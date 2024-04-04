Kimya Sektörü Mart Ayında En Çok İhracat Yapan İkinci Sektör Oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, kimya sektörü 3 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirerek martta en çok ihracat yapan ikinci sektör oldu.
Birlikten yapılan açıklamada, mart ayı ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmelerine yer verilen İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, martta kimya sektörünün geçen yıl aynı aya göre yüzde 5,6 artışla 3 milyar doları aşan ihracat gerçekleştirdiğini ve ülke ihracatından yüzde 13,5 pay alarak ikinci sektör olduğunu belirtti.
Pelister, genel ihracatta martta gerileme olurken kimya sektörünün pozitif tarafta kalması ve performansını artırmasının memnuniyet verici olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"İlk çeyrek rakamlarına baktığımızda ise ihracatımızın 8 milyar doları aştığını görüyoruz. Bu dönemde sektör ihracatımız yüzde 7,7 büyüdü. Martta en çok ihracat yapılan alt sektörlerimizde ilk üçte mineral yakıtlar, yağlar ve ürünler, plastikler ve mamulleri ile anorganik kimyasallar yer aldı. En çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında ise Hollanda, Romanya ve İtalya ilk üçte yer aldı. İKMİB olarak faaliyetlerimize yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Artık seçim belirsizliğinin ortadan kalkması ile birlikte ekonomi ve ihracata daha fazla ağırlık verileceğini öngörüyoruz. Her ay bu ihracat artışını sürdürebilmek için daha fazla çalışmaya devam edeceğiz."
Martta en çok "mineral yakıtlar ve ürünler" ihracatı gerçekleştirildi
Martta kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında mineral yakıtlar ve ürünler ihracatı, 1 milyar 82 milyon 391 bin dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı.
İkinci sırada 811 milyon 326 bin dolarlık ihracatla plastikler ve mamulleri yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 232 milyon 274 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.
İlk 10'da yer alan diğer sektörler ise "uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun", "kauçuk, kauçuk eşya", "eczacılık ürünleri", "boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları", "muhtelif kimyasal maddeler", "yıkama müstahzarları" ve "organik kimyasallar" oldu.
Hollanda, martta en çok ihracat yapılan ülke oldu
Martta en çok ihracat yapılan ilk 10 ülke Hollanda, Romanya, İtalya, Mısır, İspanya, Rusya, ABD, Almanya, Belçika ve Irak oldu.
Söz konusu ayda ilk 10 ülke arasında en çok artış yüzde 275,52 ile Romanya'da oldu.
Son Dakika › Ekonomi › Kimya Sektörü Mart Ayında En Çok İhracat Yapan İkinci Sektör Oldu - Son Dakika
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