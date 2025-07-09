Kamil Koç'tan Varna'ya Sefer Başlatılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kamil Koç'tan Varna'ya Sefer Başlatılıyor

Kamil Koç\'tan Varna\'ya Sefer Başlatılıyor
09.07.2025 12:01
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Kamil Koç, 15 Temmuz'dan itibaren Varna'ya direkt otobüs seferleri başlatıyor.

Kamil Koç, küresel iş ortağı FlixBus'un desteğiyle Avrupa'daki seyahat ağını genişletmeye devam ediyor. Şirket, 15 Temmuz itibarıyla Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki önemli turizm ve liman kenti Varna'ya direkt otobüs seferleri başlatacak.

Türkiye'nin önde gelen seyahat markalarından Kamil Koç, küresel iş ortağı FlixBus ile güçlü iş birliği sayesinde Avrupa yollarındaki varlığını her geçen gün güçlendirmeye devam ediyor. 2025 yılında seyahat ağına yeni destinasyonlar eklemeye devam eden şirketin Avrupa'daki yeni durağı Bulgaristan'ın Varna şehri oldu. Şirket, 15 Temmuz'dan itibaren Karadeniz kıyısındaki Bulgaristan'ın üçüncü büyük şehri Varna'ya seferler başlatacak.

Avrupa'daki hat sayısı 5'e, günlük sefer sayısı 8'e yükseldi

Yapılan açıklamaya göre, İstanbul-Varna hattı Kamil Koç'un Türkiye ile Avrupa arasında kurduğu 5'inci hat. Bu hatlar arasında günlük toplam 8 sefer sunuyor. 2022 yılında Kamil Koç, Türkiye'yi Romanya'nın başkenti Bükreş ile Bulgaristan'ın Sofya ve Plovdiv şehirlerine bağlayarak Avrupa operasyonlarına başladı. 2023 yılında Romanya'nın Köstence şehrini ağına ekleyen şirket, şimdi Varna hattıyla daha da büyüyor. Bu ekleme, Türkiye ile Romanya ve Bulgaristan'daki beş önemli şehir arasında kesintisiz yolcu hizmeti sunmayı mümkün kılıyor. Yeni Varna güzergahında hizmete girecek iki yeni otobüsle birlikte, şirketin uluslararası filosundaki araç sayısı 6'dan 8'e çıkacak.

"Varna hattımızla Avrupa'daki ağımız daha da güçlendi"

Avrupa'daki seyahat ağını planlı bir şekilde genişlettiğini belirten Kamil Koç Genel Müdürü Çağatay Kepek, şunları söyledi:

"Türkiye'nin en çok tercih edilen yolcu taşımacılığı markası olarak, yaygın iç hat ağımızı uluslararası destinasyonlara genişletme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Global ortağımız FlixBus'tan aldığımız destek ile seyahat kalitemizi Avrupa'da yeni bir şehre taşımaktan büyük heyecan duyuyoruz.

Uluslararası genişleme stratejimiz doğrultusunda, Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki önemli turizm ve ticaret merkezlerinden biri olan Varna'yı ağımıza ekledik. Bu, 2022'de Bükreş, Sofya ve Plovdiv'e yaptığımız ilk seferlerin ve 2023'te Köstence'nin ağımıza eklenmesinin ardından gerçekleşti.

Varna hattımızla Avrupa'daki ağımızı daha da güçlendirdik. İstanbul'dan kalkan bu hatların, Bulgaristan ve Türkiye arasında sadece fiziksel olarak değil, tarihsel ve kültürel olarak da önemli bir köprü görevi göreceğine inanıyoruz. Bulgaristan'dan ülkemize yoğun bir seyahat talebi var. Bu yeni hat sayesinde, özellikle yaz sezonunda artan bölgesel talebe hızlı bir şekilde yanıt verebileceğiz.

Varna hattımızın hem yolcularımıza hem de iki ülke arasındaki etkileşime değer katacağına içtenlikle inanıyoruz ve tüm yolcularımıza en iyisini diliyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kamil Koç'tan Varna'ya Sefer Başlatılıyor - Son Dakika

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