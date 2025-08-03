Kargo Ayrım Sistemi ile Hız ve Verimlilik Artıyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kargo Ayrım Sistemi (KAS) sayesinde İstanbul, Adana ve Bursa'da yaklaşık 94 milyon gönderinin ayrımını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, posta ve kargo hizmetlerinde kalite standartlarını artırma amacıyla hayata geçirilen KAS hakkında yazılı açıklama yaptı. Hız, doğruluk ve verimlilik esaslarıyla çalışan akıllı otomasyon sisteminin yaklaşık 94 milyon gönderinin ayrımını sağladığını açıklayan Uraloğlu, KAS'ın posta hizmetlerinde yeni bir dönemi başlattığını söyledi. KAS cihazlarının günlük operasyonları büyük ölçüde kolaylaştırdığını belirten Bakan Uraloğlu, "İstanbul, Adana ve Bursa'daki KAS cihazlarımız ile yaklaşık 94 milyon gönderinin ayrımını gerçekleştirdik. Bu sistem sayesinde, gönderilerin ayrım süresi önemli ölçüde kısaldı. İnsan emeğine dayalı süreçlerin yükü hafifletildi, personelimiz daha nitelikli işlerde değerlendirilmeye başlandı. Böylece KAS ile hem zamandan hem de iş gücünden tasarruf sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

'SAATTE 10 BİN GÖNDERİ İŞLEME KAPASİTESİNE SAHİP'

KAS cihazlarının saatte en az 10 bin gönderi işleme kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Bu kapasite, posta ve kargo trafiğinin yoğun olduğu merkezlerde işlemlerin hızla tamamlanmasını sağlıyor. Bu sayede de PTT'nin hizmetlerinden faydalanan vatandaşlarımızın memnuniyetinde artış sağlamayı hedefliyoruz. Aynı sistemi Ankara, Sakarya ve İzmir'de de hayata geçirmeyi planlıyoruz" dedi.

Uraloğlu, hayata geçirilen Aynı Gün Teslim (AGT) uygulamasına da değinerek, yeni sistemler sayesinde teslim sürelerini düşürdüklerini ve süreçleri optimize ettiklerini ifade etti. Bakan Uraloğlu, "AGT projemiz ile e-ticaret gönderilerinin yoğun olduğu büyük şehirlerimizde aynı il varışlı gönderilerin aynı gün teslim edilmesini sağlayarak hizmet kalitesinin ve buna bağlı olarak memnuniyetin arttırılmasını hedefliyoruz. 13 Ocak 2025 tarihinde Bursa'da pilot olarak başlayan uygulamamızı Ankara, Konya, Eskişehir, İzmir, Diyarbakır ve Şanlıurfa'ya yaygınlaştırdık. Temmuz ayı itibarıyla Gaziantep'te de AGT uygulamasına geçtik. Proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 16 bin gönderi, kabul edildiği gün içerisinde il içindeki alıcısına ulaştırıldı. Teslimat süresi pilot illerde ortalama 7 saat içinde tamamlanıyor" ifadelerini kullandı.