Kerevitaş, Besler Gıda olarak yoluna devam edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kerevitaş, Besler Gıda olarak yoluna devam edecek

Kerevitaş, Besler Gıda olarak yoluna devam edecek
22.05.2025 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kerevitaş, kurumsal kimliğini Besler Gıda olarak yenileyerek sürdürülebilir büyüme hedefliyor.

DONDURULMUŞ gıda ve margarin sektörlerinde hizmet veren Kerevitaş, kurumsal kimliğini yenileyerek yeni dönemde Besler Gıda olarak faaliyetlerini sürdürecek. Besler CEO'su Mert Altınkılınç, "Bugün gıda sektöründe toplam 16 kategoride, yaklaşık bin 500 ürün ve 57 markamızla öncü bir gıda şirketiyiz. Sürdürülebilirlik odağında güvenilir ve lider markalarımızla sadece bugüne ilham veren değil, geleceği de şekillendiren bir gıda şirketi olma hedefimizi büyüterek yolumuza Besler olarak devam ediyoruz" dedi.

Dondurulmuş gıda, yağ, konserve ve sebze gibi farklı kategorilerde yurt içi ve yurt dışında tüketiciyle buluşan şirket, bu değişimi yeni dönemde uzun vadeli büyüme vizyonunu daha doğru yansıtacak bir yapı oluşturma hedefiyle hayata geçirdiğini belirtti. Besler ismi, şirketin sürdürülebilir büyüme vizyonunu, tarım ve gıda sistemleri üzerindeki dönüştürücü etkisini ve bölgesel ölçekte değer yaratma hedefini de içerdiği için tercih edildi. Bu kapsamda, şirket logosu ve kurumsal görsel dili de güncellenerek sürdürülebilirlik, erişilebilirlik ve kalite temellerine dayanan iş yapış biçimiyle uyumlu, modern ve bütüncül bir marka kimliği oluşturuldu.

Şirket, yeni marka kimliğiyle faaliyetlerini daha bütüncül ve geleceğe odaklı hale getireceğini bildirdi.

'DEĞİŞİM, GIDADA LİDERLİĞİMİZİ FARKLI COĞRAFYALARA TAŞIYIP GÜÇLENDİRECEK'

Yeni döneme ilişkin değerlendirmede bulunan Besler CEO'su Mert Altınkılınç, etki ettikleri geniş ekosistemde; güçlü ürün portföyü, geniş dağıtım ağı, dinamik iş modeli ve yenilikçi vizyonlarıyla dönüştürücü liderliklerini sürdüreceklerini belirtti. Altınkılınç, şunları ekledi:

"Bugün gıda sektöründe toplam 16 kategoride, yaklaşık bin 500 ürün ve 57 markamızla öncü bir gıda şirketiyiz. Sürdürülebilirlik odağında güvenilir ve lider markalarımızla sadece bugüne ilham veren değil, geleceği de şekillendiren bir gıda şirketi olma hedefimizi büyüterek yolumuza Besler olarak devam ediyoruz. Bu değişimi, önümüzdeki dönem şirketimizin stratejik vizyonu kapsamında atılmış önemli bir adım olarak görüyor, gıda sektöründeki liderliğimizi farklı coğrafyalara da taşıyarak güçlendireceğine inanıyoruz. Besler olarak, yeni dönemde de inovasyon, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik ekseninde büyüme stratejilerimizi kararlılıkla sürdürürken, güvenilir ve kaliteli gıdanın herkes için erişilebilir olması misyonumuzla çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: DHA

Besler Gıda, Kerevitaş, Ekonomi, Yaşam, Tarım, CEO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kerevitaş, Besler Gıda olarak yoluna devam edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Uyuyup kalmışım komiserim“ dedi, işin aslı bambaşka çıktı "Uyuyup kalmışım komiserim" dedi, işin aslı bambaşka çıktı
Ertem Şener’den Galatasaraylıları yıkan haber: 0 ihtimal Ertem Şener'den Galatasaraylıları yıkan haber: 0 ihtimal
Telefonla konuşurken yaslandığı sokak lambası bir kadının üzerine devrildi Telefonla konuşurken yaslandığı sokak lambası bir kadının üzerine devrildi
Minguzzi cinayetinde tartışmalı karara ilişkin Adalet Bakanlığı’ndan ilk açıklama Minguzzi cinayetinde tartışmalı karara ilişkin Adalet Bakanlığı'ndan ilk açıklama
Bornova’daki patlamada hayatını kaybeden Ertan, ailesine intihar edeceğini söylemiş Bornova'daki patlamada hayatını kaybeden Ertan, ailesine intihar edeceğini söylemiş
Hastanede tedavi gören emektar oyuncu Ahmet Mekin’den yeni haber Hastanede tedavi gören emektar oyuncu Ahmet Mekin'den yeni haber
Bakanlıktan İSKİ’ye 3 milyon 343 bin 688 lira ceza Bakanlıktan İSKİ'ye 3 milyon 343 bin 688 lira ceza
Suudi prense ait yat Ölüdeniz’de Haftalık kirası dudak uçuklattı Suudi prense ait yat Ölüdeniz'de! Haftalık kirası dudak uçuklattı
Coca-Cola reklamı yapan Ozan Akbaba’nın 2 yıl önceki paylaşımı olay oldu Coca-Cola reklamı yapan Ozan Akbaba'nın 2 yıl önceki paylaşımı olay oldu
Jose Mourinho Roma Havalimanı’nda görüldü Jose Mourinho Roma Havalimanı'nda görüldü
Muazzez Ersoy, sağlıklı ve genç kalmanın sırrını açıkladı Muazzez Ersoy, sağlıklı ve genç kalmanın sırrını açıkladı

11:18
MB Başkanı Karahan’a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı
MB Başkanı Karahan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
10:56
Merkez’in yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi: Yüzde 24
Merkez'in yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi: Yüzde 24
10:15
41 ilde yapılan ankette dikkat çeken sonuçlar Zafer Partisi, İYİ Parti’yi geçti
41 ilde yapılan ankette dikkat çeken sonuçlar! Zafer Partisi, İYİ Parti'yi geçti
10:13
İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri: Ben yaptım, Gazze için yaptım
İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri: Ben yaptım, Gazze için yaptım
09:56
Nihat Zeybekçi: Merkez Bankası elimizde, emekli maaşını 100 bin TL yapabiliriz ama...
Nihat Zeybekçi: Merkez Bankası elimizde, emekli maaşını 100 bin TL yapabiliriz ama...
17:02
Süper Lig devi, Ozan Kabak için harekete geçti
Süper Lig devi, Ozan Kabak için harekete geçti
17:02
Messi ile rakip olabilir Futbol dünyasını şoke edecek Ronaldo bombası
Messi ile rakip olabilir! Futbol dünyasını şoke edecek Ronaldo bombası
16:46
Moskova’da peş peşe İHA saldırıları Havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Moskova'da peş peşe İHA saldırıları! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu
16:44
İşçiler her şeyi anlattı Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia
İşçiler her şeyi anlattı! Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia
16:31
Real Madrid’den Barcelona’ya yılın transfer çalımı
Real Madrid'den Barcelona'ya yılın transfer çalımı
16:22
Google’dan 2 milyar Gmail kullanıcısına güvenlik uyarısı: Bu e-postayı hemen silin
Google'dan 2 milyar Gmail kullanıcısına güvenlik uyarısı: Bu e-postayı hemen silin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2025 12:22:58. #7.11#
SON DAKİKA: Kerevitaş, Besler Gıda olarak yoluna devam edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.