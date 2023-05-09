Cumhurbaşkanı Erdoğan memur zammı için temmuzu işaret etti, Memur-Sen'den jet itiraz geldi: Kamudaki ücret adaletsizliği hemen giderilmelidir - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan memur zammı için temmuzu işaret etti, Memur-Sen'den jet itiraz geldi: Kamudaki ücret adaletsizliği hemen giderilmelidir

09.05.2023 21:21

Kamu işçisine yüzde 45 zam yapılması memurları ayağa kaldırdı. Yaşanan gelişme sonrası temmuz ayını işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Memurlarımız müsterih olsunlar, onların haklarını teslim etmek de bizim boynumuzun borcudur." ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın sözlerine Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan yanıt geldi. Yazılı bir açıklama yayınlayan Yalçın, "Kamudaki ücret adaletsizliği temmuz ayı beklenmeden hemen giderilmelidir" dedi.

Kamu işçisine refah payı dahil yüzde 45 zam yapılması memurların tepkisini çekti. Memurların sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar sonrası "#İşçiyeVarMemuraYok" etiketi Twitter'da TT oldu. Bu gelişme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir açıklama geldi.

ERDOĞAN: MEMURLARIN HAKKINI TESLİM ETMEK BOYNUMUZUN BORCU

Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Memurlarımız müsterih olsunlar, onların haklarını teslim etmek de bizim boynumuzun borcudur. Temmuz ayı için enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz, kimseyi gördüğünden geri koymayacağız, tam tersine hep daha ileriye taşıyacağız. Ülkemizin bugüne kadar tüm eksiklerini nasıl biz giderdiysek, inşallah bugünkü sıkıntıları çözmek de bize nasip olacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memur zammı için temmuzu işaret etmesine Memur-Sen'den itiraz: Kamudaki ücret adaletsizliği hemen giderilmelidir

MEMUR-SEN'DEN ERDOĞAN'A YANIT

Memur zammı için temmuz ayını işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan yanıt geldi. Yalçın "Kamudaki ücret adaletsizliği temmuz ayı beklenmeden hemen giderilmelidir" dedi.

"ÇALIŞANLAR ARASINDA AYRIMA FIRSAT VERİLMEMELİDİR"

Sosyal medya üzerinden yazılı bir açıklama yayınlayan Yalçın şunları söyledi: 2023 ve 2024 yıllarında Kamu İşçilerine uygulanacak zam oranları belli oldu. Kamu görevlilerine Ocak ayında %30 maaş/ücret artışı yapılmıştı. 4 aylık %15,21 oranında enflasyon ve piyasada oluşan gerekçeler dikkate alınarak kamu işçileri için %45 artış yapıldı. Kamu işçileri için geçerli olan sebeplerin başta kamu görevlileri olmak üzere bütün çalışanlar için geçerli olduğu unutulmamalıdır. Verilen kararlarda, çalışanlar arasında ayrım ya da tercih olarak görülmesine fırsat verilmemelidir.

"TALEBİMİZ SEYYANEN ZAMMIN VAKİT KAYBEDEBİLMEDEN YAPILMASI"

Gelinen bu noktada, Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Memurlarımız müsterih olsunlar. Onların hakkını teslim etmek de bizim boynumuzun borcudur.' ifadesi 1 Mayıs'ta alenen ifade ettiğimiz konunun ve sorunun görüldüğünün işaretidir. Kamu görevlilerine temmuz ayında toplu sözleşme artışı, enflasyon farkı ve bunlara ilave olarak Refah Payı verileceği ifade edilmişti. Talebimiz, kayıpların telafisi için temmuz ayı beklenmeden, çalışma hayatında barışı tesis edecek, taban ve tavan arasında açılan makası daraltacak seyyanen zammın vakit kaybedilemeden yapılmasıdır.

"ADALETSİZLİĞİN BİR AN ÖNCE GİDERİLMESİNİ YİNELİYORUZ"

Kamu hizmetinin yerine getirilmesinde asli görev üstlenen, bütün zorlu şartlara rağmen görevini eksiksiz icra eden kamu görevlileri, beklentilerin karşılanmasını, kayıpların giderilmesini beklemektedir. Bu çerçevede Memur-Sen olarak; çalışma barışını bozan, unvanlar arasında uçurumu büyüten bu ücret adaletsizliğinin bir an önce düzeltilmesini tekraren yineliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memur zammı için temmuzu işaret etmesine Memur-Sen'den itiraz: Kamudaki ücret adaletsizliği hemen giderilmelidir
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Ali Yalçın, Memur Sen, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan memur zammı için temmuzu işaret etti, Memur-Sen'den jet itiraz geldi: Kamudaki ücret adaletsizliği hemen giderilmelidir - Son Dakika


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