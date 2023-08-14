KESK'ten hükümetin zam teklifi sonrası memurlara grev çağrısı: Tüm emekçileri 16 Ağustos'ta eyleme destek vermeye bekliyoruz - Son Dakika
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KESK'ten hükümetin zam teklifi sonrası memurlara grev çağrısı: Tüm emekçileri 16 Ağustos'ta eyleme destek vermeye bekliyoruz

Son Güncelleme: 14.08.2023 16:37

Hükümetin memur ve memur emeklisine yaptığı zam teklifi sonrası KESK'ten grev çağrısı geldi. Teklifin sefaletin katlanarak devam etmesi anlamına geldiğini belirten sendika, "Kabul etmiyoruz. Tüm emekçileri KESK'in 16 Ağustos'ta gerçekleştireceği eyleme destek vermeye davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Memur ve memur emeklisinin 1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme pazarlığı devam ediyor. Memur-Sen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bugün 2. kez bir araya gelirken, hükümetin ilk teklifi de açıklandı. Buna göre, 2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 14, ikinci 6 ayı için yüzde 9 zam, 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için yüzde 5 teklif edildi. Teklif sonrası Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'ndan (KESK) memurlara grev çağrısı geldi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KESK'ten hükümetin zam teklifi sonrası memurlara grev çağrısı: Tüm emekçileri 16 Ağustos'ta eyleme destek vermeye bekliyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: KESK'ten hükümetin zam teklifi sonrası memurlara grev çağrısı: Tüm emekçileri 16 Ağustos'ta eyleme destek vermeye bekliyoruz - Son Dakika
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