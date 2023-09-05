Kahramanmaraşlı çiftçi jalapeno biberiyle 40 ülkeye ihracat yapıyor - Son Dakika

Kahramanmaraşlı çiftçi jalapeno biberiyle 40 ülkeye ihracat yapıyor

Son Güncelleme: 05.09.2023 14:39

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çevresindekilerin 'burada yetişmez' sözlerine aldırmadan, 4 yıl önce 5 dönümde başladığı jalapeno biber üretimini 50 dönüme çıkarmayı başaran çiftçi Rızvan Peker, tedarikçi firmalar aracılığıyla 40 ülkeye biber ulaştırıyor.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 25 yıldır çiftçilikle uğraşan 49 yaşındaki Rızvan Peker, yetiştirdiği ürünlerde çeşitlilik oluşturmak isteyince 2019 yılında arazisine jalapeno biberi ekmeye karar verdi. Peker, yıllardır çiftçilik yaptığını ve tarlasında domates, salatalık, acur gibi çeşitli ürünler yetiştirdiğini dile getirdi.

Çevresindeki bazı kişilerin jalapeno üretimine karşı çıktığını ifade eden Peker, "Bu bölgede olmaz, Ege bölgesinde yetişir' dediler. Ben yine de ektim. Çok güzel verimler aldım. 5 dönümde başladığım üretimime şu an 50 dönümde devam etmekteyim. Gerçekten güzel bir rekoltesi var. Dönüme 10 tona kadar verim alabiliyorum." dedi.

Kahramanmaraşlı çiftçi jalapeno biberiyle 40 ülkeye ihracat yapıyor

"BÜTÜN AVRUPA'YA GİDİYOR"

Peker, jalapeno biberine talebin çok fazla olduğunu belirterek, "Bütün Avrupa ülkelerine gidiyor. Soslarda, turşularda ve pizzalarda kullanılıyor. Bunun salçası da diğer salçalık biberlerden yüzde 50 daha fazla oluyor. Çünkü biber çok etli, içinde boşluk yok. Özellikle sosu mükemmel oluyor. İngiltere, Almanya, Fransa, İsrail ve Rusya benim bildiğim ülkeler ama ürünlerim tedarikçi firmalar aracılığıyla 40 ülkeye ihraç oluyor." diye konuştu.

Peker, arazisinde mevsimlik 80 işçiyi çalıştırdığını ifade ederek, depreme rağmen kent üretimine katkı sunmanın mutluluğunu yaşadığını sözlerine ekledi.

Kahramanmaraşlı çiftçi jalapeno biberiyle 40 ülkeye ihracat yapıyor

VAHİT KİRİŞÇİ ÜRETİCİYİ TEBRİK ETTİ

Ürünleri inceleyen TBMM Tarım ve Köyişleri Komisyonu Başkanı aynı zamanda AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci de Peker'i üretim başarısından dolayı tebrik etti. "Biber" denildiğinde akla ilk olarak Kahramanmaraş'ın geldiğini ifade eden Kirişci, jalapenonun yüksek verimli özel bir biber olduğunu belirterek, üreten çiftçilere destek olacaklarını sözlerine ekledi.

Kahramanmaraşlı çiftçi jalapeno biberiyle 40 ülkeye ihracat yapıyor
Kahramanmaraşlı çiftçi jalapeno biberiyle 40 ülkeye ihracat yapıyor
Kahramanmaraşlı çiftçi jalapeno biberiyle 40 ülkeye ihracat yapıyor
Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraşlı çiftçi jalapeno biberiyle 40 ülkeye ihracat yapıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraşlı çiftçi jalapeno biberiyle 40 ülkeye ihracat yapıyor - Son Dakika
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