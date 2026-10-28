İzmir Oto Tamirciler Odası, 1. Sanayi Sitesi için Foça-Menemen'de yeni site istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir Oto Tamirciler Odası, 1. Sanayi Sitesi için Foça-Menemen'de yeni site istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Oto Tamirciler Odası, 1. Sanayi Sitesi için Foça-Menemen\'de yeni site istedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Oto Tamirciler Odası Başkan Vekili Mustafa Sezer, 1954'te temeli atılan 1. Sanayi Sitesi'ndeki dükkanların büyütülmesini istedi. Sezer, esnaf için Foça-Menemen aksında TOKİ aracılığıyla yeni bir sanayi sitesi yapılması çağrısında bulundu.

İzmir 1. Sanayi Sitesi'nin günümüz ihtiyaçlarını karşılayamadığını vurgulayan İzmir Oto Tamirciler Odası Başkan Vekili Mustafa Sezer, esnafın modern şartlara kavuşması için yetersiz kalan dükkanların büyütülmesini istedi. Sitedeki alan darlığına dikkat çeken Sezer, esnafın daha geniş iş yerlerinde hizmet verebilmesi adına Foça- Menemen aksında TOKİ aracılığıyla yeni bir sanayi sitesi inşa edilmesini talep etti.

Türkiye'nin ilk sanayi sitelerinden biri olan ve artan kent nüfusu ile araç sayısı nedeniyle alan darlığı yaşayan İzmir 1. Sanayi Sitesi'nde esnafın modern iş yeri arayışı sürüyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İzmir Oto Tamirciler Odası Başkan Vekili Mustafa Sezer, temelleri 1954 yılında atılan sitenin mevcut şartlarda yetersiz kaldığını belirterek, Foça ve Menemen aksında TOKİ aracılığıyla yeni bir sanayi sitesi inşa edilmesi çağrısında bulundu.

Günde ortalama 15 bin ila 18 bin kişilik insan ve araç sirkülasyonunun yaşandığı 42 sokaklı İzmir 1. Sanayi Sitesi, oto tamir, kaporta, boya, yedek parça ve radyatör başta olmak üzere otomotiv sektörünün birçok branşında hizmet vermeyi sürdürüyor. Metro, tramvay, otobüs hatları ve otoyol bağlantılarına olan yakınlığıyla İzmir'de otomotiv sektörünün kalbi konumunda yer alan sitenin, fiziki fizibilite açısından günümüz teknolojisi ve iş hacmine yanıt veremediği belirtiliyor.

"50 metrekarelik dükkanlar günümüz şartlarına uymuyor"

1950'li yılların şartlarına göre planlanan dükkanların mevcut araç boyutları ve iş hacmi karşısında yetersiz kaldığını vurgulayan İzmir Oto Tamirciler Odası Başkan Vekili Mustafa Sezer, "O dönemde inşa edilen 50, 80 ve 100 metrekarelik dükkanlar artık esnafımızın ihtiyacını karşılamıyor. Günümüz otomotiv teknolojisine ve artan araç ihtiyaçlarına uygun hizmet verilebilmesi için esnafımızın 200, 300 ve 500 metrekarelik modern iş yerlerine ihtiyacı var" dedi.

Sitedeki alan darlığının hem esnaf hem de hizmet almaya gelen vatandaşlar için mağduriyet oluşturduğunu ifade eden Sezer, çözüm adresi olarak Foça-Menemen hattını işaret etti. Sezer, esnafın daha modern, geniş ve teknolojik altyapıya sahip mekanlarda hizmet verebilmesi adına TOKİ eliyle yeni bir sanayi sitesi projesinin hayata geçirilmesini talep etti.

Kaynak: İHA
Mustafa SezerMenemenEkonomiGüncelİzmirEmlakFoçaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de oyların büyük bölümü sayıldı Netanyahu’ya soğuk duş İsrail'de oyların büyük bölümü sayıldı! Netanyahu'ya soğuk duş
Bu marka sucuk yiyenler dikkat İçerisinde domuz eti tespit edildi Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi
İsmail Kartal’ın yerine ilk görüşme yapıldı bile İşte telefon açılan teknik direktör İsmail Kartal'ın yerine ilk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açılan teknik direktör
14 yıllık iktidar sandıkta devrildi Devlet televizyonundan tarihi itiraf geldi 14 yıllık iktidar sandıkta devrildi! Devlet televizyonundan tarihi itiraf geldi
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı 2 saat için istedikleri ücrete bakın Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı! 2 saat için istedikleri ücrete bakın
Divriği’de yolda kalan Alman gezgine köylü ailenin 11 günlük misafirliği gözyaşıyla bitti Divriği'de yolda kalan Alman gezgine köylü ailenin 11 günlük misafirliği gözyaşıyla bitti
12:06
İspanya’da iki hızlı tren çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
12:02
Arsenal 4. lig takımına elendi Hakem görür görmez maçı durdurdu
Arsenal 4. lig takımına elendi! Hakem görür görmez maçı durdurdu
11:52
Bir hafta arayla iki acı haber Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti
Bir hafta arayla iki acı haber! Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti
11:28
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia “Namaz kılmaya gittim“ deyip...
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia! "Namaz kılmaya gittim" deyip...
10:47
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
10:31
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler
Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 12:18:12. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir Oto Tamirciler Odası, 1. Sanayi Sitesi için Foça-Menemen'de yeni site istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei