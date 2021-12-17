Beşikdüzü ilçesinde yer alan, 3 bin 600 metre ile Karadeniz Bölgesi'nin en uzun mesafeli teleferik projesi 2018 yılında hizmet vermeye başladı. İlçe belediyesi tarafından yaptırılan, 100 milyon TL maliyetli teleferik, ilk yıl 60 bin kişi ağırlandıktan sonra işletilemeyince durdu.

2,5 YILDIR ATIL DURUMDA

Deniz seviyesinden 531 metre koduna uzanan 2 kabinli, 55 kişi kapasiteli ve saatte 300 kişiyi taşıyabilecek proje, işletmecinin sözleşmesi feshedilince 2,5 yıldır atıl kaldı.

"O KADAR PARA HARCANDI AMA ÇOK KISA BİR SÜRE HİZMET VERDİ"

Teleferiğin akıbetinin merak konusu olduğunu belirten ilçe sakinlerinden Berat Kul, "Ben buranın yerlisiyim. Üniversiteyi de burada okuyorum. O kadar para harcandı ama çok kısa bir süre hizmet verdi. Kullanıma hazır ama senelerdir kullanılmıyor. Sonu ne olur, bilmiyoruz. Biz de çok merak ediyoruz. Çürümeye terk edildi" diye konuştu.

"İSTİHDAM DA SAĞLIYORDU"

Yılmaz Kul da, "Çok büyük umutlarla açıldı bu teleferik. İstihdam da sağlıyordu. Gelen giden turistler de oluyordu, sonra kapattılar teleferiği. Pandemi de etkilendi tabi ama sonu ne olacak, bilmiyoruz. Burada öylece duruyor" diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR'E DEVREDİLMESİ PLANLANIYOR

Beşikdüzü Belediyesi yetkilileri ise teleferik projesinin yeniden faaliyete geçirilmesi için planlama yapıldığını belirtti. Teleferiğin Büyükşehir Belediyesi'ne devredilip, yeniden hizmete alınması için çalışma yürütülüyor.