İzmir Oto Tamirciler Odası, 1. Sanayi Sitesi için Foça-Menemen\'de yeni site istedi

İzmir 1. Sanayi Sitesi'nin günümüz ihtiyaçlarını karşılayamadığını vurgulayan İzmir Oto Tamirciler Odası Başkan Vekili Mustafa Sezer, esnafın modern şartlara kavuşması için yetersiz kalan dükkanların büyütülmesini istedi. Sitedeki alan darlığına dikkat çeken Sezer, esnafın daha geniş iş yerlerinde hizmet verebilmesi adına Foça- Menemen aksında TOKİ aracılığıyla yeni bir sanayi sitesi inşa edilmesini talep etti.

Türkiye'nin ilk sanayi sitelerinden biri olan ve artan kent nüfusu ile araç sayısı nedeniyle alan darlığı yaşayan İzmir 1. Sanayi Sitesi'nde esnafın modern iş yeri arayışı sürüyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İzmir Oto Tamirciler Odası Başkan Vekili Mustafa Sezer, temelleri 1954 yılında atılan sitenin mevcut şartlarda yetersiz kaldığını belirterek, Foça ve Menemen aksında TOKİ aracılığıyla yeni bir sanayi sitesi inşa edilmesi çağrısında bulundu.

Günde ortalama 15 bin ila 18 bin kişilik insan ve araç sirkülasyonunun yaşandığı 42 sokaklı İzmir 1. Sanayi Sitesi, oto tamir, kaporta, boya, yedek parça ve radyatör başta olmak üzere otomotiv sektörünün birçok branşında hizmet vermeyi sürdürüyor. Metro, tramvay, otobüs hatları ve otoyol bağlantılarına olan yakınlığıyla İzmir'de otomotiv sektörünün kalbi konumunda yer alan sitenin, fiziki fizibilite açısından günümüz teknolojisi ve iş hacmine yanıt veremediği belirtiliyor.

"50 metrekarelik dükkanlar günümüz şartlarına uymuyor"

1950'li yılların şartlarına göre planlanan dükkanların mevcut araç boyutları ve iş hacmi karşısında yetersiz kaldığını vurgulayan İzmir Oto Tamirciler Odası Başkan Vekili Mustafa Sezer, "O dönemde inşa edilen 50, 80 ve 100 metrekarelik dükkanlar artık esnafımızın ihtiyacını karşılamıyor. Günümüz otomotiv teknolojisine ve artan araç ihtiyaçlarına uygun hizmet verilebilmesi için esnafımızın 200, 300 ve 500 metrekarelik modern iş yerlerine ihtiyacı var" dedi.

Sitedeki alan darlığının hem esnaf hem de hizmet almaya gelen vatandaşlar için mağduriyet oluşturduğunu ifade eden Sezer, çözüm adresi olarak Foça-Menemen hattını işaret etti. Sezer, esnafın daha modern, geniş ve teknolojik altyapıya sahip mekanlarda hizmet verebilmesi adına TOKİ eliyle yeni bir sanayi sitesi projesinin hayata geçirilmesini talep etti.