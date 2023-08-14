KESK'ten hükümetin zam teklifi sonrası memurlara grev çağrısı: Tüm emekçileri 16 Ağustos'ta eyleme destek vermeye bekliyoruz

Memur ve memur emeklisinin 1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme pazarlığı devam ediyor. Memur-Sen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bugün 2. kez bir araya gelirken, hükümetin ilk teklifi de açıklandı. Buna göre, 2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 14, ikinci 6 ayı için yüzde 9 zam, 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için yüzde 5 teklif edildi. Teklif sonrası Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'ndan (KESK) memurlara grev çağrısı geldi.