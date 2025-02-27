Kayseri İhracatında Yüzde 7.99 Artış - Son Dakika
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Ekonomi

Kayseri İhracatında Yüzde 7.99 Artış

Kayseri İhracatında Yüzde 7.99 Artış

KTO Başkanı Gülsoy, 2025'in Ocak ayında Kayseri'nin ihracatının geçen yıla göre yüzde 7.99 arttığını duyurdu.

27.02.2025 14:43
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi.

Başkan Gülsoy, "2024 yılında 3 milyar 750 milyon dolar ihracat yapan Kayseri, 2025 yılına güzel bir giriş yaparak yüzde 7.99 artışla 310 milyon 422 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 2025 yılının ikinci yarısından umutlu olmakla beraber inanıyorum ki ihracatçı üyelerimiz ve iş insanlarımız azim ve gayretle çalışmaya, bizleri gururlandırmaya devam edecek. Her birine şehrimize ve ülkemize olan katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum" dedi. TÜİK verilerine göre 2025 yılı Ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendiren KTO Başkanı Ömer Gülsoy; "Ocak'ta Kayseri olarak 310 milyon 422 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.99 oranında artış yaşanmıştır. Kayseri olarak İthalatımız ise Ocak ayında 163 milyon 584 bin dolar olmuştur. Geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 86.12 artış gerçekleşmiştir. İhracat pazarlarımız; Irak, Almanya, ABD, İtalya, Avusturya, Fas, Belçika, Cezayir, Romanya, Fransa'dır " diye konuştu. Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini de yapan Başkan Gülsoy, "Türkiye İstatistik Kurumu'nun belirlediği sektörlerden Elektrik ve Elektronik, Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri, Çelik, Tekstil ve Hammaddeleri, Kimyevi Madde ve Mamulleri gibi sektörlerde artış yaşanırken Demir ve Demir Dışı Metaller, Madencilik ürünleri, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri gibi sektörlerde azalış gerçekleşmiştir" dedi. Başkan Gülsoy, Kayseri olarak 2025 yılına güzel bir giriş yaptıklarını, ihracatın önümüzdeki aylarda da artması ve yeni rekorlar kırılması için çalışacaklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü;

"2024 yılının tüm dünyada durgunluk, kargaşa ve sorunlarla geçti. 2025 yılının ikinci yarısından umutluyuz. Sıklaştırma politikalarının üretim ve nakit akışı üzerinde baskıya neden olsa da en büyük sorun haline gelen enflasyon üzerindeki olumlu etkilerinin devamı ve sonuçlarının reel piyasada da daha hissedilir hale gelmesi için yapısal reformların devamı ve kamu tarafının da tasarruf tedbirlerine daha fazla katkıda bulunması gerekiyor. ABD başkanı Trump'ın ek vergi uygulamaları yeni bir ticaret savaşının önünün açtı. AB tarafında da bir tedirginlik var. Öte yandan 2026 yılında başlaması öngörülen AB Yeşil Mutabakatı kapsamında sınırda karbon vergisi uygulamasına kısa bir süre kaldı. Firmaların rekabet gücünü kaybetmeden yeşil dönüşümlerini tamamlamaları son derece önem arz ediyor. Yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve teknoloji odaklı üretimlerle ihracat birim değerlerimizi arttırmak Oda olarak birinci önceliğimiz haline gelmiştir. Emek yoğun sektörlerin üçüncü dünya ülkelerine kaydığı bir süreçte Kayseri olarak ABD, AB gibi gelişmiş pazarlarda yer alabilmek için hem gerekli standartlara ulaşarak sertifikasyonlara sahip olmak hem de buna bağlı olarak üretimlerimizi daha nitelikli hale getirmek durumundayız. Bu sertifikasyonlara sahip olmak bir dönüşüm sürecini gerektiriyor ve zaman alıyor. AB'ye yapacağımız ihracatlarda gümrükten geri dönmemek ve sorun yaşamamak için bugünden hazırlıklarımızı tamamlamak işletmelerimizin devamlılığı için hayati önem taşıyor. Bu sebeple bugüne kadar ülkemiz sanayisinin bel kemiği olmuş sanayicilerimiz ve çok değerli üyelerimizle yürüttüğümüz çalışmalarla Kayseri olarak öncü ve örnek olmaya devam edeceğimize olan inancımız tamdır."

Kayseri'nin 2025 yılında da üretimleriyle zorlukların aşılmasında öncü ve örnek olmaya devam edeceğini belirten Gülsoy; "İhracatçı üyelerimiz ve iş insanlarımız her ne olursa olsun toparlanmak, üretim ve istihdam için canla başla çalışıyor. İhracatçı firmalarımızın yönetim kademesinden tüm personeline kadar herkesi can-ı gönülden tebrik ediyorum. Kayseri Ticaret Odası olarak ihracatçı üyelerimizin yanında olacak ürettiğimiz projelerle dış ticaretlerine katkı sağlayacak, lobi faaliyetlerimizle de önlerindeki engelleri aşmalarına yardımcı olacağız. Ben inanıyorum ki 2025 yılında üyelerimizle, iş insanlarımızla el ele vererek, projeler geliştirip ihracat açıklarımızı kapatacak ve ülkemizin gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kayseri İhracatında Yüzde 7.99 Artış - Son Dakika

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