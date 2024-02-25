Deniz taşımacılığının önemli merkezlerinden İzmit Körfezi'ndeki limanlara 2023 yılında 9 bin 560 gemi uğradı, limanlarda 81 milyon 291 bin 544 ton yük elleçlendi.
Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl Türkiye'deki limanlara 60 bin 195 gemi geldi. Kocaeli Liman Başkanlığının görev sahasını kapsayan İzmit Körfezi'ndeki limanlar, 9 bin 560 gemiyle bu alanda ilk sırada yer aldı.
Kocaeli'ye gelen gemilerin 2 bin 875'i Türk bayraklı, 6 bin 685'i ise yabancı bayraklı gemilerden oluştu, bu gemilerin toplam ağırlığı 170 milyon 789 bin groston olarak kayıtlara geçti.
Aliağa Liman Başkanlığı 6 bin 329 gemiyle ikinci olurken, Ambarlı Liman Başkanlığı bölgesindeki limanlar 4 bin 256 gemiyle üçüncü sırada yer aldı.
Limanlarda elleçlenen yük miktarı sıralamasında ise Aliağa Liman Başkanlığı, 81 milyon 355 bin 615 tonla geçen yıl en fazla elleçleme yapılan liman bölgesi oldu. Bu alanda ilk defa ikinci sıraya gerileyen Kocaeli'deki limanlarda 81 milyon 291 bin 544 ton yük elleçlendi. Böylece Kocaeli'de günde 222 bin 716 ton yük elleçlemesi gerçekleşti.
Kocaeli'de geçen yıl elleçlenen yüklerin 22 milyon 258 bin 656 tonluk kısmını ihracat, 46 milyon 622 bin 671 tonluk kısmını ithalat, kalan kısmını da kabotaj ve transit yükler oluşturdu.
İzmit Körfezi'ndeki limanlar 2023 yılında yoğun konteyner trafiğine de ev sahipliği yaptı. Bu limanlarda geçen yıl elleçlenen konteyner miktarı 2 milyon 159 bin 160 TEU (1 TEU, eni 2,3 metre, boyu 6,1 metre olan konteyner) oldu.
"Kocaeli'de denizcilik, yeni altyapı yatırımlarıyla daha da gelişecek"
İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, AA muhabirine, Kocaeli'nin bir denizcilik üssü olduğunu, yeni altyapı yatırımlarıyla kentte sektörün daha da gelişeceğini söyledi.
Kocaeli'de elleçlenen yüklerin yüzde 85'inin dış ticarete yönelik olduğunu belirten Doğusel, kentin ihracat ve ithalatta önemli bir konuma sahip olduğunu kaydetti.
Doğusel, tüm liman kentlerinde olduğu gibi Kocaeli'de de geçen yılın bereketli geçtiğini ifade ederek, "2023'te Türkiye'ye gelen gemi sayısı toplamda 60 bin 195 olmuş. Kocaeli'ye gelen gemi sayısı da 9 bin 500 ortalamayla çok önemli bir yerde. Kocaeli'ye gelen gemilerin 2 bin 875'i Türk bayraklı gemi, genelde kabotaj hattı için oluyor. 6 bin 685 de yabancı bayraklı gemi ilimizde misafir edilmiş." diye konuştu.
Türkiye'deki limanlarda geçen yıl toplam 521 milyon ton elleçleme yapıldığını, bunun yaklaşık 81 milyon tonluk kısmının Kocaeli'de gerçekleştirildiğini dile getiren Doğusel, kentte elleçlenen yüklerin büyük kısmını motorlu kara taşıtları, mineral yakıtlar, demir ve çeliğin oluşturduğunu bildirdi.
Dış ticaretin yüzde 90'ının deniz yoluyla yapıldığına dikkati çeken Doğusel, "Günümüzde her şey çok hızlı değişiyor. Kıyı yapılarının da buna uygun revize edilmesi, kara terminallerinin, demir yolu ağlarının, kara yollarının ve limanların günümüz gemilerine uyarlanması gerekiyor. Bugün gemilerin boyutları artık çok büyük yerlere vardı. Artık büyük gemilerin yanaşabileceği iskelelerin, limanların olması, bunların doğaya ve çevreye uygun şekilde desteklenmesi, ülkemizin ticaretinin büyüdüğünü düşündüğümüzde daha da önem arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
Doğusel, Kocaeli'ye de artık daha büyük gemilerin geldiğine işaret ederek, üretim artışına bağlı olarak kentteki limanların yakın zamanda 100 milyon ton elleçleme seviyesine ulaşacağını söyledi.
Kentteki limanların dünya standartlarında hizmet verdiğini vurgulayan Doğusel, "Türkiye'de tüm limanlar bu konuda çok ileride. Kocaeli'de de zaten bir sürü örnek firmamız var. Teknoloji ve altyapı anlamında çok güzel büyüyen limanlarımız var." dedi.
Son Dakika › Ekonomi › İzmit Körfezi'ndeki Limanlara 2023 Yılında 9 Bin 560 Gemi Uğradı - Son Dakika
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