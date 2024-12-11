Kadın Çiftçiler İçin Koyun Yetiştiriciliği Eğitimi - Son Dakika
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Ekonomi

Kadın Çiftçiler İçin Koyun Yetiştiriciliği Eğitimi

Kadın Çiftçiler İçin Koyun Yetiştiriciliği Eğitimi

Muğla'da kadın çiftçilere koyun yetiştiriciliği eğitimi verildi, proje başarıyla tamamlandı.

11.12.2024 11:29
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2024 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca yürütülen 'Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor' programı kapsamında Muğla İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü teknik personelleri tarafında hazırlanan ve Bakanlık tarafından onaylanan program, bir yıl süre ile Balıkesir Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitü Müdürlüğü ile birlikte 13 ilçede yürütüldü.

Proje, koyun yetiştiriciliği yapan ve bilgi almak isteyen tüm kadınlara koç katım ve gebelik dönemi bakımı konusunda eğitimler verilerek eğitimli üreticilerin elinde sürülerinin sağlıklı kalması, ölüm oranının azaltılması ve ikizliğin artırılması hedeflendi.

Proje kapsamında Balıkesir Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitü Müdür Yardımcısı Uzman Veteriner Hekim Serkan Şengül ve Veteriner Hekim Ebru Şengül tarafından Milas İlçesi Fesleğen Mahallesi ve Menteşe İlçesi Muratlar Mahallesinde toplam 30 üretici kadına koyun yetiştiriciliği, koç katım ve gebelik dönemi bakımları konularında eğitimler verilerek örnek işletme ziyaretlerinde bulunuldu.

Bir yıl boyunca teknik personellerce sahada çalışmalar yapılarak bilgilendirme eğitimleri düzenli bir şekilde yapıldı. Şu ana kadar toplam 100 koyun yetiştiriciliği yapan kadın üretici ile görüşüldü. Proje kapsamında 200 üreticiye dağıtılmak üzere 800 adet mineral blok (yalama taşı) temin edildi. Tarımv e Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Kadın Dayanışması ile Koyun Yetiştiriciliği' projesi ile entegre çalışıldı.

Br yıl süren projenin kapanışı 12 Aralık'ta Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda projede eğitim ve kadın üreticilerine mineral blok (yalama taşı) dağıtımı yapılacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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