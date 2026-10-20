İzmir Ticaret Borsası Meclisi Başkanı Uçak, Ege'de rekolteyi 247 bin ton öngördü - Son Dakika
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İzmir Ticaret Borsası Meclisi Başkanı Uçak, Ege'de rekolteyi 247 bin ton öngördü

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İzmir Ticaret Borsası Meclisi Başkanı Bülent Uçak, Ege Bölgesi'nde 2026-2027 sezonu pamuk rekoltesini 247 bin ton olarak açıkladı. Ekim alanı yüzde 47 azalarak 49 bin hektara inse de dekar başına verimin yüzde 14 artışla 499 kilograma çıkması bekleniyor.

İzmir Ticaret Borsası Meclisi Başkanı Bülent Uçak, bölgedeki pamuk ekim alanlarının daralmasına karşın dekar başına verim artışıyla 2026-2027 sezonu için rekoltenin 247 bin ton olarak hesaplandığını söyledi.

Uçak, rekolte belirleme heyeti ve sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen basın toplantısında Ege Bölgesi'nin 2026-2027 sezonu pamuk rekoltesi tahminlerini paylaştı.

Üreticilerin artan maliyetler nedeniyle alternatif tarım ürünlerine yöneldiğini ve bölgedeki pamuk ekim alanlarının geçen yıla kıyasla yüzde 47 daralarak 49 bin hektara düştüğünü tespit ettiklerini aktaran Uçak, dekar başına ortalama kütlü veriminin ise yüzde 14 artarak 499 kilograma çıkmasını beklediklerini ifade etti.

Uçak, birim alandaki verim artışının toplam üretimdeki düşüşü kısmen dengelediğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Bu verilere göre kütlü üretiminde rekoltenin 247 bin ton olacağını öngörüyoruz. Yeni sezonda çırçır randıman oranının yüzde 38 olacağı ve bu oranla mahlıç pamuk üretiminin 93 bin ton olacağı tahmin edilmektedir. İlkbahar dönemindeki hava şartlarından dolayı ekimler 10-15 gün gecikmiş olsa da sulama suyuna erişimin önceki yıla göre iyileşmesi ve zararlı baskısının azalması, tarla verimlerinin artmasına katkı sağlamıştır."

Uçak, pamuk üreticisinin zarar etmesi nedeniyle arazilerinde ayçiçeği, mısır ve yem bitkileri yetiştirmeyi tercih ettiğini belirterek, "Üretim maliyetlerinin yüzde 7-8'i civarında olan destekleme miktarı en az yüzde 15 seviyelerine çıkarılmalı, girdi maliyetlerine göre güncellenmeli ve zamanında ödenmelidir. Mazot, gübre ve sulama elektriği maliyetleri hafifletilmeli, modern sulama yatırımları desteklenmelidir." ifadelerini kullandı.

Yerli pamuk üretimindeki düşüşün tekstil ve konfeksiyon sektörünü ithalata yönlendirdiğini söyleyen Uçak, 2025-2026 sezonunda 1 milyon 28 bin tona ulaşan pamuk ithalatının yeni sezonda daha da artmasını ve dış alıma ödenecek tutarın 2 milyar doları aşmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İzmir Ticaret Borsası Meclisi Başkanı Uçak, Ege'de rekolteyi 247 bin ton öngördü - Son Dakika
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