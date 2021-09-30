Üye Girişi
Karatay Belediyesinden GES projeli pazar marketlerin temeli atıldı - Son Dakika

Karatay Belediyesinden GES projeli pazar marketlerin temeli atıldı

30.09.2021 15:04
Karatay Belediyesinden GES projeli pazar marketlerin temeli atıldı, System.String[]

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından Güneş Enerjisi Santrali (GES) modeliyle projelendirilen Kalenderhane ve Büyüksinan kapalı pazar marketlerinin temelleri düzenlenen törenle atıldı.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından Güneş Enerjisi Santrali (GES) modeliyle projelendirilen Kalenderhane ve Büyüksinan kapalı pazar marketlerinin temelleri düzenlenen törenle atıldı.

Karatay Belediyesi, ilçedeki kapalı pazar marketlerine yenilerini ekliyor. 2 bin 275 metrekarelik alana sahip ve tek kat olarak tasarlanan Büyüksinan Kapalı Pazar Marketi Projesi'nde idari bölüm, enerji odası, çay ocağı güvenlik, mescit ve tuvaletler yer alacak. Kalenderhane Kapalı Pazar Marketi projesi ise 2 bin 350 metrekarelik bir inşaat alanına sahip olup, Büyüksinan Kapalı Pazar Marketi projesinin aynı özelliklerine sahip olacak. Büyüksinan ve Kalenderhane kapalı pazar market projelerinin en önemli özellikleri ise GES'in bulunması. GES modeliyle inşa edilecek olan söz konusu projelerin temelleri ise, düzenlenen törenle atıldı.

"Pazar marketlerimizle yıllık 520 bin lira kar elde edeceğiz"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Büyüksinan ve Kalenderhane Kapalı Pazar marketlerin hayırlı olmasını dileyerek, pazar marketlerin hem vatandaşların ve pazar esnafının konforlu alışverişine katkı sağlayacağını hem de kendi enerjisini üreten yatırımlar olduğunu ifade etti. Atılan her temel, yapılan her hizmet, açılan her yeni tesisin Karataylılara ve şehre duydukları muhabbet ile vefanın gereği olduğunu söyleyen Başkan Hasan Kılca, "Hizmet ve yatırım anlayışımızın önceliği insan ve insana değer katan yatırımlardır. Yola çıktığımızda heybemizde Karatay için daha çok çalışmak, daha çok üretmek ve Karatay'ı hak ettiği yarınlara taşıma düşüncesi vardı. Azığımız ise muhabbet, samimiyet, gayret ve heyecandı. Bugün göreve geldiğimiz 130'uncu haftamızda 90'ıncı yatırımımızı hayata geçiriyor olmanın ayrı bir mutluluğunu yaşıyoruz. Günümüzde artan enerji giderleriyle azalan enerji kaynakları birlikte değerlendirildiğinde, yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi her geçen gün daha da artıyor. Türkiye de, güneş enerji verimliliğinin en yüksek olduğu ülkelerdendir. Konya'mızda en verimli şehirlerden birisi. Belediye olarak bu durumu fırsata çevirerek Tatlıcak ve Saraçoğlu mahallelerimize kurduğumuz Güneş Enerji Santrallerinden yıllık ortalama 2500 mvh enerji üretiyoruz. Bugün, hem esnafımızın ferah alanlarda ticaretini yapması hem de vatandaşlarımıza daha hijyenik ve sağlıklı koşullarda alışveriş olanağı sunmak amacıyla iki Pazar marketimizin temelini attık. Toplamda 4 bin 650 metrekare kapalı alana sahip Kalenderhane ve Büyüksinan Pazar Marketlerimizi yaklaşık 21 milyon liraya mal ediyoruz. Bu pazar marketlerimizi diğerlerinden ayıran özelliği ise çatılarının güneş enerji panelleriyle donatılmış olmasıdır. 600 kW/saat güce sahip, belediyemize yıllık katkısının ise toplamda 520 bin lira olacağını öngördüğümüz iki Güneş Enerjisi Santralini pazar marketlerimizin çatılarına yerleştiriyoruz. İki pazar market projemizle hem elektrik üretecek hem de vatandaşımızın ve esnafımızın alışveriş konforuna katkı sunacağız" dedi.

"İki projeyle birlikte Karatay'da açık pazar yeri kalmayacak"

Temeli atılan iki pazar marketle birlikte Karatay'da tüm pazar marketlerin kapalı olacağının altını çizen Hasan Kılca, sözlerini şöyle tamamladı: "Yenilenebilir enerji kaynakların kullanımı sürdürülebilirlik, çevre ve ekonomik anlamda ciddi kazanç sağlamaktadır. Biz de Karatay Belediyesi olarak yenilenebilir enerji kaynağı potansiyelini kullanarak doğa dostu projeler üretmeye devam ediyoruz. Temiz, doğa dostu, yenilenebilir ve tasarruflu enerji kaynağı olması bakımından da gerek ilçemiz, gerek şehrimiz gerekse ülkemiz için kıymetli bir hizmettir. Görev ve sorumluluk anlayışımız yalnızca bugünü kapsamıyor bugünden yarınlarımızı düşünüyor ve bu anlayışla çalışmalar yürütüyoruz. Bu bağlamda fonksiyonel enerjiye sahip yeni nesil Pazar marketlerimizin temelini atmanın gururunu yaşıyoruz. Bu marketlerde tamamlandığında Karatay'da kapalı Pazar market olmayan yer kalmayacak. Büyüksinan ve Kalenderhane Pazar marketlerimizin esnafımıza, vatandaşlarımıza ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

"GES modelli bu yatırımlar bundan sonraki yatırımlara model olacaktır"

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Konya belediyelerinin hizmetlerini başarılı bir şekilde sürdürdüğüne dikkat çekerek, Karatay'a kazandırılan iki kapalı pazar marketin şehre hayırlı olması temennisinde bulundu.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da çevreci projeler olarak hayata geçirilen kapalı pazar marketlerin Karatay'a hayırlı olmasını dileyerek Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür etti.

