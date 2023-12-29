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TÜİK: Kasım ayında ihracat yüzde 5,2 arttı, ithalat yüzde 5,7 azaldı - Son Dakika
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TÜİK: Kasım ayında ihracat yüzde 5,2 arttı, ithalat yüzde 5,7 azaldı

TÜİK verilerine göre, kasım ayında Türkiye'nin ihracatı yüzde 5,2 artarak 22 milyar 999 milyon dolara yükseldi. İthalat ise yüzde 5,7 azalarak 28 milyar 916 milyon dolara geriledi. Dış ticaret açığı da yüzde 32,6 azalarak 5 milyar 918 milyon dolara düştü. Almanya en fazla ihracat yapılan ülke olurken, Çin en fazla ithalat yapılan ülke oldu.

TÜİK: Kasım ayında ihracat yüzde 5,2 arttı, ithalat yüzde 5,7 azaldı
29.12.2023 - 11:06,
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayında ihracatın yüzde 5,2 artarak 22 milyar 999 milyon dolar, ithalatın yüzde 5,7 azalarak 28 milyar 916 milyon dolar olduğunu açıkladı.

TÜİK, Kasım 2023 dönemine ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre; ihracat kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artarak 22 milyar 999 milyon dolar, ithalat yüzde 5,7 azalarak 28 milyar 916 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracat ocak-kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 artarak 232 milyar 810 milyon dolar, ithalat yüzde 0,5 artarak 332 milyar 736 milyon dolar oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI KASIMDA AZALDI

Kasım ayında dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,6 azalarak 8 milyar 784 milyon dolardan, 5 milyar 918 milyon dolara geriledi. 2022 Kasım ayında yüzde 71,3 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2023 Kasım ayında yüzde 79,5'e yükseldi. Ocak-kasım döneminde dış ticaret açığı yüzde 0,1 artarak 99 milyar 828 milyon dolardan, 99 milyar 926 milyon dolara yükseldi. 2022 Ocak-Kasım döneminde yüzde 69,8 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 70'e yükseldi.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Kasım ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 750 milyon dolar olurken, 1 milyar 365 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, 1 milyar 285 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 262 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 103 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,4'ünü oluşturdu. Ocak-kasım döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 19 milyar 415 milyon dolar olurken, 13 milyar 519 milyon dolar ile ABD, 11 milyar 535 milyon dolar ile Irak, 11 milyar 359 milyon dolar ile İtalya ve 11 milyar 265 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 28,8'ini oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Kasım ayında Çin'den yapılan ithalat 3 milyar 555 milyon dolar oldu. Çin'i, 3 milyar 458 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 374 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 467 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, 1 milyar 361 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,2'sini oluşturdu. Ocak-kasım döneminde de ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 41 milyar 711 milyon dolar oldu. Çin'i, 41 milyar 395 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 26 milyar 170 milyon dolar ile Almanya, 18 milyar 815 milyon dolar ile İsviçre, 14 milyar 448 milyon dolar ile ABD takip etti. 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,8'ini oluşturdu.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Ekonomi TÜİK: Kasım ayında ihracat yüzde 5,2 arttı, ithalat yüzde 5,7 azaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜİK: Kasım ayında ihracat yüzde 5,2 arttı, ithalat yüzde 5,7 azaldı - Son Dakika
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