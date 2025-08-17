Kalıntısız Üretim İçin Mavi Bayrak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Kalıntısız Üretim İçin Mavi Bayrak

Kalıntısız Üretim İçin Mavi Bayrak
17.08.2025 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EKÜY Projesi ile Türkiye'de ilaç kalıntısı olmayan ürünler üretiliyor, çiftçilere mavi bayrak asılıyor.

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY) Projesi ile üreticiler, ilaç kalıntısı bulunmayan temiz ve kaliteli yaş meyve ve sebze üretiyor. Kalıntısız üretim yapan üreticilerin bahçelerine ise sembolik olarak 'mavi bayrak' asılıyor. Türkiye'de bu yıl 232 bin 59 dekar alanda 8 bin 375, İzmir'de ise 6 bin 94 dekar alanda üretim yapan 426 üreticinin bahçesine mavi bayrak asıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Tarladan sofraya güvenilir gıda' misyonu doğrultusunda yürütülen EKÜY Projesi ile ilaç kalıntısı bulunmayan temiz ve kaliteli yaş sebze ve meyve üreticilerinin tarla, bağ, bahçe ve seralarına mavi bayrak asılıyor. EKÜY projesinin başladığı 2010 yılından 2024 yılına kadar sebzede; domates, biber, patlıcan, hıyar meyvede; şeftali, kiraz, erik, üzüm, mandarin, çilek, incir ve ayva da toplamda 10 bin 410 üretici ile 194 bin 90 dekar alanda kalıntısız ürün üretildi. 2025 üretim sezonunda Türkiye'de 8 bin 375 üretici ile 232 bin 59 dekar alanda, İzmir'de ise 426 üretici ile 6 bin 94 dekar alanda proje yürütülüyor. EKÜY projesinin her geçen yıl biraz daha yaygınlaştığını ifade eden İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, projeyle üreticinin ciddi avantaj sağladığını belirtip, "Üretici hem zamandan hem kullandığı kimyasaldan hem de paradan tasarruf etmiş oluyor. Tüketici de kimyasal kullanılmışsa bile en azından bunun zamanında ve dozunda yapıldığını bilerek ürünü alıp tüketiyor" dedi.

'PROJE İZMİR'DE FİLİZLENDİ'

İzmir'in entegre kontrolü üretim yöntemini en yoğun uygulayan illerin başında geldiğini dile getiren Şahin, "Projenin ilk filizlendiği yer İzmir. Şimdi dalga dalga ülkemizin her yanındaki üreticilere anlatılarak daha yaygın hale geliyor. Farkındalık plajlardaki gibi mavi bayrakla belirginleşiyor. Entegre kontrol üretim yöntemini uygulayan üreticilerimizin bahçelerine mavi bayrak asıyoruz. Bölgedeki tüm üreticilerimizin de bu kapsama alınması için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz" diye konuştu.

'İZLENEBİLİRLİK MARKET RAFLARINDA DA DEVAM EDECEK'

2010 yılında İzmir'de 6 ürün 218 üreticiyle başlayan projenin bugün 426 üretici ile yaklaşık 7 bin dekara yayıldığını söyleyen Mustafa Şahin, "Şeftalide, kirazda, incirde olduğu gibi sebze grubunda da domates, hıyarda, biberde, patlıcanda ve yeşillik gruplarının tamamında da entegre kontrolü üretim yöntemini uyguluyoruz. Mavi bayrak farkındalık sağlamak için bahçelere asılıyor ancak pazarda entegre kontrol üretim yöntemini uygulandığının belirlenmesi için de arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz. İzlenebilirlik market raflarında da devam edecek" ifadelerini kullandı.

'ORGANİK OLMASI GURUR VERİCİ'

Tarlasına mavi bayrak asılan Tireli çiftçi Hayrettin Adıbelli (57) ise "Entegre bazlı üretim yapıyoruz. Sonuçlardan memnunuz. Eğer bir problem olursa ekolojik yöntemlere başvuruyoruz ama genelde hava sirkülasyonu iyi olduğu için bizim bölgemizde sorun oluşmuyor. Organik bazlı gübreler kullanıyoruz. Kimyasal madde kullanmıyoruz. Ağaçlarımızın budamalarını hijyenik bir şekilde yapıyoruz. Organik şartlara uygun üretim yapıyoruz. Organik olması gurur verici, herkese tavsiye ederim" dedi.

Kaynak: DHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kalıntısız Üretim İçin Mavi Bayrak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Galatasaray son 7 maçta imkansızı başardı Galatasaray son 7 maçta imkansızı başardı
İspanya ve Portekiz’de yangın kabusu Ciddi boyutlara ulaştı İspanya ve Portekiz'de yangın kabusu! Ciddi boyutlara ulaştı
Rıdvan Dilmen’den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini
Resmen Putin’e gözdağı Kırmızı halıda yürürken üstlerinden ABD savaş uçakları geçti Resmen Putin'e gözdağı! Kırmızı halıda yürürken üstlerinden ABD savaş uçakları geçti
Bakan Yumaklı açıkladı İşte orman yangınlarında son durum Bakan Yumaklı açıkladı! İşte orman yangınlarında son durum
Üç bakanlığa yeni atamalar Üç bakanlığa yeni atamalar
Okan Buruk’tan Karagümrük Maçı Sonrası Açıklamalar: ’Bu Oyunun Üzerine Çıkmamız Gerekiyor’ Okan Buruk'tan Karagümrük Maçı Sonrası Açıklamalar: 'Bu Oyunun Üzerine Çıkmamız Gerekiyor'
Trump-Putin zirvesi sona erdi Görüşme 3 saat sürdü Trump-Putin zirvesi sona erdi! Görüşme 3 saat sürdü
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu

09:03
AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
08:09
Çanakkale’de yangın Alevler Gelibolu’dan Eceabat’a sıçradı, 5 köy tahliye edildi
Çanakkale'de yangın! Alevler Gelibolu'dan Eceabat'a sıçradı, 5 köy tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 09:53:05. #7.11#
SON DAKİKA: Kalıntısız Üretim İçin Mavi Bayrak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.