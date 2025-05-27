Kayseri Sanayi Odası\'ndan Ekonomi Değerlendirmesi

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Büyüksimitci, mayıs ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, ülke ve dünya ekonomisindeki son gelişmeler, sanayicilerin sorunları, çözüm önerileri ve Kayseri sanayisinin geleceğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

KAYSO Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Abidin Özkaya Başkanlığında, Meclis Başkanlık Divanı, Meclis Üyeleri, Meslek Komiteleri, Disiplin Kurulu, Yüksek İstişare Kurulu ve İl Genç Girişimciler İcra Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, 2025 yılının ilk beş ayını geride bırakırken, bir takım olumsuzlukların devam ettiğini belirterek, "Küresel ekonominin yavaş seyretmesi, ülkemizin geleneksel pazarlarındaki durgunluk, zayıf TL kuru, coğrafyamızı çok yakından ilgilendiren sıcak çatışmalar, rekabet ortamımızı baskılayan uzak doğu ürünlerinin fiyat avantajları ve üretim bolluğu olumsuz konu başlıkları olarak öne çıkıyor" dedi.

Sanayinin zorluklarla mücadele ettiğine vurgu yapan Özkaya, "Şu an içinde bulunduğumuz durumda üreticilerimiz zorluklara katlanarak, bedeller ödeyerek faaliyetlerine devam etmektedir. Zira sanayicilerimiz, müşteri kaybetmemek için maliyetine ya da zararına satışları göze almış durumdadır. Düşük kur, yüksek faiz, yüksek enflasyon ve finansal erişimin zorluğunun kuşatması altındayız" diye konuştu.

Enflasyonla mücadelenin tüketimi kısmaktan ziyade üretimi artırmakla olması gerektiğini ifade eden Özkaya, "Üretimi artırarak sürdürülebilir büyümeyi temin etmeliyiz. Ekonomimizin lokomotif sektörü olan sanayinin ve sanayileşmemizin yeniden ekonominin itici gücü haline getirmek için gayet göstermeli, devlet politikalarını buna göre şekillendirmeliyiz. Hem yurt dışı piyasalarda hem de yurt içi piyasalarda reel sektörün rekabet gücünü artıran, üretimi caydıran ya da üreticiyi yoran değil, cazip kılan, özendiren, rant ekonomisini değil, yatırım ekonomisini teşvik eden, üretimi önceleyen ve önem veren, KOBİ büyük işletme ayrımı yapılmaksızın üreten her işletmenin desteklerden ve teşviklerden faydalanabileceği yeni bir ekonomik politika desteğine ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz" şeklinde konuştu.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, dünya ekonomisinde belirsizliklerin arttığı, küresel ticaretin yavaşladığı ve jeopolitik risklerin yoğunlaştığı bir dönemde, Türkiye ekonomisinin de bu küresel çalkantılardan etkilendiğini belirtti. Son dönemde kur baskısının devam etmesiyle birlikte maliyetlerin önemli ölçüde arttığını ifade eden Büyüksimitci, "Ne yazık ki bu artışları ihracat fiyatlarımıza yansıtmakta zorlanıyoruz. Rekabet ettiğimiz ülkelerdeki fiyat avantajı, bizim için giderek dezavantaja dönüşüyor. Ayrıca kredi maliyetlerinin yüksekliği firmalarımızı ciddi anlamda zorluyor. Yüksek faiz oranları ile mevcut yatırımları yenilemek bile zorken, yeni yatırımların hayata geçmesi neredeyse imkansız hale geldi. Bu durum, aynı zamanda üretim ve istihdamda yavaşlamalara sebep oluyor. Bu nedenle, üretimin sürdürülebilirliği için uygun maliyetli finansman modelleri ve sanayiciye yönelik uzun vadeli destek mekanizmalarının hayata geçirilmesini bekliyoruz" dedi.

