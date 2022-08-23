İzmir'de Türk ve Alman vatandaşlarına yönelik sosyal güvenlik toplantıları düzenlenecek

İzmir'de, Türk ve Alman vatandaşlarını sosyal güvenlik hakları konusunda bilgilendirmeye yönelik Türkiye- Almanya Danışma Günleri düzenlenecek.

SGK İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Alman Emeklilik Sigortası iş birliğiyle 20-22 Eylül 2022 tarihleri arasında SGK Gaziemir ve Karabağlar Merkez Müdürlüğü hizmet binalarında sosyal güvenlik haklarına ilişkin bilgilendirme yapılacak.

Toplantılara, İzmir, Uşak, Aydın ve Manisa illerinde ikamet eden Türk ve Alman vatandaşları ile bu kişilerin aile bireyleri katılabilecek.

Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'nin öngördüğü sosyal güvenlik haklarına ve yurt dışında geçen sürelerin borçlanma yoluyla değerlendirilmesine ilişkin sorular, Türk ve Alman uzmanlarla birebir yapılacak görüşmelerle cevaplandırılacak.

Ücretsiz olarak Türkçe ve Almanca danışma hizmetinden yararlanmak isteyenler ise 0312 432 12 26 veya 0312 432 12 29 numaralı telefonlardan randevu alabilecek.

Başvuru sahiplerinin danışma gününe kimlik, sigorta sicil numarası, tahsis numarası, Almanya'da bulunduğu esnadaki ikamet ve çalışma yerlerine ait belgeleriyle gelmeleri istendi.

Açıklamada 1 Kasım 1965 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesine göre Almanya'da çalışan Türk vatandaşları ile ailelerinin sosyal güvenlik haklarını Türkiye'de de kullanma hakkına sahip olduğu hatırlatıldı.

………….. SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Danışma Günlerinin yapılacağı yer:

SGK Gaziemir ve Karabağlar Merkez Müdürlüğü Hizmet Binası,

Cumhuriyet Bulvarı No: 14 Kat: 2

Konak/İZMİR

Tarih: Gün : Saat:

20/09/2022 Salı 10: 30 – 17: 00

21/09/2022 Çarşamba 09: 30 – 17: 00

22/09/2022 Perşembe 09: 30 – 16: 30