Kamu-Özel Sektör İşbirliği Zirvesi - Son Dakika
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Ekonomi

Kamu-Özel Sektör İşbirliği Zirvesi

Kamu-Özel Sektör İşbirliği Zirvesi

Ticaret Bakanı Bolat, kamu-özel ortaklıklarının projelerdeki önemini vurguladı.

25.02.2025 12:59
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özel sektör ortaklıkları kaynakların en iyi şekilde kullanılmasını, risklerin paylaşılmasını ve büyük ölçekli projelerin başarılı bir şekilde halkımızın hizmetine sunulmasını sağlamıştır" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 9'uncu Kamu Özel İşbirliği Haftası Zirvesi açılış törenine katıldı. Bakan Bolat programda yaptığı konuşmada kamu ve özel sektör işbirliği ile gerçekleştirilen projelerin öneminden bahsetti. Bolat, "Kamu ve Özel sektör İşbirlikleri 'Daha Azıyla, Daha Fazlası' anlayışıyla daha az mali, insani ve maddi kaynakla daha büyük sonuçlara ulaşmayı hedefleyerek verimliliği önceliklendirmektedir" ifadelerini kullandı.

Kamu ile özel sektör işbirliğinin güçlü ve sürdürülebilir projeleri ortaya çıkardığına vurgu yapan Bakan Bolat, "Güçlü bir kamu-özel sektör ortaklığı için bir ülkede bulunması gereken temel faktörler; güçlü ve istikrarlı bir özel sektör ve özel sektörle işbirliğine girecek verimli ve etkin kamu kurumlarının varlığıdır. Hızlı küresel değişimin ve artan inovasyon ihtiyacının damga vurduğu çağımızda, Kamu-Özel Sektör Ortaklıkları, hükümetlerin ve işletmelerin karşı karşıya kalacağı zorlukları yönetmede en güçlü araçlardan biri haline gelmiştir. Hem kamu hem de özel sektörün güçlü yönlerinin işbirliği ve karşılıklı yarar temelinde bir araya geldiği projelere dayanan bu model, ülkelerin geleceğinde olumlu dönüşümler sağlamak için muazzam bir potansiyele sahiptir" ifadelerini kullandı.

"Kamu ve özel sektör ortaklıkları vazgeçilmez bir model olmuştur"

Altyapı gelişimlerinin önceliklerden olduğunu ifade eden Bolat, "Avrupa ve Asya'nın kesiştiği noktada hızla büyüyen bir ülke olan Türkiye, ekonomik büyümesini yönlendirmek ve vatandaşlarının yaşam kalitesini iyileştirmek için altyapı gelişimini öncelikleri arasına almıştır. Kamu-Özel sektör ortaklıkları bu dönüşümde etkili olmuş, yüksek kaliteli, sürdürülebilir projeleri verimli ve etkin bir şekilde sunmak için vazgeçilmez bir model olmuştur" dedi.

"Kamu ile özel sektör işbirlikleri büyük ölçekli projelerin halkımızın hizmetine sunulmasını sağlamıştır"

Bakan Bolat, "Kamu Özel İşbirlikleri, Türkiye'nin altyapı geliştirme stratejisinin temel taşı haline gelmiştir. Hem kamu hem de özel sektörün güçlü yönlerini bir araya getiren bu ortaklıklar; kaynakların en iyi şekilde kullanılmasını, risklerin paylaşılmasını ve her iki sektörün tek başına başarmasının zor olacağı büyük ölçekli projelerin başarılı bir şekilde halkımızın hizmetine sunulmasını sağlamıştır" diye konuştu.

"Türkiye, Dünya standartlarında altyapı inşa etmek için kamu-özel iş birliklerinden yararlanmıştır"

Kamu - özel sektör işbirliği ile Türkiye'de büyük ölçekli projelerin gerçekleştirildiğini ifade eden Bolat, "Yeni otoyollar, köprüler ve havaalanları inşası da dahil olmak üzere büyük ulaşım ağlarından enerji projelerine ve kentsel gelişime kadar Türkiye, ekonomik büyüme için olmazsa olmaz olan dünya standartlarında bir altyapı inşa etmek için kamu-özel işbirliklerinden yararlanmıştır. İstanbul Yeni Havalimanı, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi projeler küresel lojistik koridorlarının önemli kavşaklarından birisi durumundadır. Türkiye olarak, böylesine önemli projeleri rekor sürelerde hayata geçirerek vatandaşlarımızın yanı sıra yakın coğrafyamızın da hizmetine sunduk. Bu başarıda Kamu Özel İşbirliği Modelinin, verimli ve finansman yükünü dengeleyici yönünün payı büyüktür" şeklinde konuştu.

Ticaret Bakanlığı olarak yatırım ve projelerde Kamu Özel İşbirliği Modelinden yararlanıldığını hatırlatan Bolat, "Bu çerçevede; daha etkin, güvenli ve hızlı bir gümrük işlem süreci için sınır kapılarımızda gümrük müdürlüklerimizin modernizasyonlarını gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda; İpsala, Habur, Kapıkule, Sarp, Hamzabeyli, Cilvegözü, Dilucu, Esendere, Çıldır-Aktaş, Kapıköy, Türkgözü ve Pazarkule Sınır Kapıları ile Nusaybin ve Muratbey Gümrük Müdürlükleri modernizasyon ve inşa projeleri, Ticaret Bakanlığımız bünyesinde Kamu Özel İşbirliği Modeli ile hayata geçirilen örneklerdir" diye konuştu.

Program sonunda çeşitli ülkelerin kamu kuruluşları ile Türk özel sektör temsilcileri arasında anlaşmalar imzalandı. Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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