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Kaportacılarda iş yoğunluğu başladı - Son Dakika

Kaportacılarda iş yoğunluğu başladı

29.01.2022 11:22
Kaportacılarda iş yoğunluğu başladı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de etkili olan kar yağışının ardından meydana gelen kazalar sebebi ile sanayi sitelerinde bulunan kaportacılarda yoğunluk oluştu.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de etkili olan kar yağışının ardından meydana gelen kazalar sebebi ile sanayi sitelerinde bulunan kaportacılarda yoğunluk oluştu. Kar sonrasında başlayan buzlanma ile kazaların artabileceğini belirten ustası, araç sürücülerini uyardı.

Düzce'de hafta boyunca etkili olan kar yağışında il genelinde bir çok maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Kar yağışının durması sonrasında meydana gelen kazalarda maddi hasar alan araçlar ise sanayi sitelerinde bulunan kaportacıların yolunu tuttu. Şehirde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, kış lastiği takmayan ve zincir bulunmayan araçlar karla kaplı ve buz tutan yollarda kontrolü kaybedip kayınca kazalar yaşandı. Kaza yapan araçlar sebebi ile sanayi sitelerinde ki kaportacılarda da yoğunluk oluştu. Bazı kaportacılar, yoğunluk sebebi ile araçlarını tamir için getiren bazı sürücüleri geri göndermek zorunda kaldı.

"Çok dikkatsiz sürücüler var"

Düzce'de etkili olan kar yağışının ardından araçlarını sanayiye getirenlere hizmet veren kaporta ustası Serkan Bakaç, "Çok sıkıntılı araçlar var, çok dikkatsiz müşterilerimiz var. Yoğun kaza meydana geliyor. Kış lastikleri olmayınca yoğunluktan dolayı dikkatsizlikten dolayı çok kaza oluyor. Herkes mağdur sıkıntı büyük. Vatandaşlara önerilerimiz olarak dikkatli olmaları gerekiyor. Buzlu havada dikkat etmeleri gerekiyor. Kış lastikleri yoksa bu havalarda dışarıya çıkmamalarını istiyoruz. Çıkmışlarsa bile mesafeyi korumaları gerekiyor. Aniden frene basmamak gerekir. Basınca kayıyor araba ve maddi hasarlı kazalar meydana gelebiliyor. Hasarlar böyle oluşuyor, ciddi kazalar bu şekilde oluşuyor. Köylerde yoğun kar yağışı sebebi ile bir çok araçta tavan çökmeleri var. Düzce'de şu anda merkezde araçlarda tavan çökmesi çok yoktur ama köy kısımlarında çok var aşırı var hatta diyebilirim" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaportacılarda iş yoğunluğu başladı
Kaportacılarda iş yoğunluğu başladı
Kaportacılarda iş yoğunluğu başladı
Kaportacılarda iş yoğunluğu başladı
Kaportacılarda iş yoğunluğu başladı
Kaportacılarda iş yoğunluğu başladı

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Tragger, Düzce, Kaza, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kaportacılarda iş yoğunluğu başladı - Son Dakika Ekonomi


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