayna'ya karşı 'emperyalist' savaş yürütmekle suçladı Almanya, Rusya'yı Ukrayna'ya karşı 'emperyalist' savaş yürütmekle suçladı
Kaynak: AA

Almanya, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İzmir'de Türk ve Alman vatandaşlarına yönelik sosyal güvenlik toplantıları düzenlenecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'daki sürpriz toplantısı sonrası ortaya atılan "erken seçim" iddialarına Ömer Çelik'ten yalanlama
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi uluslararası hukukun gereğidir
16:48 Sosyal medyada gündem olmuştu! Eskişehir'de kılıçla gezen 3 kişinin film seti çalışanı olduğu anlaşıldı
16:10 Erşan Kuneri ve Gibi'nin oyuncusu Necat Bayar izleyicileri uyardı: İzlerken eğlenmiyorsanız kapatın
16:04 Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak
15:50 Rusya'nın aradığı Ukraynalı Natalya Vovk ile ilgili Estonya'dan açıklama geldi: Ülkemizde saklanmıyor
15:50 Lavrov'dan Türkiye'ye askeri harekat resti: Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez
15:29 Timsah, kafesine giren adamı kovaladı! Yavaş kalması facianın önüne geçti
15:15 "Göreve abdestli çıkın" diyen Bakan Soylu'ya Halk TV sunucusu Payzin'den tepki: Burası laik bir ülke unuttu galiba
15:12 Bakan Soylu, Silivri'de bıçak ve satırla iki polisi yaralayan saldırgan hakkında konuştu: Bildiğimiz bir tip
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 18:07:00. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Türk ve Alman vatandaşlarına yönelik sosyal güvenlik toplantıları düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement