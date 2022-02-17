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İzmir İktisat Kongresi'nin 99. yıl dönümü nedeniyle İzmir'de anma etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

İzmir İktisat Kongresi'nin 99. yıl dönümü nedeniyle İzmir'de anma etkinlikleri düzenlendi

17.02.2022 19:19
İzmir İktisat Kongresi'nin 99. yıl dönümü nedeniyle İzmir'de anma etkinlikleri düzenlendi

İzmir Büyükşehir Belediyesince, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleştirilen İzmir İktisat Kongresi'nin 99. yıl dönümü dolayısıyla anma etkinlikleri düzenledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesince, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleştirilen İzmir İktisat Kongresi'nin 99. yıl dönümü dolayısıyla anma etkinlikleri düzenledi.

Anma programı Konak ilçesindeki İzmir İktisat Kongresi Anıtı önündeki törenle başladı. Törende, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, anıta çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde (APİKAM) son bulan kortej gerçekleştirildi.

APİKAM Toplantı Salonu'ndaki panelin açılışında konuşan Soyer, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken kurtuluş ve kuruluş stratejisi tasarladığını ve uyguladığını söyledi.

Atatürk'ün her iki stratejiyi de ortak akla güvenerek tasarladığını vurgulayan Soyer, onun ortak akla gösterdiği teveccühün bugüne gelen en önemli miras olduğunu söyledi.

Soyer, Atatürk'ün iktisadi koşulların bağımsızlık için taşıdığı önemi iyi bildiğini dile getirerek, kongrenin yeni Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı açısından önem taşıdığını ifade etti.

Refahın adil dağılmadığı toplumlarda refahtan nemalananların bağımsızlığı kaybetmekten çekinmediğini anlatan Soyer, "Bu yıl enternasyonal fuarını iktisadi bağımsızlığımızın yeni bir kilometre taşı olacak şekilde düzenleyeceğiz. Ortak akılla bu yolculuğa çıkacağız. İzmir'in iktisat kongresini, tam bir yıl sonra burada anlamına uygun biçimde düzenleyeceğiz. Kongremizi bir asır önceki gibi çiftçilerimizin, işçilerimizin, sanayicilerimizin, ticaret dünyamızın katılımıyla düzenleyeceğiz." diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Milli Bayramları Kutlama Komitesi Başkanı Ulvi Puğ'un moderatörlüğündeki panelde konuşan Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi Uzmanı Dr. Ahmet Mehmetefendioğlu da iktisat kongresinin kuruluş sürecinin önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Kurtuluş mücadelesinin en önemli evresinin işgal altındaki Anadolu'yu kurtarmak oluğunu ifade eden Mehmetefendioğlu, 1919'da başlayan mücadelenin tam bağımsızlık kodlarıyla gerçekleştiğini anlattı.

Mehmetefendioğlu, İzmir İktisat Kongresi'nin genç Türk devletinin birçok açıdan, dosta düşmana mesaj verdiği bir kongre olduğunu, iktisadi yol haritasının burada belirlendiğini dile getirdi.

İktisatçı Dr. Serdar Şahinkaya ise İzmir'in kurtuluşun yanı sıra kuruluşun da kenti olduğunu ifade ederek, "Mustafa Kemal 17 Şubat'ta, kongredeki konuşmasında bu kongrenin Erzurum, Sivas kongresi kadar önemli olduğunu söylemiştir." dedi.

Daha sonra APİKAM bahçesindeki sergi salonunda "Ekonomik Bağımsızlık Yolunda Türkiye (İzmir) İktisat Kongresi" sergisi açıldı.

İzmir İktisat Kongresi'nin 99. yıl dönümü nedeniyle İzmir'de anma etkinlikleri düzenlendi
İzmir İktisat Kongresi'nin 99. yıl dönümü nedeniyle İzmir'de anma etkinlikleri düzenlendi

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İzmir İktisat Kongresi'nin 99. yıl dönümü nedeniyle İzmir'de anma etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika Ekonomi


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