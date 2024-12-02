Kent Ekonomileri Zirvesi Kocaeli'nde - Son Dakika
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Ekonomi

Kent Ekonomileri Zirvesi Kocaeli'nde

Zirve, milli teknolojilerden yeşil dönüşüme birçok konuyu ele alacak. 5 Aralık'ta gerçekleşecek.

02.12.2024 14:48
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Anadolu Ajansı (AA) öncülüğünde gerçekleştirilecek Kent Ekonomileri Zirvesi'nde milli teknolojilerin geleceğinden şehirlerdeki yeşil dönüşüme, sürdürülebilirlikten dijital dönüşüme kadar birçok konu ele alınacak.

"Türkiye Yüzyılında Sanayi ve Teknoloji" ana temasıyla ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle düzenlenecek Kent Ekonomileri Zirvesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 5 Aralık'ta Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin teknoloji vizyonu ve hedeflerinin ele alınacağı zirvede, sanayi ve teknolojik gelişmeler, detaylı olarak masaya yatırılacak. Zirve, üst düzey yöneticiler, teknoloji liderleri, akademisyenler ve girişimcileri bir araya getirecek.

Etkinlik, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Zirve, AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru moderatörlüğündeki "Türkiye Yüzyılında Milli Teknolojinin Geleceği" başlıklı ana oturumla devam edecek.

İlk oturuma, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Elvan Kuzucu Hıdır ile astronot Tuva Cihangir Atasever katılacak.

Zirvenin "Akıllı Şehirler ve Dijital Dönüşüm" oturumunda ise Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç konuşma yapacak.

"Kocaeli'nde Sanayi, Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik" oturumunda da Nuh Çimento Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Bozkurt, Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı ve Systemair HSK Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Eroğlu Eyyüpoğlu, sürdürülebilir sanayi ve dijitalleşmenin sanayi üzerindeki etkilerini değerlendirecek.

Oturumun moderatörlüğünü AA Ekonomi ve Finans Haberleri Direktörü Serhat Akkan üstlenecek.

Kadın girişimciler hikayeleriyle ilham verecek

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yurdanur Dikmen'in moderatörlüğünü yapacağı zirvenin "Girişimcilik ve İnovasyon Ekonomisi" başlıklı son oturumunda, genç girişimciler ve kadın liderler sahne alacak.

Oturumda, girişimci Necla Akyazı, Nuket Özcan, Çiğdem Eroğlu ve Serap Demirer ilham veren hikayelerini paylaşacak.

Kaynak: AA

Dijital Dönüşüm, Teknoloji, Türkiye, Kocaeli, Ekonomi, Son Dakika

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