Kayseri\'den Ocak Ayında İhracat Artışı

Ekonomi

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ile Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Büyüksimitci, yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri'nin ocak ayı ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,98 artışla 287 milyon 565 bin dolara ulaştığını bildirdi.

İhracatta aralık ayına göre yüzde 6,85 düşüş yaşandığını, son 12 aylık ihracatın 3 milyar 633 milyon 511 bin dolar olduğunu belirten Büyüksimitci, "Ocak ayında Kayseri'den 143 ülkeye ihracat yapıldı. Mobilya sektörü her zamanki gibi ihracata en yüksek katkıyı sağlayan sektörler arasında yer aldı. Ülke bütçesine pozitif katkı veren nadir illerden biriyiz. Gece gündüz demeden mücadele ederek üretim yapan sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Sürdürülebilir bir sanayi ve sürdürülebilir ihracat için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gülsoy ise geçen yıl 3 milyar 625 milyon dolar ihracat yapan Kayseri'nin bu yılın ocak ayında yüzde 2,98 artışla 287 milyon 565 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

En çok ihracatın Irak, Almanya, Avusturya, İtalya, ABD, Cezayir, Polonya, Fas, Birleşik Krallık ve Fransa'ya yapıldığını belirten Gülsoy, şunları kaydetti:

"2024 yılı ekonomik daralmayla karşı karşıya kalacağımız kolay bir yıl olmayacak. Yalnızca ülkemizde değil, dünyada ekonomik anlamda sorunlar devam ediyor. İhracatta mevcut konumumuzu korumamızın dışında hedeflere ulaşabilmemiz için ihracatçılarımızın desteklenmesi oldukça önemli. Bizler üyelerimizin yeni pazarlara ulaşması ve mevcut pazarlardaki paylarını daha yukarılara taşıması, yatırım ve istihdam olanaklarını genişletmesi hedefiyle projelerimizi sürdüreceğiz. Oda olarak ihracatçı üyelerimizin yanında olacak, ürettiğimiz projelerle dış ticaretlerine katkı sağlayacak, lobi faaliyetlerimizle de önlerindeki engelleri aşmalarına yardımcı olacağız. Bu yıl üyelerimiz ve iş insanlarımızla el ele vererek, projeler geliştirip ihracat açıklarımızı kapatacak ve ülkemizin gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz."