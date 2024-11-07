Kerevitaş'ın 9 Aylık Başarısı - Son Dakika
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Ekonomi

Kerevitaş'ın 9 Aylık Başarısı

Kerevitaş\'ın 9 Aylık Başarısı

Kerevitaş, 9 ayda 17,3 milyar TL ciro ve 3,6 milyar TL brüt kar elde etti. İhracat 1,6 milyar TL.

07.11.2024 09:54
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KEREVİTAŞ'IN, yılın 9 aylık konsolide cirosu 17,3 milyar TL olurken, brüt karı ise 295 milyon TL artarak 3,6 milyar TL'ye ulaştı. Aynı dönemde konsolide brüt kar marjı önceki yılın aynı dönemine göre 3,7 puan artışla yüzde 21,1 olarak gerçekleşirken, konsolide FAVÖK marjı ise 1,3 puanlık artışla yüzde 9,7 oldu. Şirket, bu dönemde 1,6 milyar TL'lik ihracat gerçekleştirdi.

Yılın 9 aylık dönemindeki başarılı performanslarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kerevitaş CEO'su Mert Altınkılınç, "Kerevitaş'ta, sürdürülebilirlikten ihracata, güçlü finansal performanstan çevik yönetim yapısına kadar her alanda gelişmeye, büyümeye ve ülkemize katma değer sağlamaya devam ediyoruz. Dondurulmuş gıda ve yağ sektöründe Pazar lideri markalarımızla, Türkiye ve dünyadaki yaygın satış noktalarımız ve iş ortaklarımızla satış gelirlerimizde artış sağlarken; tüketicilerimiz ve müşterilerimizin değişen beklenti ve ihtiyaçlarına, yüksek kaliteli, inovatif ürünlerimizle yanıt veriyoruz. Sektörde etki ettiğimiz geniş ekosistemde dönüştürücü rolümüzün bilinciyle tüm paydaşlarımızın beklentilerini karşılamak ve uzun vadeli değer yaratmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Kerevitaş, Ekonomi, İhracat, Finans, CEO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kerevitaş'ın 9 Aylık Başarısı - Son Dakika

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