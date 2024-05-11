Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok kesimde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. Seferihisar-Kuşadası yolunda Efes 2024 Tatbikatı nedeniyle trafiğe kapatmalar yapılacak ve alternatif güzergah kullanılması gerekmektedir. TEM Otoyolu'nun Kınalı-Gümüşova kavşakları kesiminde üstyapı onarımı yapıldığından şerit daraltması yapılmış ve ulaşım diğer şeritlerden sağlanmaktadır. İstanbul-Ankara yolunun Bolu dağı geçişinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılmış ve ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden gerçekleştirilmektedir. Aydıncık-Anamur ve Dursunbey-Harmancık yollarında patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatmalar yapılmaktadır. Nevşehir-Aksaray yolunda yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam etmektedir. Samsun-Ordu yolunda Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikameti bakım-onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış ve ulaşım diğer tüpten gerçekleştirilmektedir. Trabzon-Rize yolunda kaldırım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanmaktadır. Karabük-Kastamonu ve Beyşehir-Isparta yollarında ise yol yapım çalışmaları nedeniyle kontrollü ulaşım sağlanmaktadır.

11.05.2024 08:03
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Seferihisar- Kuşadası yolunun 22-41. kilometreleri Efes 2024 Tatbikatı nedeniyle 09.00-23.00 saatlerinde belli aralıklarla trafiğe kapatılacak. Ulaşım, alternatif güzergah olarak Seferihisar-Karakoç yolundan sağlanacak.

TEM Otoyolu'nun Kınalı-Gümüşova kavşakları kesiminde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yürütülüyor. Bu kesimde 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapıldığından, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

İstanbul- Ankara yolunun Bolu dağı geçişi 43-45. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Özel yük taşıyan geniş araçların ise bu güzergahı kullanmamaları gerekiyor.

Aydıncık-Anamur yolunun 23-25. kilometrelerinde (Büyükeceli-Yanışlı mevkisi) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Dursunbey-Harmancık yolunun 15-16. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları sebebiyle 10.00-16.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Nevşehir-Aksaray yolunun 30-36. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Samsun- Ordu yolunun Ünye çevre yolu 6-8. kilometrelerindeki Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikameti, bakım-onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu güzergahta ulaşım, diğer tüpten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Trabzon- Rize yolunun 7. kilometresindeki (Avrasya Üniversitesi mevkisi) kaldırım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun Yomra-Trabzon istikametinde tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Karabük- Kastamonu yolunun 9-11. kilometreleri ile Beyşehir- Isparta yolunun 25-44. kilometrelerinde ulaşım, yol yapım çalışmaları nedeniyle kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: AA

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