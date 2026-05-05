Karatay'da İklim Uyum Projesi Tanıtıldı

05.05.2026 19:43
Karatay Belediyesi, 'Dirençli Karatay' projesi ile kuraklık ve obruk risklerine karşı strateji geliştirdi.

KONYA'da Karatay Belediyesi tarafından 'Dirençli Karatay: Konya Havzasında Kuraklık ve Obruk Risklerine Yönelik İklim Uyum ve Azaltım Modeli' projesi tanıtıldı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, projeyle "Konya Kapalı Havzasında giderek artan kuraklık ve obruk risklerine karşı bütüncül bir yaklaşım geliştirilmesi, iklim değişikliğine uyum kapasitesinin artırılması ve sürdürülebilir su ve arazi yönetimi uygulamalarının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir." dedi.

Avrupa Birliği-Türkiye İklim Değişikliği Hibe Programı kapsamında desteklenen 'Dirençli Karatay: Konya Havzasında Kuraklık ve Obruk Risklerine Yönelik İklim Uyum ve Azaltım Modeli' projesi Konya Kapalı Havzası'nda kuraklık ve obruk risklerine yönelik geliştirilen iklim uyum ve azaltım modeli, Celaleddin Karatay Gençlik Merkezi'nde tanıtıldı. Karatay Belediyesi tarafından tanıtılan projeyle iklim değişikliğine ve obruk tehdidine yönelik çalışmalar ortaya konuldu.

İklim değişikliğine uyum ve sürdürülebilir su ve arazi yönetimiyle ilgili yapılan çalışmaları anlatan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Proje ile Konya Kapalı Havzasında giderek artan kuraklık ve obruk risklerine karşı bütüncül bir yaklaşım geliştirilmesi, iklim değişikliğine uyum kapasitesinin artırılması ve sürdürülebilir su ve arazi yönetimi uygulamalarının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Uluslararası platformlarda yerimizi aldık. Sorumluluğu üstlendik. Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda hazırladığımız gönüllü yerel değerlendirme raporlarını Birleşmiş Milletler platformlarında dünya ile paylaştık. Avrupa ve Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi'ne katıldık. Net Zero Cities ağına dahil olduk. 25 yılında geniş bir paydaş katılımı ile hazırladığımız sürdürülebilir enerji ve iklim değişikliği eylem planımızı hayata geçirdik."

'ARTIK BU TOPRAKLARI ESKİ YÖNTEMLERLE YÖNETEMEYİZ'

Projenin somut bir yol haritası sunduğunu ifade eden Hasan Kılca sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu proje çiftçimizin tarlasına toprağımıza ve su kaynaklarımıza doğrudan dokunan uygulamaya dönük somut bir yol haritasıdır. Konya Kapalı Havzası bize açık bir mesaj veriyor. Azalan yağışlar, çekilen yer altı suları ve değişen zemin yapısı. Artık bu toprakları eski yöntemlerle yönetemeyiz. Daha dikkatli, daha planlı ve daha kararlı olmak zorundayız. Biz Karatay olarak, Konya olarak bu sorumluluğu üstleniyoruz. Dirençli Karatay projesi ile bölgemizin risklerini yerinde tespit etmeyi, tarımsal verimliliği artırmayı ve şehrimizi iklim değişikliğine karşı daha güçlü hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu model Karatay'da üretilmiş, Karatay'ın ihtiyaçlarından doğmuş ve yine bu toprakların geleceği için tasarlanmıştır. Karatay'ı iklim değişikliğine karşı hazırlamak yarının değil, bugünün meselesidir. Çiftçimizin tarlası, mahallelerimizin zemini ve çocuklarımızın geleceği bu hazırlığı hak ediyor. Bugün attığımız her adım bir başlangıçtır. Aynı zamanda Konya'yı iklim karşısında güçlü, dirençli ve örnek bir şehir olma yolculuğuna atılan ilk adımdır. Bu yolda öncü olmaya, üretmeye ve paydaşlarımızla birlikte yürümeye kararlılıkla devam edeceğiz."

Tanıtım programında Konya Teknik Üniversitesi Obruk Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık ise Konya Havzasında obruk duyarlılık haritası üzerinde riskli bölgeleri katılımcılarla paylaştı.

Kaynak: DHA

