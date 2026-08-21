Kadın Girişimcisi Yarışması 20. Yılında

Garanti BBVA'nın, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Ekonomist Dergisi iş birliğiyle hayata geçirdiği Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması, 20. kez Türkiye'nin ilham veren kadın girişimcilerini ödüllendirmeye hazırlanıyor. Yarışma, bu yıl da başarılarıyla fark oluşturan kadın girişimcileri ödüllendirirken yeni başarı hikayelerine ilham olmayı hedefliyor.

Garanti BBVA, KAGİDER ve Ekonomist Dergisi iş birliğiyle düzenlenen yarışmanın 20. dönem başvuruları başladı. Yirmi yıldır kadınların ekonomik hayattaki varlığını güçlendirmeyi, girişimcilik ekosistemine katkı sunmayı ve başarı hikayelerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlayan yarışma, kadın girişimcilerin büyüme yolculuklarına destek olmaya devam ediyor.

Bu yıl yarışmada beş ayrı kategoride toplam 3 milyon TL ödül verilecek. Türkiye'nin en köklü kadın girişimci desteklerinden biri haline gelen yarışmanın, yalnızca bir ödül programı olmanın ötesinde kadın girişimciler için güçlü bir görünürlük, ilham ve etki platformu olmayı sürdürdüğü aktarıldı. Yarışmaya başvurular, 15 Kasım 2026 tarihine kadar garantibbvakadingirisimci.com adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya şunları söyledi: "Kadın girişimciliği, Garanti BBVA için 20 yıldır topluma katkı odağımızın ve ulusal kalkınma vizyonumuzun ayrılmaz bir parçası. Kadınların girişimcilik yoluyla güçlenmesinin önemine inanıyor; finansman, cesaretlendirme, eğitim ve yeni pazarlara açılma olmak üzere dört temel başlıkta bütünsel bir destek sunuyoruz. Son beş yılda kadın girişimcilere 350 milyar TL finansman sağladık, 6 bin kişinin faydalandığı Kadın Girişimci Akademisi'ni hayata geçirdik ve Ticaretin Kadınları platformuyla kadın girişimcilerin yeni pazarlara erişimini desteklemeyi sürdürüyoruz. Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması ise bu yaklaşımımızın en güçlü ve en görünür yansımalarından biri. 20 yıldır kadın girişimcilerin başarı hikayelerini öne çıkarıyor, cesaretlerini destekliyor ve ilham veren başarı öykülerinin daha fazla kadına ulaşmasına katkı sağlıyoruz. Bugüne kadar 50 bini aşkın başvuru alan yarışmamız, kadın girişimciliği alanında Türkiye'nin en köklü platformlarından biri haline geldi. Yirmi yıldır kadın girişimcilerin başarılarını görünür kılan bu yarışmada, faaliyetlerini başarıyla sürdüren ve ilham veren bir başarı hikayesine sahip tüm kadın girişimcileri, 20. yıl heyecanına ortak olmaya ve başarı hikayelerini bizimle paylaşmaya davet ediyoruz."

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nın 20. yılına ilişkin değerlendirmesinde, kadın girişimcilerin başarılarının görünür kılınmasının girişimcilik ekosisteminin gelişmesi açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Bezircioğlu, "Her kadın girişimcinin hikayesinin başka bir kadına cesaret verebileceğine inanıyoruz. Bir kadının attığı her adım, yalnızca kendi işini büyütmekle kalmıyor; başka kadınların da kendi potansiyellerine inanmasına, cesaretle yola çıkmasına ve 'ben de yapabilirim' demesine güç veriyor. Bu nedenle kadın girişimcilerin başarılarını görünür kılmak, yalnızca başarıyı takdir etmek değil; yeni rol modeller oluşturmak, yeni girişimcilik hikayelerinin önünü açmak ve ekosistemi birlikte büyütmek anlamına geliyor. Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nın 20 yıldır kadınların emeğini, cesaretini ve oluşturdukları değeri görünür kılan böylesine güçlü bir platform olması bizim için çok kıymetli. KAGİDER olarak kadınların birbirinden güç aldığı, deneyimlerini ve başarılarını birbirine aktardığı, fırsat eşitliğinin güçlendiği bir girişimcilik ekosistemi için çalışıyoruz. 20. yılında da Türkiye'nin dört bir yanından çok daha fazla kadın girişimcinin hikayesine ulaşmayı, bu hikayeleri görünür kılmayı ve yeni nesil kadın girişimcilere cesaret vermeyi çok önemsiyoruz" dedi.

Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz ise şöyle konuştu: "Türkiye'nin kadın girişimcilik ekosisteminin sürdürülebilir büyümesindeki en önemli projelerinin başında Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması geliyor. Ekonomist Dergisi, Garanti BBVA ve KAGİDER'in iş ortaklığıyla hayata geçirilen yarışma 20'nci yaşında. 20 yılda 50 binin üzerinde kadın girişimcinin katıldığı yarışmanın önemli katkısıyla Türkiye'de kadın girişimciliği oranı, girişimcilik ekosisteminden yüzde 18'ler seviyesinde pay alıyor. Bu oran, yarışmanın başladığı ilk yıllarda yüzde 3'ler seviyesindeydi. Yarışmaya başladığımız ilk yıllara tek kategoride başlayan yarışma, bugün beş farklı kategoride devam ediyor. Bu durum, kadın girişimcilik ekosisteminin gelişiminin önemli göstergelerinden biri. 20 yılda bu yarışmadan Trendyol kurucusu Demet Mutlu, Insider kurucu ortağı ve CEO'su Hande Çilingir, BigChefs kurucusu Gamze Cizreli ve Armut kurucu ortağı Başak Taşpınar Değim gibi önemli isimler geçti. Bu büyük ekosisteme tüm kadın girişimcilerimizi davet ediyoruz."

Beş kategoride toplam 3 milyon TL ödül

Yarışma kapsamında bu yıl da başarılarıyla fark oluşturan kadın kuruculu girişimler toplam 3 milyon TL değerinde ödülle desteklenecek. Türkiye'nin Kadın Girişimcisi kategorisinin kazananı 1 milyon TL ödülün sahibi olurken; Türkiye'nin Teknolojide Gelecek Vadeden Kadın Girişimcisi, Türkiye'nin Yöresinde Sürdürülebilir Fark Yaratan Kadın Girişimcisi, Türkiye'nin Kadın Sosyal Etki Girişimcisi ve Türkiye'nin Kadın Kooperatifi kategorilerinin her birinde 500'er bin TL ödül verilecek.

Kazananlara ayrıca bir yıl boyunca KAGİDER üyeliği, Ekonomist, Capital ve Elele dergilerine abonelik, Garanti BBVA iletişim desteği ve girişimcilik ekosisteminde network fırsatları da sunulacak.