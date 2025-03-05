Kars'ta 19 milyonluk projenin sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

Kars'ta 19 milyonluk projenin sözleşmesi imzalandı

Kars\'ta 19 milyonluk projenin sözleşmesi imzalandı

Kars'ta 16 Milyon TL'si Serhat Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen toplam 19 Milyon TL bütçeli 5 projenin sözleşmesi imzalandı.

05.03.2025 15:09  Güncelleme: 15:11
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Kars'ta 16 Milyon TL'si Serhat Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen toplam 19 Milyon TL bütçeli 5 projenin sözleşmesi imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "SOGEP Anadoludakiler" programı kapsamında, SERKA Ajans Fizibilite Destek Programı çerçevesinde başarılı olan toplam 5 proje için sözleşme imzalandı.

Kars Valiliği'nde düzenlenen törene Kars Valisi Ziya Polat başkanlık etti. 19 Milyon TL bütçesi olan projelerin 16 Milyon TL'si Serhat Kalkınma Ajansı tarafından desteklenecek.

Sözleşmeler; Kars Belediyesi Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, Kars Vali Yardımcısı Aydın Göçer, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Nurullah Karaca ve Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan arasında imzalandı.

İmza töreni öncesi açıklama yapan Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Nurullah Karaca, SOGEP Projeleri kapsamında kadın kooperatifleri ve kadına yönelik projelerin desteklendiğini, Fizibilite Destek Programı kapsamında ise Mazlum Ağa Hamamı ve Ahmet Tevfik Paşa Konağının iyileştirileceğini, 19 Milyon TL olan projelerin 16 Milyon TL'sinin destekleneceğini söyledi.

Namık Kemal Evi'ni yöresel ürünler deneyimleme atölyesine dönüştüreceklerini dile getiren Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, "Bu proje 2024 yılının başarılı SOGEP projeleri arasında yer aldı. 7 milyon 920 bin liralık projenin 6 milyon 336 bin lirası destelenecek. Ayrıca Ahmet Tefik Paşa Konağı ve çevresinin turizme kazandırılması projesi de hayata geçirilecek" dedi.

Tarihi Mazlum Ağa Hamamının yeniden hamam olarak faaliyete geçirilmesini önemsediklerini kaydeden Vali Ziya Polat, "Biz hamam olarak işlemesini istiyoruz. Tekrar bir arkadaşlar çalışma yapacak, hamam olarak düzenleme imkanımız var mı? Onun çalışması olacak. Ayrıca tarihi Ahmet Tevfik Paşa Konağı'nda bir çalışma yapılacak. İkisi de o bölgenin en önemli tarihi binalarından ve turizme destek sağlayacağını düşündüğümüz yapıyı tekrar hayata geçirmek istiyoruz. 2025'te bitireceğiz" diye konuştu.

Kars'ın turizm markası olma yönünde önemli adımlar attığını da vurgulayan Vali Polat, "Kars, artık Türkiye'nin en önemli turizm destinasyon noktalarından birisi. Turizmi yaparken hem tarihi konakları hem tarihine hem de doğasına sahip çıkacağı gibi yerel ürünlerin de pazarlanması, raflarda artık kadınlarımızın, insanımızın yaptığı ürünlerin yer almasını istiyoruz. Bunda da en önemli şey; kadın kooperatifleri kurulması ve onların ürettiklerini bizler de satış için destek çıkaracağız" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından katılımcılar arasında atılan imzalar sonrası hatıra fotoğrafı çekildi. - KARS

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Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Ajans, kars, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kars'ta 19 milyonluk projenin sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

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