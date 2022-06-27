Kayseri'de tarımsal ve hayvansal işlem hacmi 4 yılda yüzde 116 arttı - Son Dakika
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Kayseri'de tarımsal ve hayvansal işlem hacmi 4 yılda yüzde 116 arttı

27.06.2022 16:58

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, son 4 yılda tarımsal ve hayvansal işlem hacmini yüzde 116 arttırarak 6 milyar 100 milyon liraya çıkardıklarını bildirdi.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, son 4 yılda tarımsal ve hayvansal işlem hacmini yüzde 116 arttırarak 6 milyar 100 milyon liraya çıkardıklarını bildirdi.

KTB sektör buluşması kapsamında "Genişletilmiş Müşterek Meslek Komite Toplantısı" borsa binasında gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'nin tarım ve hayvancılık alanında önemli kentler arasında yer aldığını söyledi.

Çiçek, kentin kalkınması için herkesin sahada olduğunu, bu yönde de birçok projeye destek vereceklerini dile getirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da tarım ve hayvancılığı önemsediklerini, bu kapsamda birçok desteği üreticilere sağladıklarını aktardı.

Tarımın ve hayvancılığın gelişiminde emeği geçenlere teşekkür eden Büyükkılıç, "Son üç yılda 100 milyon lira tarım ve hayvancılığa hibe ve destek verdik. Bu sene de 60 milyon lira ayırdık. Ağustos ayında 1 milyar liralık ek bütçemizle de bu rakamı artıracağımızın müjdesini vermek istiyorum." dedi.

Kayseri'de yaklaşık 900 bin küçükbaş, 500 bin de büyükbaş hayvanın olduğunu aktaran Büyükkılıç, 5 milyon metrekarelik bir alandaki Bey Değirmeni Besi Bölgesi'nde hayvancılığa destek vereceklerini kaydetti.

KTB Başkanı Recep Bağlamış da Kayseri'nin ticaret ve sanayinin yanında önemli bir tarım ve hayvancılık merkezi olduğunu, arpa, buğday, şeker pancarı, aspir, çerezlik ay çekirdeği, çerezlik kabak çekirdeği, patates, mısır gibi tarımsal ürünlerin kentte üretildiğini söyledi.

Bağlamış, kentin pastırma, sucuk, kavurma gibi et ve et ürünleri üretiminde de Türkiye'ye liderlik ettiğini belirtti.

Hayvancılık anlamında yapılan çalışmalara değinen Bağlamış, "Son 4 yılda yapmış olduğumuz özverili çalışmalarla şehrimizin tarımsal ve hayvansal işlem hacmini yüzde 116 arttırarak 6 milyar 100 milyon liraya çıkardık. Tabii ki bu rakamları da yeterli görmüyor, önümüzdeki 4 yıllık süreçte tarımsal ve hayvansal işlem hacmimizi 20 milyar lira seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Yine Borsa olarak 4 yıl önce faaliyete geçirdiğimiz laboratuvarımızda gıda ve toprak analizlerinde uzman kadromuzla Tarım ve Orman Bakanlığından onaylı çalışmaya, üreticimize destek olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bağlamış ayrıca bölgede 28 bin 500 metrekare alanda günlük 750 büyükbaş, 1000 küçükbaş hayvan kapasiteli, modern hayvancılık sürecinin bütünleştiği, İç Anadolu'nun en modern hayvancılık merkezi kurulduğunu sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri'de tarımsal ve hayvansal işlem hacmi 4 yılda yüzde 116 arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de tarımsal ve hayvansal işlem hacmi 4 yılda yüzde 116 arttı - Son Dakika
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