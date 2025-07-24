İzmir ve Gaziantep'teki Yangınlar Kontrol Altında

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce (OGM), İzmir'in Gaziemir ve Gaziantep'in Şehitkamil ilçelerinde devam eden yangınların kontrol altına alındığı bildirildi.

OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, orman yangınlarının son durumuna ilişkin bilgi verildi.

İzmir'in Gaziemir ve Gaziantep'in Şehitkamil ilçelerinde devam eden yangınların kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, "Yurdumuzun çeşitli yerlerinde devam eden yangınlarla mücadelemiz sürüyor. Sakarya'nın Geyve (3 nokta), Karabük'ün Ovacık, Bilecik'in Gölpazarı, Bolu'nun Mudurnu ilçelerindeki yangında enerji düşürüldü." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Eskişehir'in Seyitgazi ve Karabük'ün Safranbolu ilçelerinde yangına müdahalenin kararlılıkla sürdürüldüğüne işaret edilerek, "Toplam 10 ayrı noktada devam eden yangınları kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor." bilgisi paylaşıldı.