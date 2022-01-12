Üye Girişi
KARDEMİR 'İkili Mesleki Eğitim Uygulaması' projesiyle genç mühendisleri hazırlıyor - Son Dakika

KARDEMİR 'İkili Mesleki Eğitim Uygulaması' projesiyle genç mühendisleri hazırlıyor

12.01.2022 16:18
KARDEMİR 'İkili Mesleki Eğitim Uygulaması' projesiyle genç mühendisleri hazırlıyor

KARDEMİR, Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı protokolle "İkili Mesleki Eğitim Uygulaması" projesi kapsamında eğitim gören meslek lise öğrencilerini geleceğin mühendisleri olarak yetiştiriyor.

KARDEMİR, Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı protokolle "İkili Mesleki Eğitim Uygulaması" projesi kapsamında eğitim gören meslek lise öğrencilerini geleceğin mühendisleri olarak yetiştiriyor.

Proje kapsamında uygulamalı eğitim protokolüne göre, endüstriyel bakım-onarım meslek dallarında öğrenciler haftanın 5 günü KARDEMİR'de eğitim alıyor. 4 yıl süre ile uygulanacak olan projede, öğrencilerin sadece mesleki alandaki gelişimleri değil, sosyal hayatlarındaki kazanımları da göz önünde tutulup, iş hayatını yakından görerek, profesyoneller ile çalışma fırsatına sahip oluyor.

Gelecek nesillerin mesleki ve sosyal alanda güçlü bireyler olmasının hedeflendiği projede, 3'ü kız 27'si erkek 30 öğrenciyi Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ile KARDEMİR Genel Müdür Yardımcısı Uğur Altundağ sahada ziyaret etti.

"Hedefleri mühendis olmak"

Çocukluk hayallerinin peşinden giden Ecrin Demir ve Berrak Terzioğlu, seçtikleri Elektrik Elektronik Teknolojisi bölümünü seçerek, eğitim hayatlarına KARDEMİR'de sürdürüyorlar. Lise eğitiminin 4 yıllık bölümünü KARDEMİR'de alacakları eğitimlerle taçlandıran Demir ve Terzioğlu, yapabileceklerini inandıklarını ve küçüklükten beri meraklı olduklarından elektrik bölümünü seçtiklerini söyledi. Demir, "Bizim açımızdan çok güzel oldu. Günümüzün teknolojisi elektrik ve enerjiye dayalı. Hedeflerimiz burada mühendis olmayı düşünüyoruz ikimiz de" dedi.

Erkek öğrencilerin ilk geldiklerinde kendilerini görünce çok şaşırdığını ifade eden Ecrin Demir, "Evdekiler bile bir arıza olunca veya lamba patlayınca bize yaptırıyorlar" ifadelerini kullandı.

9. sınıf öğrencisi Hakan Arda Tapıkara ise, "Eğitim merkezinde verilen ödevleri uygulama olarak yapıyoruz. Burada olmak çok güzel bir duygu. Bunu da en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Hedefimiz burada işçiden ziyade mühendis olmayı hedefliyoruz" dedi.

Sahada öğrencilerin uygulamalı eğitimlerini izlediklerini ve KARDEMİR'in öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarını karşıladığını söyleyen Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Milli Eğitim Bakanının talimatı ile Türkiye genelinde mesleki eğitim merkezlerinin sayısı ve kayıtlarının çoğaldığını belirtti.

Karabük'te 15 meslek lisesinde 250 civarında öğrenci kaydı varken bu rakamın 4 Ocak itibari ile güzel bir çalışma yaparak, 625 sayısına ulaştığını da kaydeden Akbaş, "KARDEMİR' Genel Müdürümüz ile yaptığımız protokolle 'İkili Meslek Eğitimi' programı uyguluyoruz. Burada 8. sınıftan mezun olan 30 civarında öğrencimiz KARDEMİR'de uygulamaya başladı. Bir günü teorik 4 günü uygulama olmak üzere burada öğrencilerimiz eğitim öğretime devam ediyor. Mesleki eğitim merkezine kayıtlı öğrencilerimiz 4 yıl sonra meslek lisesi diploması alacak. Mezun olan öğrencilerimiz üniversitede mühendis olarak yetişip burada iş imkanı bulacak. Üniversite eğitimi almayacak olan öğrencilerimiz ise istihdam noktasında kullanılacak. Bu proje uygulamasında bize destek veren KARDEMİR'in tüm yetkililerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Eleman bulamıyoruz mazeretini ortadan kaldırıyoruz"

