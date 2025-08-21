Kars-Iğdır Demir Yolu Temeli Atılıyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarın temeli atılacak Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demir yolu hattının yaklaşık 110 milyar lira yatırım bedeliyle inşa edileceğini kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Türkiye'nin, Avrasya'nın lojistik kalbindeki yerini sağlamlaştıracak Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demir yolu hattının temelinin 22 Ağustos Cuma günü atılacağını belirtti. Hattın Zengezur Koridoru'nun asli parçalarından biri olacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Daha önce 2,4 milyar avro dış kredi sağladığımız hat, ülkemize de döviz girdisi sağlayacak. Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demir yolu hattının tamamı ise yaklaşık 110 milyar lira yatırım bedeliyle inşa edilecek" dedi.

'5,5 MİLYON YOLCU KAPASİTESİNE SAHİP OLACAK'

Uraloğlu, hattın 224 kilometre uzunluğunda, çift hatlı, elektrifikasyonlu ve sinyalizasyonlu olarak inşa edileceğini belirtti. Uraloğlu, "Yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak bu hat, sadece lojistik kapasite anlamında değil; inşa kalitesi, tünel ve viyadük tasarımı gibi unsurlarla da ileri mühendislik örneği olacak. Hattın yapımında 5 tünel, 19 aç-kapa tünel, 3 viyadük, 10 köprü, 144 altgeçit, 27 üstgeçit ve 480 menfez yer alacak. Hattımızı 2029 yılının sonunda tamamlamayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin jeostratejik konumunun küresel tedarik zincirlerinde de belirleyici bir rol üstlendiğini kaydederek, "Bugün artık dünyada güvenli, öngörülebilir ve sürdürülebilir ulaştırma rotaları tartışılıyor. Türkiye bu tabloda bir jeostratejik güven adası olarak öne çıkıyor. Zengezur Koridoru ve onun ayrılmaz parçası olan temelini atacağımız Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu hattı da bunun somut göstergelerindendir. Zengezur Koridoru'nun işlerlik kazanmasıyla birlikte, ülkemiz Asya ile Avrupa arasında uzanan en istikrarlı bağlantı noktası haline gelecek" değerlendirmesinde bulundu.

Zengezur Koridoru'nun bölgeye ve Türkiye'ye sağlayacağı stratejik kazanımları vurgulayan Uraloğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Zengezur Koridoru sayesinde Hazar ve Akdeniz havzaları arasında yeni bir ticaret yolu açılacak. Avrasya'nın tedarik hatlarını güçlendirecek bu adım, Türkiye'yi sadece transit bir ülke değil, bölgesel kalkınma ve iş birliğinin merkez üssü haline getirecek."

'ORTA KORİDOR'U DESTEKLEYECEK'

Zengezur Koridoru'nun hayata geçmesiyle birlikte, Orta Koridor'un da daha güçlü işleyeceğini dile getiren Uraloğlu, "Orta Koridor'un yük taşıma kapasitesini de artıracak. Bu proje sadece demir yolu değil, aynı zamanda bölgesel uyumun, güvenliğin ve ekonomik büyümenin altyapısıdır. Türkiye, doğu ile batı arasında yalnızca bir köprü değil, bir istikrar ekseni haline geliyor" dedi.