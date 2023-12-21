 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bayburt'ta Kehribar Atölyesi Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Bayburt'ta Kehribar Atölyesi Kuruldu

Bayburt'un Aydıncık köyünde çıkarılan kehribar taşı, Halk Eğitimi Merkezi bünyesindeki atölyede işlenerek takı ve süs eşyasına dönüştürülüyor. Kursiyerler hem üretim yapıyor hem de istihdam ediliyor. Kehribar taşı, Bayburt ekonomisine katkı sağlaması ve tanınması amacıyla değerlendiriliyor.

21.12.2023 - 09:38,
Abone Ol

Bayburt'un Aydıncık köyünde çıkarılan kehribar taşının değerlendirilmesi ve nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde hizmet veren kehribar atölyesinde kursiyerler hem üretiyor, hem de istihdam ediliyor. Fosilleşmiş ağaç reçinesi olan kehribar, uzun yıllarca köy halkı tarafından çıra olarak yakılmış, yakıt olarak kullanılmıştı. Şimdilerde ise altınla yarışan kehribar, usta ellerde işlenerek, takı ve süs eşyasına dönüştürülüyor.

2018 yılında Bayburt'un Aydıncık köyünde keşfedilen, 3'te 1 oranında altınla eşdeğer olan Bayburt'a özgü kehribar, Kuyumculuk Teknolojisi Bölümü öğretmeni Gökhan Polat öncülüğünde kursiyerlerle atölyede işlenerek tespih, yüzük, bileklik, kolye, küpe gibi aksesuar haline getiriliyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Doğu Karadeniz Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına (DOKAP) sunulan 'Yöresel Üretim Yerinde İstihdam' projesi çerçevesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kehribar işleme atölyesi kuruldu. Türkiye'de tek olma özelliği taşıyan kehribar taşının hediyelik eşya olarak değerlendirilmesi ve nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla kurulan atölyede, uygulamalı eğitimler verilmeye başlandı. Bununla birlikte kursta, kehribar işlemeciliği öğretilerek kehribar taşının bir sektör olarak Bayburt'ta yer bulması ve yaygınlaşması hedefleniyor. Hediyelik eşya olarak kullanılmasının yanında manevi ve tıbbi alanlarda da kullanımı bulunan kehribar taşının, bir yer altı zenginliği olarak Bayburt ekonomisine de katkı sağlaması amaçlanıyor.

Çalışmaların aralıksız bir şekilde titizlikle sürdüğünü söyleyen Kuyumculuk Teknolojisi Bölümü öğretmeni Gökhan Polat, "Aydıncık köyünde çıkan kehribar, yıllarca yakıt olarak kullanılmış. Biz bu ürünü kursiyerlerle birlikte çalışarak takı ve aksesuar haline getiriyoruz. Hem Bayburt yöresine katkıda bulunmak, hem de ülke ekonomisine katkı sunmak için çalışıyoruz" dedi.

"Hobisi işine dönüştü"

Uzun bir süre kehribar taşıyla hobi olarak ilgilenen Bayram İpek isimli kursiyer, geldiği kursta kehribar işleme tekniklerini öğrenerek, bir hevesle başladığı kehribar işinde şimdi profesyonel olarak devam ediyor. Bayburt kehribarını tüm dünyaya duyurmak amacıyla kehribar işleme işini severek yaptığını belirten İpek, "Yaklaşık 4 sene kadar Bayburt kehribarıyla yakından ilgilendim, 2 senedir de profesyonel olarak çalışıyorum. Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan kehribar atölyesinde Bayburt kehribarından kolye, bileklik, tespih gibi farklı ürünler üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Bizim buradaki yoğun çalışmalarımızın amacı, Bayburt kehribarını Türkiye'ye, tüm dünyaya duyurmak, kehribarı görünür kılmak" ifadelerini kullandı.

