Yurt dışından telefon almanın daha avantajlı olduğu dönem sona erdi! Mobil cihazların pasaporta kayıt ücretleri 20 bin TL oldu - Son Dakika
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Yurt dışından telefon almanın daha avantajlı olduğu dönem sona erdi! Mobil cihazların pasaporta kayıt ücretleri 20 bin TL oldu

07.07.2023 09:25

Cumhurbaşkanı Kararı ile Katma Değer Vergisi (KDV) oranları yükseldi. Yüzde 18 olan KDV yüzde 20'ye, yüzde 8 olan KDV ise yüzde 10'a çıkarıldı. Ayrıca, yurt dışından alınan telefonların pasaport kayıt ücreti 6 bin TL'den 20 bin TL'ye yükseltildi. Bu nedenle, artan kur ve vergi oranları nedeniyle yurt dışından telefon almak artık karlı değil.

Cumhurbaşkanı Kararı ile 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarlarına yüzde 50 oranında zam yapıldı. Türkiye'de artan kur ve vergi oranlarından dolayı birçok vatandaşa yurt dışından telefon almak daha karlı geliyordu. Ancak son kararla birlikte durum değişti. Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı ise 20 bin TL olarak belirlendi.

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı.

Yurt dışından telefon alacaklar dikkat! Pasaporta kayıt ücretleri arttı

KAYIT ÜCRETİ 6 BİN TL'DEN 20 BİN TL'YE ÇIKTI

Yurt dışından alınan telefon, Türkiye'de pasaporta kaydettirmeden sadece 120 gün kullanılabiliyordu. Cihaz kaydı yapılmadığı takdirde bu süre bitince şebeke kullanımına kapanıyordu. Eski tarifeyle cihazı pasaport üzerinde kayıt ettirmenin maliyeti 6 bin TL'ydi. Bugün Resmi Gazete'de açıklanan karara göre artık pasaport kayıt ücretleri 20 bin TL olacak. Yani artık yurt dışından telefon almak, artan kur artışı ve alınan vergiden dolayı karlı değil.

KDV arttı! Yurt dışından telefon almak artık karlı değil
YORUMLAR (1)
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Son Dakika Ekonomi Yurt dışından telefon almanın daha avantajlı olduğu dönem sona erdi! Mobil cihazların pasaporta kayıt ücretleri 20 bin TL oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yurt dışından telefon almanın daha avantajlı olduğu dönem sona erdi! Mobil cihazların pasaporta kayıt ücretleri 20 bin TL oldu - Son Dakika
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