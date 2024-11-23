Kars'ta İnşaat Sektöründe Hareketlilik - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kars'ta İnşaat Sektöründe Hareketlilik

Kars'ta 892 daire için yapı ruhsatı verildi, inşaat sektörü istihdam ve ekonomik büyüme sağlıyor.

23.11.2024 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta inşaat ve konut sektörü hareketlilik yaşanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre, kentte 892 daire için yapı ruhsatı izni verildi.

TUİK Kars Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, ruhsat verilen projeler, modern şehirleşme ve güvenli yapı standartlarına uygun olarak tasarlandı. Dairelerin büyük bir kısmının orta ve üst gelir gruplarına hitap ettiği belirtilirken, sosyal donatı alanlarıyla dikkat çeken projeler arasında kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen konutlar da bulunuyor.

Ayrıca TUİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerde 2024 yılının 3'üncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen iller şöyle sıralandı.

Kars' ta 2024 yılının III. çeyreğinde 892, Ağrı' da 833, Iğdır' da 307 ve Ardahan' da 2024 yılının III. çeyreğinde 276 daireye yapı ruhsatı verildi.

"Şehir ekonomisine katkı sağlayacak"

Öte yandan Kars'taki inşaat sektörünün canlanmasıyla birlikte istihdam olanaklarının artması ve bölge ekonomisinin güçlenmesi bekleniyor. Karslılar yapılan dairelerin şehre yeni bir soluk kazandıracağı konusunda umutlu. Ancak, bazı vatandaşlar altyapı ve çevre düzenlemelerinin de eş zamanlı olarak iyileştirilmesi gerektiğini dile getiriyor. - KARS

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Yerel Haberler, Ekonomi, İnşaat, Emlak, kars, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kars'ta İnşaat Sektöründe Hareketlilik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:29 İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
12:09 Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı’dan duruşmaya damga vuran sözler: Milletvekilleri bile beni arardı Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı'dan duruşmaya damga vuran sözler: Milletvekilleri bile beni arardı
11:32 Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumlar göreve başladı Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumlar göreve başladı
10:39 Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı! Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor
10:00 ’’Kayyum atanacak belediye sayısı 16’yı bulacak’’ iddiası ''Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak'' iddiası
14:27 Safran Hasadı Festivali’nde organizasyon krizi Safran Hasadı Festivali'nde organizasyon krizi
14:23 A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti
14:08 Yasadışı bahis reklamı yaptıkları iddia edilen 3 fenomen için iddianame tamamlandı Yasadışı bahis reklamı yaptıkları iddia edilen 3 fenomen için iddianame tamamlandı
14:07 Çinli firmanın fabrika kuracağı il netleşiyor Çinli firmanın fabrika kuracağı il netleşiyor
14:02 Sarıyer’de durdurulan şüphelinin üzerinden 70 kilo altın çıktı Sarıyer'de durdurulan şüphelinin üzerinden 70 kilo altın çıktı
13:55 Tren sörfü yapan 13 yaşındaki çocuğa 2 kez elektrik çarptı Tren sörfü yapan 13 yaşındaki çocuğa 2 kez elektrik çarptı
13:51 ’’Safları sıklaştırın’’ diyen Kılıçdaroğlu’na adliye önünde coşkulu karşılama ''Safları sıklaştırın'' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama
13:48 Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca kadrodan çıkarıldı Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca kadrodan çıkarıldı
13:47 Cemaat, müezzini bıçakla tehdit edip camiye sokmayan madde bağımlısını taşladı Cemaat, müezzini bıçakla tehdit edip camiye sokmayan madde bağımlısını taşladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 12:55:43. #1.12#
SON DAKİKA: Kars'ta İnşaat Sektöründe Hareketlilik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.