"Ülke ekonomisine katkı bulunup, Bayburt kehribarını dünyaya duyurmak istiyoruz"

Atölye çalışmaları hakkında bilgiler veren Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Selçuk Çakmak, atölyede üretilen ürünlerle ülke ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlayacaklarını belirterek, "Kurumumuz bünyesinde istihdama yönelik mesleki beceri kazandırmaya yönelik, hobi kurslarımızın içerisinde kuyumculuk atölyemiz de mevcut. Bu atölyenin bizim için önemi büyük çünkü Bayburt'un bir değeri olan kehribar burada işleniyor. Sadece Bayburt'ta çıkarılan bir taştan bahsediyoruz, Bayburt kehribarının hem Türkiye'de hem de dünyada tanınması açısından atölyede yapılan çalışmaları önemsiyoruz. Kehribar, Erzurum'un Oltu taşından daha önemli bir taştır. Oltu taşı bildiğiniz fosilin kendisidir. Kehribar ise amber dediğimiz, çamın kendi reçinesinden oluşuyor ve sadece Bayburt'ta çıkıyor bu yönüyle çok değerli bir parça. Kehribarın tanıtılması lazım, onun içinde işlenerek hediyelik eşya haline getirilip insanların beğenisine sunulması gerekiyor. Bu atölyeyi kurma amaçlarımızdan biri de budur. Atölyemiz, geçtiğimiz yıl DOKAP projesi desteğiyle 350 milyon bütçe ile kuruldu. Atölyemizde, bu işe gönül vermiş kursiyerlerimizi eğiterek iş kurmalarını hedefliyor, amaçlıyoruz.

Bayburt kehribarının da bu anlamda tanınmasını arzu ediyoruz, bizim önceliğimiz bu" şeklinde konuştu. - BAYBURT

Bayburt\'ta Kehribar Atölyesi Kuruldu
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Halk Eğitimi Merkezi, Gökhan Polat, Türkiye, Bayburt, Kültür, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bayburt'ta Kehribar Atölyesi Kuruldu - Son Dakika


09:51
Fiyatı 3,5 kat artmasına rağmen yılbaşı öncesi hindilere ilgi yoğun Fiyatı 3,5 kat artmasına rağmen yılbaşı öncesi hindilere ilgi yoğun
09:48
Erdem Şanlı ve Deniz Işın Aşk Yaşamaya Başladı Erdem Şanlı ve Deniz Işın Aşk Yaşamaya Başladı
09:48
THY'nin Antalya Havalimanı'ndaki seferleri iptal edildi THY'nin Antalya Havalimanı'ndaki seferleri iptal edildi
09:22
9. kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti 9. kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti
08:51
X (Twitter) erişime kapandı! Kullanıcılar paylaşımları göremiyor X (Twitter) erişime kapandı! Kullanıcılar paylaşımları göremiyor
08:45
Alişan, kendisini engelleyen Şahan Gökbakar'dan hesap sordu Alişan, kendisini engelleyen Şahan Gökbakar'dan hesap sordu
08:24
47 ilde zehir tacirlerine yönelik operasyon! 1 yon uyuşturucu, 14 milyon hap ele geçirildi 47 ilde zehir tacirlerine yönelik operasyon! 1 yon uyuşturucu, 14 milyon hap ele geçirildi
08:23
Sofi Ömer ve Aydın Aydın'dan Kürtçe sözlü Erik Dalı klipi Sofi Ömer ve Aydın Aydın'dan Kürtçe sözlü Erik Dalı klipi

Son Dakika
09:51 Fiyatı 3,5 kat artmasına rağmen yılbaşı öncesi hindilere ilgi yoğun
09:48 Erdem Şanlı ve Deniz Işın Aşk Yaşamaya Başladı
09:48 THY'nin Antalya Havalimanı'ndaki seferleri iptal edildi
09:22 9. kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti
08:51 X (Twitter) erişime kapandı! Kullanıcılar paylaşımları göremiyor
08:45 Alişan, kendisini engelleyen Şahan Gökbakar'dan hesap sordu
08:23 Sofi Ömer ve Aydın Aydın'dan Kürtçe sözlü Erik Dalı klipi
08:24 47 ilde zehir tacirlerine yönelik operasyon! 1 yon uyuşturucu, 14 milyon hap ele geçirildi
08:15 Uzun süredir aranan DHKP/C'nin kritik ismi Caner Koç, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı
07:07 İsrailli gardiyanlar Filistinli mahkumu öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 10:19:19. #1.11#
SON DAKİKA: Bayburt'ta Kehribar Atölyesi Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement