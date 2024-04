Adana\'da düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ekonomik değeriyle dikkat çekiyor

Ekonomi

Adana'da 12.'si düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt, "Hayal edebilir miydik diye bazen kendi kendime soruyorum. Bu yıl karnavalımız, yaklaşık 5 milyar liranın üzerinde bir ekonomik değere ulaşacak. Konuştuğumuz esnaf karnaval sayesinde hafta sonu elde ettikleri gelir ile birkaç aylık kiralarını ödediklerini söylüyor. Adana halkından ya da Türkiye'nin değişik şehirlerinden, başka ülkelerden gelen insanlar da geldikleri için mutlu olduklarını söylüyorlar" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde düzenlenen 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Vali Yavuz Selim Köşger ve Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt basın toplantısı düzenledi.

Adana'da bu yıl 12.'si düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı basın toplantısı, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde gerçekleştirildi.

"Karnaval, turizmin 12 aya yayılması noktasında çok önemli"

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Türkiye ve Adana'da turizmin 12 aya yayılması noktasında Portakal Çiçeği Karnavalı'nın önemli yeri olduğundan söz etti. Bu tip organizasyonların devamlılığının sağlanmasının öneminden bahseden Vali Köşger, "Adana'nın ve ülkemizin turizminin gelişmesi noktasında, turizmin on iki aya yayılması noktasında yapılacak etkinlikler çerçevesinde çok isabetli bir adım atılmış. Türkiye'nin, Adana'nın, Çukurova'nın ve Akdeniz'in en güzel mevsiminde böyle bir etkinliğin yapılmış olması turizmin on iki aya yayılması stratejisi anlamında da güzel bir adım olmuş. Bizim bunun devamını sağlamamız lazım" dedi.

Karnavalın bu yıl Kültür Yolu Festivali bünyesinde gerçekleştirildiğine de dikkat çeken Köşger, "Karnavalın bir başka özelliği bu yıl Kültür Yolu Festivaliyle birlikte gerçekleştiriliyor olması. Portakal Çiçeği Karnavalı'nın ve Kültür Yolu Festivali'nin bakanlığımız, yerel idareler ve sivil toplumla birlikte gerçekleştiriliyor olması, bundan sonra ülkemizde eş güdüm içinde uyum içinde hizmet etmenin başlangıcı, bir baş örneği olsun diyorum. Yani burada hem sivil toplumlar, hem de Adanalıların eli var. Hem yerel yönetimler, hem merkezi idare var. Çok da başarılı yürüttük bu işi. Çok da güzel gerçekleşti. Şu ana kadar 30'un üzerinde noktada binlerce kültürel, sosyal etkinlik gerçekleşti. ve hepsi de dolu dolu gerçekleşti. Hem dışarıdan gelen vatandaşlarımız, hem Adanalı hemşehrilerimiz çok olgunlukla ve bu etkinlikleri doyasıya yaşamış oldular" diye konuştu.

Karnaval ve etkinliklerde asayiş olayı yaşanmadığından dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getiren Köşger, "Bini aşkın etkinlik gerçekleşti. Türkiye çapında, dünya çapında popüler, ünlü sanatçılar katıldı. Yüz binleri aşan seyircinin katıldığı buluşmalar gerçekleşti, konserler gerçekleşti. Hiçbirisinde asayişin ve yani Adana'nın imajını bozacak en küçük bir hadise olmadı. Bundan dolayı Adanalı hemşehrilerime ve bu konserlere katılan bu etkinliklere katılan hemşehrilerimizin hepsine özel bir teşekkür etmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

"Adana bir kültür kenti"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise kültür kenti olarak nitelendirdiği Adana'da portakal çiçeği kokusunun nisan ayında tüm kente yayıldığına dikkat çekerek, "Keşke bir dijital şansımız olsa da dünyaya bu kokuyu dijital olarak yayabilsek. İnanın bütün dünya sadece bu olağanüstü huzur verici kokuyu teneffüs etmek için buraya gelir. Ben portakal çiçeği kadar olağanüstü güzel kokan ve insanı rahatlatan bir koku görmedim" dedi.

Kentte gerçekleştirilen bir etkinliğin tüm kent paydaşlarıyla birlikte sahiplenilmediğinde başarılı olmasının mümkün olmadığının altını çizen Karalar, "Bir etkinlik, kentte yapılan bir güzellik eğer kentin üst dinamikleri ve halk ile birlikte tam sahiplenmezse onu başarılı hale gelmesi mümkün değil. Adana'da karnaval, Valimizin ve bundan önceki valilerimizin önderliğinde bütün atanmışların, seçilmişlerin birlikte düzenlediği ve halkın gerçekten sahiplendiği bir etkinlik oldu" diye konuştu.

Adana'nın olağanüstü güzellikleri bünyesinde bulunduran bir kent olduğunu kaydeden Karalar, "Adana çok güzel bir kent. Çok özel bir kent. Olağanüstü güzellikleri bir anda barındıran ama bunu dünya bilmiyor. Türkiye bilmiyor. Dünya nereden bilsin? Adana bir tarih kenti, bir kültür kenti, bir sanat kenti, deniz kenti. Şehrin ortasından bir nehir geçiyor. Sıcak kalpli, çok misafirperver güzel Adanalı kardeşlerimin Adana'nın Türkiye'ye tanıtılmasıyla ilgili rol üstlenirken bizim de bir rol üstlenmemiz gerektiğini düşündük ve bunu yapmaya çalıştık. Dolayısıyla burada yapılan festivaller dahil hepsine önemli ölçüde katkı sunarak Adana'nın tanıtılması noktasında elimizden gelen gayreti gösterdik. Bunu göstermeye devam edeceğiz. Tabii karnaval bunun en önemlisi" ifadelerini kullandı.

"Karnaval bu sene 5 milyar TL'lik bir değere ulaşacak"

Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt da yaptığı konuşmada, "Hayal edebilir miydik diye bazen kendi kendime soruyorum. Bu yıl karnavalımız, yaklaşık 5 milyar liranın üzerinde bir ekonomik değere ulaşacak. Konuştuğumuz esnaf karnaval sayesinde hafta sonu elde ettikleri gelir ile birkaç aylık kiralarını ödediklerini söylüyor. Adana halkından ya da Türkiye'nin değişik şehirlerinden, başka ülkelerden gelen insanlar da geldikleri için mutlu olduklarını söylüyorlar. Gelecek sene daha kalabalık geleceğiz diyorlar" dedi.

"Karnavalı dünyanın her yerinden gelen çocuklarla kutlayacağımız büyük bir şenliğe dönüştürmek istiyoruz"

Bu yıl karnavalın Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenmesi ile birlikte karnaval programının da çok daha fazla zenginleştiğinin altını çizen Bozkurt, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu yıl karnavalımız Kültür Yolu Festivali'nin başlangıç noktası olarak bu kapsamda başladı. Bu vesileyle karnaval programımız çok çok zenginleşti. Karnaval tamamlandıktan hemen bir hafta sonra bir sonraki yıl için çalışmalara başlıyoruz. Bundan sonraki hedeflerimiz arasında bu karnavalı Türkiye'den ve dünyanın her yerinden gelen çocuklarla kutlayacağımız daha büyük bir şenliğe dönüştürmek istiyoruz. Dünyanın bütün ülkelerinden çocuklar Adana'ya gelsin, Portakal Çiçeği Karnavalı'nı portakal çiçeği kokusunu, büyülü şehri burada yaşasın istiyoruz. Önümüzdeki süreçte bununla ilgili çalışmalarımız olacak. Karnavalımızın tarihleri dışındaki süreçte nisanda Adana'da olmanın güzelliğini anlatmaya artık odaklanacağız. Sadece bir haftalık süreçte değil, aslında tüm nisan ayı boyunca Adana'nın gezilmeye, ziyaret edilmeye değer olduğunu anlatacağız. Bir başka hedefimiz de Adana'yı tanıtırken artık bölgemizi tanıtmaya başladık. Tarsus'u, Kapadokya'yı, Nemrut'u, Gaziantep'i de anlatıyoruz. Buna biraz daha fazla odaklanacağız. Özellikle yurt dışı tanıtımlarına ağırlık vereceğimiz bir sürece girdik. Daha fazla yabancı turist gelmesini istiyoruz. Adana'ya bu vesileyle bölgemizin ve Türkiye'nin tanıtılmasında da bir turizm katkısı sağlamış olmayı hedefliyoruz."

Toplantıya Vali Köşger'in yanı sıra, Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kültür Yolu Festivalleri Genel Müdürü Selim Terzi, Karnaval Direktörü İlhami Günsel ve Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram ile basın mensupları katıldı. - ADANA