Akbaş, uygulanan proje ile sektörlerin aranan elemanını bulamıyorum mazeretini de ortadan kaldıracaklarını da ifade ederek, "Bu uygulamamızı genişleteceğiz. Sektörlerle bir araya gelerek planlamalarını ortaya koyacağız. KARDEMİR'de olduğu gibi farklı sektörlerde mesleki eğitim merkezi kayıtlarımızla bu aranan mazeretini ortadan kaldıracağız. Diğer yandan Cumhurbaşkanımızın talimatları ile staj gören ve mesleki eğitim alan öğrencilere uygulanacak ücret konusundaki artış yasası ile ilgili de mesleki eğitim merkezlerimize öğrenci kaydıyla rahatladık. Meslek liselerimize öğrencilerin kaydıyla hem nitelik ve niceliğin attığını gördük. Çıkan yasa ile mesleki eğitim merkezlerinde olan öğrencilerimiz asgari ücretin yüzde 30'unu alıyorlar. Meslek liselerimizin 12. sınıf öğrencilerimiz ise staj dönemlerinde asgari ücretin yüzde 50'sini alacak. Bu noktada da aranan eleman noktasında müthiş bir teşvik oldu" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK

KARDEMİR 'İkili Mesleki Eğitim Uygulaması' projesiyle genç mühendisleri hazırlıyor
KARDEMİR 'İkili Mesleki Eğitim Uygulaması' projesiyle genç mühendisleri hazırlıyor
KARDEMİR 'İkili Mesleki Eğitim Uygulaması' projesiyle genç mühendisleri hazırlıyor
KARDEMİR 'İkili Mesleki Eğitim Uygulaması' projesiyle genç mühendisleri hazırlıyor

YORUMLAR
500

milli eğitim bakanlığı, Mesleki Eğitim, Karabük, Lise, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi KARDEMİR 'İkili Mesleki Eğitim Uygulaması' projesiyle genç mühendisleri hazırlıyor - Son Dakika Ekonomi


Son dakika: ABD'de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı Son dakika: ABD'de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı         
16:41
Cinsel içerikli film izlerken kaza yapan sürücü, 3 kişinin ölümüne neden oldu Cinsel içerikli film izlerken kaza yapan sürücü, 3 kişinin ölümüne neden oldu         
16:22
Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi         
15:44
Başkan'la el sıkıştı, hemen eşofmanları giydi! Galatasaray'ın yeni hocası ayağının tozuyla işbaşı yaptı Başkan'la el sıkıştı, hemen eşofmanları giydi! Galatasaray'ın yeni hocası ayağının tozuyla işbaşı yaptı         
14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz!         
12:31
KKTC'de canlı yayına davetsiz misafir! Sunucunun oğlu annesinin yanına gelince renkli görüntüler ortaya çıktı KKTC'de canlı yayına davetsiz misafir! Sunucunun oğlu annesinin yanına gelince renkli görüntüler ortaya çıktı         
11:16
Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi         
10:14
İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal         
10:00
Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var         
09:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin         
09:04
Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler         
08:55
Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana         
08:27
İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı! İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı!         
07:48
Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı         
07:46
Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi         
07:46
Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi         
20:19

Son Dakika Haberleri
16:41 Son dakika: ABD'de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
16:23 Aynı topa 3 futbolcu vole yapmayı denerse ne olur?
16:18 Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş-Öcalan iddiası: Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek!
15:57 Kapanma mağduru! Görücü usulüyle evlenmeye gittiği evde mahsur kaldı
15:53 Sonunda evleniyorlar mı? Masumlar Apartmanı'nda mutlu son fotoğrafları
15:50 Lerzan Mutlu, Demet Akalın'ı hedef aldı: Tek yaptığın insanların arasını bozmak
15:44 Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi
15:38 Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi
15:26 Teröristle fotoğrafları tepki çeken HDP'li vekil Semra Güzel'den yeni PKK kampı fotoğrafları
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2022 16:48:12. #1.13#
SON DAKİKA: KARDEMİR 'İkili Mesleki Eğitim Uygulaması' projesiyle genç mühendisleri hazırlıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement