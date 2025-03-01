Kara Yollarındaki Çalışmalara Dikkat! - Son Dakika
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Ekonomi

Kara Yollarındaki Çalışmalara Dikkat!

Trafik işaretlerine uyulması ve yavaş gidilmesi gerekiyor. Çeşitli yollar kapalı veya kontrollü.

01.03.2025 09:16
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun İkiztepe (Marina)-Limontepe kavşakları kesimi Balçova Viyadüğü'nde derz yenileme çalışmaları yürütülüyor. Çalışmalar nedeniyle 22.00-07.00 saatlerinde Limontepe- Çeşme istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Fahrettin Altay ayrım kolundan sağlanacak.

Toprakkale- İskenderun Otoyolu'nun İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları kesimi 1-5. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Hatay istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, her iki istikamette servis yollarından kontrollü gerçekleştiriliyor.

Hasdal- Subaşı yolunun muhtelif kesimlerindeki fiber optik kablo ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Alanya- Gazipaşa yolunun 11-12. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışmaları dolayısıyla 13.00-16.00 saatlerinde yol, aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Bozüyük-Bilecik- Mekece yolunun 50-57. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, kontrollü sürdürülüyor.

Karabük- Eskipazar yolunun 34-35. kilometrelerindeki Eskipazar Mermer Kavşağı'nın düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Adıyaman- Kahta yolunun 11-14. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 21-23. kilometrelerindeki toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, Zara-İmranlı istikametinden sağlanıyor.

Trabzon- Rize yolunun 9. kilometresindeki Kaşüstü araç alt geçidi, elektrik, elektronik sistemi bakım-onarım çalışması nedeniyle her iki yönde 21.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılarak ulaşım, aynı istikametteki üst bağlantı yollarından gerçekleştirilecek.

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Kaynak: AA

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