Kadın girişimci evinin önünde kurduğu serada mantar yetiştiriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kadın girişimci evinin önünde kurduğu serada mantar yetiştiriyor

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, evinin önünde kurduğu serada mantar yetiştiren kadın girişimci Saadet Seray, yoğun talep ve siparişlere yetişemiyor. Saadet Seray, eşinin desteğiyle başladığı mantar yetiştiriciliğini ilçe tarımın desteğiyle büyüterek çevre il ve ilçelere mantar satışı yapmaktadır. İşlerini daha da büyütmek isteyen Seray, destek ve imkanlar sağlandığı takdirde üretim kapasitesini artırmayı hedeflemektedir.

18.04.2024 11:24
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Kadın girişimci evinin önünde kurduğu serada mantar yetiştiriyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, evinin önünde kurduğu serada mantar yetiştiren kadın girişimci Saadet Seray, yoğun talep ve siparişlere yetişemiyor.

Yaklaşık 5 yıl önce ailesinin geçimine katkı sağlamak için küçük bir sera kurarak mantar yetiştirmeye başlayan 4 çocuk annesi Saadet Seray İlçe tarımın desteğiyle kurduğu 3 büyük çadır sera içinde işini büyüterek ilçe merkezi dahil, çevre il ve ilçelere mantar satışı yapıyor.

Daha önce eşine destek amacıyla küçük bir yerde mantar yetiştirmeye başladığını belirten Saadet Seray, Siverek Kadın Destek Merkezi sorumlusu Zuhal Laçin Kucaklı'nın tavsiye ve destekleriyle bir yıldır işini büyüttüğünü söyledi.

"Eşimin işleri iyi gitmeyince bu işi düşündüm"

Saadet Seray, "Eşim daha önce ayakkabıcılık yapıyordu, işleri iyi gitmeyince destek amacıyla mantar yetiştirmeye başladım. Beş yıl önce başladığım işimi desteklerle daha büyüterek bu yeni yere geçtim. Eşimde iyi gitmediği işini bırakarak, burada çalışmaya başladı. Beraberce çalışıp ekmeğimizi buradan çıkartıyoruz. Hem çocuklarıma, hem evime ve hem de işime bakıyorum çok memnunum. Siverek'te bu işi pek yapanın olmadığını ve Pazar sorunu yaşamadığını söyleyen Seray, "Gerek Siverek'te ve gerekse de çevre il ve ilçelere mantarlarımızı gönderiyoruz, talep çok iyi. Biraz daha bize imkan ve destek verilirse bu işi daha da büyütmek istiyorum" dedi.

Eşinin kendisine destek amacıyla bu işe başladığını söyleyen Eyüp Seray," Eşim bana destek amacıyla bu işi yapmak istediğini, mantar yetiştirebileceğini söyledi. Daha önce mantar yetiştiriciliği ile ilgili hiçbir bilgimiz veya tecrübemiz yoktu. Eşime inandım güvendim ve beraberce bu işi yapmaya başladık. İlk başta evimizin küçük bir bodrum katı vardı, orda üretmeye başladık. Birkaç yıl sınırlı kapasitede üretim yapık ve mantar ile ilgili bilgi sahibi olduk, pazarı keşfettik" şeklinde konuştu.

"İlçe tarım desteğiyle işi büyüttük"

İşlerini büyütmek amacıyla ilçe tarıma başvurduklarını ve İlçe tarımdan çadır desteği aldıklarını söyleyen Seray, " Başvurumuz sayesinde ilçe tarım 2 tane yüzde 40 hibeli çadır desteğinde bulundu ve şimdi bir yıldır 3 tane çadır seramız da üretimimize devam ediyoruz. Gelen taleplere yetişemiyoruz, çok sayıda talep var. Önce ek iş olarak başladığımız bu işi, şimdi asıl işimiz olarak devam ediyoruz. Eşimi takdir ediyorum, tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Aylık 2 ton üretim yapılıyor

Eyüp Seray, ilk işe giriştiklerinde aylık 250 kilo üretim yaptıklarını, şimdi 2 ton üretim kapasitesine ulaştıklarını belirtti. Seray," biz bu kapasiteyi daha da yükseltmek ve insanlara istihdam ortamı oluşturmak istiyoruz. İmkanlarımızın kısıtlı olması ve yerlerimizin yaz ayına uygun almaması nedeniyle yaz mevsiminde maalesef üretim yapamıyoruz. İmkanlarımız el verirse yılın 12 ayında üretim yapmak istiyoruz. Talepler çok fazla ama taleplere yetişemiyoruz. Şimdi iç Pazar ile çevre il ve ilçelere veriyoruz" dedi.

Şanlıurfa Kadın Destek Birimi Sorumlusu Zuhal Laçin Kucaklı'da, "Kadın destek merkezimize gelen tüm kadınlarımızla gurur duyuyorum. Her konuda maddi ve manevi olarak yanlarındayız, girişimci ruhuna sahip tüm kadınlarımızın destekçisi olduk ve olmaya devam ediyoruz, en güzel örneği de Saadet ablamız oldu. Saadet ablamız yaklaşık 3 yıla yakın kursiyerimizdir. Böyle bir mantar üretimi yaptığını ve geliştirmek istediğini söyledi. Bizde her şartta destek olduk ve ablamız işi büyüttü ve geliştirdi de. İlçe Tarımda destek oldu ve işini çok daha fazla büyütmek istiyor ve her konuda destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kadın girişimci evinin önünde kurduğu serada mantar yetiştiriyor
Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Siverek, Tarım, Kadın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadın girişimci evinin önünde kurduğu serada mantar yetiştiriyor - Son Dakika

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