Kapadokya'ya 60 Milyon Dolarlık Japon Yatırımı - Son Dakika
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Ekonomi

Kapadokya'ya 60 Milyon Dolarlık Japon Yatırımı

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Dorak Holding, Japon HIS ortaklığıyla Kapadokya'da 60 milyon dolara Marriott oteli açtı.

18.11.2024 12:16
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Türk- Japon ortaklığı Kapadokya'ya 60 milyon dolarlık yatırım kazandırdı

NEVŞEHİR - Bünyesinde turizmden kuyuma deriden seramiğe, halıdan tekstile, yeme-içmeden madenciliğe kadar 60 markası bulunan Dorak Holding, yeni yatırımlarla büyümesini sürdürüyor. Grup, Kapadokya'da kendi markalarıyla işlettiği dört otelin ardından Japon HIS Hotel Holdings ortaklığında, Cappadocia Marriott'u yıl bitmeden hizmete açmanın heyacanını yaşıyor. Bölgedeki nitelikli konaklama ihtiyacını gidermek amacıyla bu yatırıma soyunduklarını söyleyen Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü, "60 milyon dolarlık yeni otelimizi gururla açıyoruz. Holding olarak 2025'te tüm dünyadan 400 bin turist çekmesini bekliyoruz" diyor.

Türkiye'ye gelen Uzakdoğulu turistin yaklaşık yüzde 80'ine hizmet veren Dorak Holding, Kapadokya'da Japon HIS şirketi ile 60 milyon dolar yatırımla Marriot oteli hizmete açtı. Japonya'nın en büyük turizm firması olan HIS Hotel Holdings, bu yatırımıyla Türkiye'deki turizm pazarını da genişletmiş oldu. 298 odalı ve 467 yatak kapasiteli otel, bölgedeki nitelikli konaklama açığını da kapatmayı hedefliyor.

Otelin açılışı öncesi düzenlenen basın toplantısına Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükcü, Başkan Yardımcısı Ahmet Kaplan Tan, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Pilav, HIS CEO'su Tatsuya Nakamori ve HHH Hotel Group CEO'su Manaba Shimizu katıldı.

Kapadokya bölgesinde açılışı yapılan otel için 30 milyon dolar yerli sermaye, 30 milyon dolar da dış sermaye ile birlikte toplam 60 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını, söyleyen Dorak Holding yönetim kurulu başkanı Körükçü "Burada 30 milyon doları biz 30 milyonu da HIS verdi. Bölgenin bu nitelikteki ilk otel yatırımı olan Cappadocia Marriott ile Uzakdoğu başta olmak üzere yurtdışından gelen turisti ağırlayacağız. Bu yatırımımızla bölgede yeterli ve nitelikli konaklama tesisi açığını da bir ölçüde kapatmış olacağız. Kapadokya'ya gelen Japon turistin yüzde 90'ını biz getiriyoruz. Uzak Doğu'nun tamamından gelen turistin de yüzde 80'ini de biz getiriyoruz. 2025 yılında bu rakamların yüzde 30'da artmasını bekliyoruz" dedi.

2018 yılında Dorak Holding ile otel yatırımları konusunda ortak olduklarını söyleyen HHH CEO'su Tatsuya Nakamori, "Biz ortak yatırım kararı aldıktan sonraki 6 yıl içinde çok negatif gelişmeler oldu. Bu gelişmelerin başında Pandemi yaşadık, Türkiye'de depremler oldu ve son olarak da Ortadoğu'daki savaş başladı" ifadelerini kullandı.

Bir Japon atasözünde 'vadi ne kadar derinse dağ o kadar yüksek görünür' diyen Tatsuya Nakamori "Türkiye'deki yatırımlarımızla sadece Japonya'dan değil bütün dünyadan turist ağırlamak istiyoruz. Bu arada Japon Yen'i de ciddi değer kaybetti ve bu nedenle Türkiye'den Japonya'ya gelen turist sayısı da yükseliyor. Japonya'da daha çok Türk ağırlamayı da çok arzu ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kapadokya\'ya 60 Milyon Dolarlık Japon Yatırımı
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Kapadokya, Ekonomi, Finans, Turizm, Japon, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kapadokya'ya 60 Milyon Dolarlık Japon Yatırımı - Son Dakika

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