Dünya ekonomisinde yaşanan gelişmelere de değinen Başkan Büyüksimitci, Donald Trump'ın yeniden başkan olmasıyla birlikte korumacı politikaların ve ticaret savaşlarının yeniden gündeme geldiğini belirterek, "Trump önce gümrük vergilerini artırdı, ardından piyasalardaki tepkiler üzerine geri adım attı. Ancak bu belirsizlik bile dünya ticaretini etkilemeye yetti. Kayseri sanayisi olarak bizler, bu tarz küresel gelişmelere karşı hazırlıklı olmalı, pazar çeşitliliğimizi artırmalı ve alternatif bölgelere yönelmeliyiz" diye konuştu.

Konuşmasında sanayicilerin sorun ve taleplerine de değinen Başkan Büyüksimitci, şunları söyledi: "Yüksek enflasyon ve kur istikrarsızlığı, sanayicilerimizin sağlıklı bir maliyet planlaması yapmasını neredeyse imkansız hale getiriyor. Enerji, hammadde ve işçilik gibi temel girdilerde yaşanan ani ve öngörülemez fiyat artışları, üretim maliyetlerini ciddi şekilde yukarı çekiyor. Finansmana erişimde yaşanan güçlükler sanayicimizin önünü görmesini engelleyen en önemli engellerden biri haline geldi. Öte yandan, nitelikli eleman bulma konusunda yaşanan sıkıntılar hemen her sektörümüzün ortak sorunu. Tüm bu olumsuzluklar firmalarımızın rekabet gücünü ve ihracat potansiyelini zayıflatıyor. Ancak biz, Kayseri Sanayi Odası olarak bu sorunları görmezden gelmiyoruz. Aksine, üyelerimizin sesi olmaya, yaşanan her sıkıntıyı ilgili mercilere taşımaya ve çözüm üretmek adına somut adımlar atmaya devam ediyoruz"

Sanayicilerden gelen sorun, talep ve çözüm önerilerini TOBB Türkiye Ekonomi Şurasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve ilgili Bakanlara aktardığını ifade eden Büyüksimitci, "Yaklaşık 7 saat süren şurada üyelerimizden gelen sorun, talep ve çözüm önerilerini dile getirdim. Ayrıca tüm sorunlarımızı dosya halinde ilgili Bakanlarımıza ilettim. İnşallah taleplerimize en kısa sürede olumlu geri dönüşler olmasını temenni ediyoruz. Ben bu vesile ile bizlere zaman ayırarak taleplerimize kulak veren Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza ve Bakanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca reel sektörün kamu ile doğrudan temas kurabildiği bu çok kıymetli platformu hazırlamalarından dolayı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.

Oda olarak üyelere yönelik yürüttükleri çalışmalar hakkında da bilgiler veren Büyüksimitci, "Oda olarak Üyelerimize yönelik dijital dönüşüm, verimlilik, sürdürülebilirlik, e- ticaret ve dış ticaret gibi konularda eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizi artırarak sürdürüyoruz. Her hafta düzenlediğimiz istişare toplantılarında üyelerimizle birebir görüşerek sahadaki sorunları anında tespit ediyor, çözüm için gerekli adımları hızla atıyoruz. Amacımız, sanayicimizin üretim yaparken yalnız olmadığını hissettirmek, bu zorlu dönemde yanlarında olduğumuzu en güçlü şekilde göstermektir" diye konuştu.

Son olarak Erciyes OSB'nin arsa tahsisleri hakkında bilgi veren Başkan Büyüksimitci, "Erciyes Organize Sanayi Bölgesi'nde ilk arsa ön tahsisleri tamamlandı. İlk etapta 5 bin ve 7 bin 500 metrekarelik 17 parselimizin ihalesini gerçekleştirdik. Aşama aşama ön tahsis ihalelerimiz devam edecek. Bu bölge, şehrimizin gelecek vizyonunda çok önemli bir yer tutuyor. Erciyes OSB, önümüzdeki yıllarda Kayseri'nin sanayi kapasitesini artıracak yeni bir üretim üssü olacak. Emek ve gayretlerinden dolayı Erciyes OSB Başkanımız Sayın Mehmet Sarıalp ve Yönetimine teşekkür ediyorum" şeklinde sözlerini tamamladı. - KAYSERİ