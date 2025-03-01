Kara Yollarındaki Çalışmalara Dikkat!

Ekonomi

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun İkiztepe (Marina)-Limontepe kavşakları kesimi Balçova Viyadüğü'nde derz yenileme çalışmaları yürütülüyor. Çalışmalar nedeniyle 22.00-07.00 saatlerinde Limontepe- Çeşme istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Fahrettin Altay ayrım kolundan sağlanacak.

Toprakkale- İskenderun Otoyolu'nun İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları kesimi 1-5. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Hatay istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, her iki istikamette servis yollarından kontrollü gerçekleştiriliyor.

Hasdal- Subaşı yolunun muhtelif kesimlerindeki fiber optik kablo ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Alanya- Gazipaşa yolunun 11-12. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışmaları dolayısıyla 13.00-16.00 saatlerinde yol, aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Bozüyük-Bilecik- Mekece yolunun 50-57. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, kontrollü sürdürülüyor.

Karabük- Eskipazar yolunun 34-35. kilometrelerindeki Eskipazar Mermer Kavşağı'nın düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Adıyaman- Kahta yolunun 11-14. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 21-23. kilometrelerindeki toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, Zara-İmranlı istikametinden sağlanıyor.

Trabzon- Rize yolunun 9. kilometresindeki Kaşüstü araç alt geçidi, elektrik, elektronik sistemi bakım-onarım çalışması nedeniyle her iki yönde 21.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılarak ulaşım, aynı istikametteki üst bağlantı yollarından gerçekleştirilecek.