Karapınar\'da şeker pancarı hasadı sürüyor, siyah havuç ürün portföyüne girdi

Konya Ovası'nda hasat mesaisi devam ederken, Karapınar ilçesinde üreticiler şeker pancarı, ayçiçeği, mısır ve siyah havuç hasadını sürdürüyor.

Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim görevlisi ve oda teknik danışmanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, ilçede devam eden şeker pancarı hasadında incelemelerde bulundu. Güllükuyu mevkiindeki pancar hasadında biçerdöver kontrolü ve pancar incelemesi yapılırken, hasadın devam ettiği bir mısır tarlası da ziyaret edildi.

Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, ilçenin tarımsal üretimde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Türkiye'de Konya tarımın başkenti olarak anılır. Konya'nın içerilerinde de Karapınar tarım başkenti olarak geçer. Yani bu, bundan önceki yıllarda böyle değildi ama Karapınar çiftçisinin özverili çalışması birim alanda almış olduğu maksimum kalite, maksimum verim bunlar Karapınar çiftçisini ön plana çıkardı ve tarımın merkezi olan yerlerden bir yerde Karapınar'dayız. Tabii şu anda hasadı devam eden ilçemizde özellikle havuç bu sene yeni bir ürün olarak girdi ürün portföyüne Karapınar'da, siyah havuç daha doğrusu. Pancarın hasadı bundan 15-20 gün kadar önce başladı, pancar hasadımız devam ediyor. Ayçiçek hasadı sona doğru gelmeye başladı. Mısır'da daha başlamadı slajlık hasadı yapıldı, danelikler daha yeni yeni hasada başlıyor" dedi.

"Şeker pancarı bölge çiftçisi için önemli bir ürün"

Prof. Dr. Süleyman Soylu da Konya Ovası'nda şeker pancarı hasadının yaklaşık 15 gündür devam ettiğini ve son günlerde yoğunlaştığını belirterek, "Konya'nın Karapınar ilçesinde şeker pancarı hasat tarlasındayız. Tabii şeker pancarı, bölge çiftçimiz için en önemli ürünlerin başında geliyor. Çünkü bölge şeker pancarı yetiştiriciliği için çok uygun. Şeker pancarı için uygun bölgelerde gece sıcaklığı düşük, gündüz sıcaklığının yüksek olması istenir. O yüzden bölge Türkiye'nin en önemli şeker pancarı üretim bölgelerinin başında geliyor. Özellikle Karapınar bölgesi çok sayıda fabrikanın hammaddesini temin ediyor. Tabii bölgede şeker pancarı aynı zamanda önemli bir münavebe ürünü. Çiftçilerimiz 4 yılda bir aynı tarlaya pancar ekiyorlar ve pancar hasat ediyorlar" diye konuştu.

Karapınar'da şeker pancarı hasadı sürerken ayçiçeği hasadında sona yaklaşıldı. Silajlık mısır hasadının tamamlandığı belirtilirken dane mısır hasadının da başladığı ifade edildi. Siyah havuç ise bu yıl ilçenin ürün portföyüne katılan yeni ürünlerden biri oldu.