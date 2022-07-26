Kayseri Ticaret Odası temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye'nin "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi"nin imzalanmasındaki diplomasi başarısının dünya kamuoyu tarafından memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

KTO'nun olağan temmuz ayı meclis toplantısında konuşan Gülsoy, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında İstanbul'da imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi"nin bir diplomasi zaferi olduğunu söyledi.

"Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi"nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin katılımıyla taraflar arasında imzalandığını belirten Gülsoy, "Türkiye'nin diplomasi başarısı dünya kamuoyu tarafından memnuniyetle karşılandı. Bu mutabakat ile ihraç edilecek tahıl ve benzeri gıda ürünlerinin Ukrayna'ya ait 3 liman üzerinden emniyetli bir şekilde denizden nakliyatı yapılacak." ifadesini kullandı.

Gülsoy, enflasyonun yarattığı belirsizlik nedeniyle yatırım konusunda çekingen davranıldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Üretim yapabilmek için işletme sermayesi açığını kapatabilecek nitelikte finansman araçları geliştirebilmek gerekiyor. Enflasyonla mücadelede bozulan fiyatlama davranışları ve beklentilerin yeniden olağan seyrine dönmesi büyük önem taşımaktadır. İnanıyoruz ki mevsimsel etkiler, aylık bazda enflasyonu daha ılımlı seviyelerde sınırlayacaktır. Enflasyon nedeniyle gıda fiyatları tüm dünyada rekor düzeylerde arttı, artmaya da devam etmesi bekleniyor. Ancak mevcut tablo, dünyanın artık stratejik bir sektör olarak gördüğü tarım ve gıda sektörüne yönelik politikaları yeniden ve radikal bir biçimde gözden geçirmemiz gerektiğine işaret ediyor. Öte yandan hayat pahalılığına üretim ortağımız olan çalışanlarımızı ezdirmememiz gerekiyor. O yüzden biz hem çalışanımızın refahının artmasını hem de alım gücünün korunmasını vazifemiz olarak görüyoruz. Bu çerçevede asgari ücretin temmuz ayından itibaren 5 bin 500 liraya çıkarılması kararını memnuniyetle karşılıyoruz."

İş dünyasında herkesin üzerine düşeni yaptığını aktaran Gülsoy, hükümetin de iş dünyasını rahatlatacak çalışmalar yürüttüğünü bildiklerini dile getirdi

Gülsoy, turizm sezonunun açıldığını da hatırlatarak, "Anadolu'da 7, 8 ve 9'uncu aylar 'gurbetçi mevsimi' olarak bilinir. Gurbetçilerimizin gelmesiyle birlikte Anadolu'da hareketlilik başladı. Anavatanlarına gelen gurbetçilerimizin A'dan Z'ye her sektöre faydaları var. Gurbetçilerimiz mutlaka çocuklarını da yanlarında getirsinler çünkü 3 ve 4'üncü kuşak gelmek istemiyor. Mutlaka gelsinler, buradaki kültürümüzü, örf ve adetlerimizi unutmasınlar. Vatan toprağıdır. Geldikleri zamanda burada daha rahat ederler. Milli ve manevi duyguları aşılamamız lazım." diye konuştu.