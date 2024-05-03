Kanatlı Eti İhracatı Sınırlandırıldı, 5 Yılda 2,6 Milyon Ton Yurt Dışına Satıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kanatlı Eti İhracatı Sınırlandırıldı, 5 Yılda 2,6 Milyon Ton Yurt Dışına Satıldı

Kanatlı Eti İhracatı Sınırlandırıldı, 5 Yılda 2,6 Milyon Ton Yurt Dışına Satıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından bu yılın sonuna kadar ihracatı sınırlandırılan kanatlı eti sektöründe 2019-2023 döneminde 11 milyon 537 bin 644 ton üretim gerçekleştirildi. Bu üretimin yüzde 23,07'si yurt dışına satıldı. Tavuk eti fiyatlarındaki artış hızı genel enflasyonun üzerine çıkınca Ticaret Bakanlığı, tavuk eti ihracatını sınırlandırmaya karar verdi. Irak, en çok ihracat yapılan ülke oldu.

03.05.2024 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığınca bu yılın sonuna kadar ihracatı sınırlandırılan kanatlı eti sektöründe 2019-2023 döneminde kümülatif 11 milyon 537 bin 644 ton üretim gerçekleştirilirken, bunun yüzde 23,07'sine karşılık gelen 2 milyon 662 bin 318 tonu yurt dışına satıldı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bu yılın ilk aylarında tavuk eti fiyatlarındaki artış hızı genel enflasyonun, yem ve enerji gibi maliyet kalemleri ile döviz kurundaki aylık fiyat değişimlerinin üzerine çıktı.

Ticaret Bakanlığı da bütün ve parça dahil olmak üzere tavuk eti ihracatının 31 Aralık'a kadar aylık bazda azami 10 bin ton, toplamda ise 80 bin ton olacak şekilde sınırlandırılmasına karar verdi. Söz konusu karar, sektörde üretim-ihracat dengesini gündeme getirdi.

Ülkede kanatlı et ihtiyacı tavuk ve hindi etinden sağlanırken, 2019-2023 dönemini kapsayan 5 yılda üretim dalgalı bir seyir izledi. Toplam üretim bu dönemde 11 milyon 537 bin 644 ton olarak gerçekleşti. Aynı dönemde ihracat miktarı 2 milyon 662 bin 318 ton olarak kayıtlara geçerken, toplam ihracat toplam üretimin yüzde 23,07'sini oluşturdu. Bir başka ifadeyle üretilen kanatlı etinin yaklaşık 4'te 1'i yurt dışına satıldı.

Sektörde geçen yıl itibarıyla en çok ihracat yapılan ülke Kalkınma Yolu Projesi'nin de önemli aktörlerinden olan Irak oldu. Bu ülkeye 252 bin 58 kanatlı eti satıldı. Irak'ı 22 bin 611 tonla İran ve 19 bin 306 tonla Suriye takip etti.

Türkiye'de 2019-2023 döneminde üretilen kanatlı eti ve ihracatı şöyle:

Üretim (ton)

 İhracat (ton)

YıllarPiliç Eti

Hindi Eti

Toplam

Tavuk

Hindi

Diğer

İşlenmiş

Ayak Hariç Toplam

2019

2.138.451

59.640

2.198.091

387.246

13.373

4.092

45.123

449.834

2020

2.136.263

58.212

2.194.475

421.916

8.696

4.437

49.070

484.119

2021

2.245.770

51.301

2.297.071

494.906

7.709

7.032

76.469

586.116

2022

2.417.995

53.646

2.471.641

545.686

7.397

2.160

91.638

646.881

2023

2.328.791

47.575

2.376.366

395.065

5.368

585

94.350

495.367

Toplam11.267.270270.37411.537.6442.244.81942.54318.306356.6502.662.318

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, İhracat, Irak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kanatlı Eti İhracatı Sınırlandırıldı, 5 Yılda 2,6 Milyon Ton Yurt Dışına Satıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
12:23 Irak’ın kuzeyinde 32 PKK’lı terörist etkisiz Irak'ın kuzeyinde 32 PKK'lı terörist etkisiz
12:15 Görüşmeden yeni detaylar Oturma düzenine itiraz eden Özel, Bahçeli’nin adı zikredilince ikna olmuş Görüşmeden yeni detaylar! Oturma düzenine itiraz eden Özel, Bahçeli'nin adı zikredilince ikna olmuş
11:15 Türkiye’nin tüm ticareti durdurması İsrail’de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak Türkiye'nin tüm ticareti durdurması İsrail'de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak
10:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor
13:08 CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüdü CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüdü
12:09 Depremde vefat eden Ahmet Eyüp Türkaslan’ın alacakları ödenmedi Depremde vefat eden Ahmet Eyüp Türkaslan'ın alacakları ödenmedi
11:41 Hazal Kaya’nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık Hazal Kaya'nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık
11:26 Bakan Şimşek’ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek
11:17 1 Mayıs’ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı 1 Mayıs'ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı
11:02 Dizi aşkı yeniden alevlendi Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler Dizi aşkı yeniden alevlendi! Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler
10:49 Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar İşte fiyatlar Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar? İşte fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 13:38:31. #1.13#
SON DAKİKA: Kanatlı Eti İhracatı Sınırlandırıldı, 5 Yılda 2,6 Milyon Ton Yurt Dışına Satıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement