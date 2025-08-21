Kars-Iğdır Demir Yolu Temeli Atılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Kars-Iğdır Demir Yolu Temeli Atılıyor

Kars-Iğdır Demir Yolu Temeli Atılıyor
21.08.2025 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demir yolu hattının temeli 22 Ağustos'ta atılacak, yatırım 110 milyar lira.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarın temeli atılacak Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demir yolu hattının yaklaşık 110 milyar lira yatırım bedeliyle inşa edileceğini kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Türkiye'nin, Avrasya'nın lojistik kalbindeki yerini sağlamlaştıracak Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demir yolu hattının temelinin 22 Ağustos Cuma günü atılacağını belirtti. Hattın Zengezur Koridoru'nun asli parçalarından biri olacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Daha önce 2,4 milyar avro dış kredi sağladığımız hat, ülkemize de döviz girdisi sağlayacak. Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demir yolu hattının tamamı ise yaklaşık 110 milyar lira yatırım bedeliyle inşa edilecek" dedi.

'5,5 MİLYON YOLCU KAPASİTESİNE SAHİP OLACAK'

Uraloğlu, hattın 224 kilometre uzunluğunda, çift hatlı, elektrifikasyonlu ve sinyalizasyonlu olarak inşa edileceğini belirtti. Uraloğlu, "Yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak bu hat, sadece lojistik kapasite anlamında değil; inşa kalitesi, tünel ve viyadük tasarımı gibi unsurlarla da ileri mühendislik örneği olacak. Hattın yapımında 5 tünel, 19 aç-kapa tünel, 3 viyadük, 10 köprü, 144 altgeçit, 27 üstgeçit ve 480 menfez yer alacak. Hattımızı 2029 yılının sonunda tamamlamayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin jeostratejik konumunun küresel tedarik zincirlerinde de belirleyici bir rol üstlendiğini kaydederek, "Bugün artık dünyada güvenli, öngörülebilir ve sürdürülebilir ulaştırma rotaları tartışılıyor. Türkiye bu tabloda bir jeostratejik güven adası olarak öne çıkıyor. Zengezur Koridoru ve onun ayrılmaz parçası olan temelini atacağımız Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu hattı da bunun somut göstergelerindendir. Zengezur Koridoru'nun işlerlik kazanmasıyla birlikte, ülkemiz Asya ile Avrupa arasında uzanan en istikrarlı bağlantı noktası haline gelecek" değerlendirmesinde bulundu.

Zengezur Koridoru'nun bölgeye ve Türkiye'ye sağlayacağı stratejik kazanımları vurgulayan Uraloğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Zengezur Koridoru sayesinde Hazar ve Akdeniz havzaları arasında yeni bir ticaret yolu açılacak. Avrasya'nın tedarik hatlarını güçlendirecek bu adım, Türkiye'yi sadece transit bir ülke değil, bölgesel kalkınma ve iş birliğinin merkez üssü haline getirecek."

'ORTA KORİDOR'U DESTEKLEYECEK'

Zengezur Koridoru'nun hayata geçmesiyle birlikte, Orta Koridor'un da daha güçlü işleyeceğini dile getiren Uraloğlu, "Orta Koridor'un yük taşıma kapasitesini de artıracak. Bu proje sadece demir yolu değil, aynı zamanda bölgesel uyumun, güvenliğin ve ekonomik büyümenin altyapısıdır. Türkiye, doğu ile batı arasında yalnızca bir köprü değil, bir istikrar ekseni haline geliyor" dedi.

Kaynak: DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Avrasya, Aralık, Iğdır, Kars, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kars-Iğdır Demir Yolu Temeli Atılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
Suriye’nin ithalat yasağı kararıyla ilgili Türkiye’den açıklama Suriye'nin ithalat yasağı kararıyla ilgili Türkiye'den açıklama
Talisca’dan transfer olacağı iddialarına cevap Talisca'dan transfer olacağı iddialarına cevap
Nijerya’da camiye yapılan saldırıda ölü sayısı 30’a yükseldi Nijerya'da camiye yapılan saldırıda ölü sayısı 30'a yükseldi
NBA yıldızından Göztepe paylaşımı NBA yıldızından Göztepe paylaşımı
Acun Ilıcalı, Beşiktaşlı yıldızı Hull City’e transfer ediyor Acun Ilıcalı, Beşiktaşlı yıldızı Hull City'e transfer ediyor
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, memleketi Şanlıurfa’da tacize uğradı Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, memleketi Şanlıurfa'da tacize uğradı
KAP’a bildirildi Beşiktaş’tan Bankalar Birliği için dev adım KAP'a bildirildi! Beşiktaş'tan Bankalar Birliği için dev adım

13:26
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
14:12
Komisyonda başlayan ’’Kürtçe’’ tartışması büyüyor DEM Parti’den tepki var
Komisyonda başlayan ''Kürtçe'' tartışması büyüyor! DEM Parti'den tepki var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 15:03:40. #7.13#
SON DAKİKA: Kars-Iğdır Demir Yolu Temeli Atılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.