Kalenderhane ve Büyüksinan kapalı pazar marketlerin üzerlerinde kurulacak güneş enerji santrallerinin doğaya ve çevreye olan saygının bir göstergesi olduğuna vurgu yapan AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ise, çevre dostu projeler dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kalenderhane ve Büyüksinan Mahallelerine kazandırılacak kapalı pazar marketlerin temelleri dualarla atıldı. Kalenderhane, Mahallesindeki temel atma programına Meram Belediye Başkan Vekili Ahmet Melih Güçlü, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Karatay Müftüsü Musa İmamoğlu, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, AK Parti Karatay İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Işık, AK Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Karatay Belediyesi Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri, Konya Pazarcılar Esnaf Odası Başkan Vekili Murat Petek ve muhtarlar katıldı. - KONYA

Karatay Belediyesinden GES projeli pazar marketlerin temeli atıldı
Karatay Belediyesinden GES projeli pazar marketlerin temeli atıldı
Karatay Belediyesinden GES projeli pazar marketlerin temeli atıldı
Karatay Belediyesinden GES projeli pazar marketlerin temeli atıldı
Karatay Belediyesinden GES projeli pazar marketlerin temeli atıldı

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karatay Belediyesinden GES projeli pazar marketlerin temeli atıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Navigasyon ile ilerlerken merdivenlerden aşağı yuvarlanmıştı! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı 15:54 Navigasyon ile ilerlerken merdivenlerden aşağı yuvarlanmıştı! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor 15:46 Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor Shakira parkta uğradığı yaban domuzlarının saldırısını ağlaya ağlaya anlattı 15:30 Shakira parkta uğradığı yaban domuzlarının saldırısını ağlaya ağlaya anlattı
Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı 15:04 Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi 14:50 Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor 14:28 Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı 14:00 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı Acun Ilıcalı, öldürülen Alper Baycın'ın için yapılan parkın açılış törenine katıldı 13:52 Acun Ilıcalı, öldürülen Alper Baycın'ın için yapılan parkın açılış törenine katıldı

Son Dakika Haberleri
15:53 Navigasyon ile ilerlerken merdivenlerden aşağı yuvarlanmıştı! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı
15:49 Ahmet Ağaoğlu'ndan yeni transfer Siopis'e ilginç şaka: Burnundan dolayı bizde yabancılık çekmez
15:45 Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor
15:38 Yaşlı adamı 7 bıçak darbesiyle öldüren gençten cinsel saldırı iddiası: Elimi özel bölgesine götürdü, 'Bu gece benim ol' dedi
15:30 Shakira parkta uğradığı yaban domuzlarının saldırısını ağlaya ağlaya anlattı
15:22 Kremlin'den Putin-Erdoğan görüşmesi hakkında açıklama: Oldukça olumlu geçti, iş birliği içinde olacağız
15:16 Mesut Özil'in 'Oynayacağım' mesajı kafaları karıştırdı
15:11 Son Dakika! Merkez Bankası rezervleri 122 milyar dolar oldu
15:03 Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı
14:48 17 yaşında Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, İtalya'da manşetleri süsledi
Beşiktaş'ta hangi futbolcular iyileşti? İşte Sivas maçında oynayabilecek isimler Beşiktaş'ta hangi futbolcular iyileşti? İşte Sivas maçında oynayabilecek isimler         
16:00
Ahmet Ağaoğlu'ndan yeni transfer Siopis'e ilginç şaka: Burnundan dolayı bizde yabancılık çekmez Ahmet Ağaoğlu'ndan yeni transfer Siopis'e ilginç şaka: Burnundan dolayı bizde yabancılık çekmez         
15:49
Yaşlı adamı 7 bıçak darbesiyle öldüren gençten cinsel saldırı iddiası: Elimi özel bölgesine götürdü, 'Bu gece benim ol' dedi Yaşlı adamı 7 bıçak darbesiyle öldüren gençten cinsel saldırı iddiası: Elimi özel bölgesine götürdü, 'Bu gece benim ol' dedi         
15:39
Mesut Özil'in 'Oynayacağım' mesajı kafaları karıştırdı Mesut Özil'in 'Oynayacağım' mesajı kafaları karıştırdı         
15:16
Billur Kalkavan'ın Billur Kalkavan'ın "İlişkide partnerimden daha tehlikeliyim" sözlerine sevgilisinden yanıt geldi         
15:00
1 kuruşluk banka borcunu 21 yıl sonra bin 1 lira olarak geri istiyorlar 1 kuruşluk banka borcunu 21 yıl sonra bin 1 lira olarak geri istiyorlar         
14:43
Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar         
14:04
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parlamenter demokrasiye dönmemiz söz konusu değil, başkanlık sisteminden memnunuz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parlamenter demokrasiye dönmemiz söz konusu değil, başkanlık sisteminden memnunuz         
13:59
"Ulan" tartışması kanlı bitti! Suriyeli genç, 17 yaşındaki Batuhan'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü         
12:53
Anne ve iki çocuğunun şüpheli ölümüyle ilgili aranan baba, suçunu itiraf etti Anne ve iki çocuğunun şüpheli ölümüyle ilgili aranan baba, suçunu itiraf etti         
12:24
Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti         
11:18
110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor 110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor         
11:05
Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi         
10:23
Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı         
09:46
Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü         
20:41
Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor         
19:48
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 16:08:26. #1.13#
SON DAKİKA: Karatay Belediyesinden GES projeli pazar marketlerin temeli atıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement