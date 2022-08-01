Pandemide kilosu 100 liraya kadar çıkan yüzlerce kiloluk Taşköprü sarımsağı Kastamonu'da çöpe atıldı - Son Dakika
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Pandemide kilosu 100 liraya kadar çıkan yüzlerce kiloluk Taşköprü sarımsağı Kastamonu'da çöpe atıldı

01.08.2022 13:11

Pandemi döneminde kilosu 100 liradan satılan Taşköprü sarımsağı, Kastamonu'da çöplere atıldı. Yaklaşık 600 kilogram Taşköprü sarımsağını çöp konteynırında gören vatandaşların tepkisi üzerine bölgeye gelen belediye görevlileri, konteynırı boşalttı.

Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret alarak tescillenen Taşköprü sarımsağının hasadı devam ediyor. "Beyaz altın" olarak adlandırılan sarımsak yetiştiriciliğinden yaklaşık 4 bin aile, ekonomik kazanç sağlıyor. İçerdiği besin değerinden ötürü pandemi döneminde kilosu 100 liraya kadar çıkan ve büyük talep gören Taşköprü sarımsağı, bu yılda sarımsak pazarında ortalama 40 lira civarında alıcı buluyor.

Pandemide kilosu 100 liraya çıkmıştı! Yüzlerce kilo Taşköprü sarımsağı çöpte bulundu

YAKLAŞIK 600 KİLO SARIMSAK ÇÖPE GİTTİ

Bir yandan Taşköprü sarımsağına talep artarken diğer yandan da bilinmeyen bir sebeple Kastamonu'da İnönü Mahallesinde yaklaşık 600 kilogram civarında Taşköprü sarımsağı çöpe atıldı.

Pandemide kilosu 100 liraya çıkmıştı! Yüzlerce kilo Taşköprü sarımsağı çöpte bulundu

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Çöp konteynırına hem çuval içerisinde hem de açık bir şekilde atılan Taşköprü sarımsağı, çevredeki vatandaşın tepkisine neden oldu. Bir süre sonra Kastamonu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı görevliler tarafından çöp konteynırı boşaltıldı.

Pandemide kilosu 100 liraya çıkmıştı! Yüzlerce kilo Taşköprü sarımsağı çöpte bulundu
Pandemide kilosu 100 liraya çıkmıştı! Yüzlerce kilo Taşköprü sarımsağı çöpte bulundu
YORUMLAR
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Çürüyen dut ağacı, park halindeki aracın üzerine devrildi Çürüyen dut ağacı, park halindeki aracın üzerine devrildi Kilolarca Taşköprü sarımsağını çöp konteynerine attılar Kilolarca Taşköprü sarımsağını çöp konteynerine attılar
Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Kastamonu, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Pandemide kilosu 100 liraya kadar çıkan yüzlerce kiloluk Taşköprü sarımsağı Kastamonu'da çöpe atıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pandemide kilosu 100 liraya kadar çıkan yüzlerce kiloluk Taşköprü sarımsağı Kastamonu'da çöpe atıldı - Son Dakika
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