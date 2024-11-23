Kars'ta İnşaat Sektöründe Hareketlilik

Ekonomi

Kars'ta inşaat ve konut sektörü hareketlilik yaşanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre, kentte 892 daire için yapı ruhsatı izni verildi.

TUİK Kars Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, ruhsat verilen projeler, modern şehirleşme ve güvenli yapı standartlarına uygun olarak tasarlandı. Dairelerin büyük bir kısmının orta ve üst gelir gruplarına hitap ettiği belirtilirken, sosyal donatı alanlarıyla dikkat çeken projeler arasında kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen konutlar da bulunuyor.

Ayrıca TUİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerde 2024 yılının 3'üncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen iller şöyle sıralandı.

Kars' ta 2024 yılının III. çeyreğinde 892, Ağrı' da 833, Iğdır' da 307 ve Ardahan' da 2024 yılının III. çeyreğinde 276 daireye yapı ruhsatı verildi.

"Şehir ekonomisine katkı sağlayacak"

Öte yandan Kars'taki inşaat sektörünün canlanmasıyla birlikte istihdam olanaklarının artması ve bölge ekonomisinin güçlenmesi bekleniyor. Karslılar yapılan dairelerin şehre yeni bir soluk kazandıracağı konusunda umutlu. Ancak, bazı vatandaşlar altyapı ve çevre düzenlemelerinin de eş zamanlı olarak iyileştirilmesi gerektiğini dile getiriyor. - KARS