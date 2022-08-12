Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 0-3 ve 8-10. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Selimpaşa kavşağı- Mahmutbey gişeler arasında üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla 22.00-06.00 saatlerinde Edirne istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale Kesimi Otoyolu'nun Gelibolu Güney Kavşağı- 1915 Çanakkale Köprüsü (Avrupa yönü) 1-3. kilometrelerinde 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadükleri üzerinde bakım-onarım çalışması nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ayaş kavşağındaki Ayaş köprüsünün Eskişehir yönü katılım kolu, genleşme derzi yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım alternatif güzergahlardan kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Denizli- Serinhisar yolunun 0-4. kilometrelerinde yol bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kayseri- Niğde yolunun 36-38. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara- Konya yolunun Gölbaşı şehir geçişi 2-6. kilometrelerinde köprü genişletme ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Artvin- Erzurum yolunun 1-50. kilometrelerinde yol şevi temizlik ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle 08.00-18.00 saatlerinde yol kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılarak tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Zonguldak- Bartın il sınırı-Bartın- Kurucaşile yolunun 31-33 ve 35-40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Suşehri-Geminbeli-Zara yolunun 0-23. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.